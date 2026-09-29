Celeb News 29.09.2026

Όταν ο coach του «The Voice» Βουλγαρίας τραγούδησε Σώτη Βολάνη

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Ένας από τους coaches του μουσικού talent show της Βουλγαρίας, ο Meddi, εντυπωσίασε με την ερμηνεία του στο «Πόσο μου λείπει»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Coach του "The Voice" Βουλγαρίας, Meddi, τραγούδησε το "Πόσο μου λείπει" του Σώτη Βολάνη.
  • Η ερμηνεία του Meddi προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό και στα social media.
  • Έλληνες χρήστες επαίνεσαν την προφορά του και του πρότειναν καριέρα στην Ελλάδα.
  • Η μουσική γεφυρώνει πολιτισμικά σύνορα, όπως απέδειξε η ερμηνεία του Meddi.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ελληνικό στοιχείο έκανε την εμφάνισή του στο πλατό του The Voice της Βουλγαρίας, όταν ένας από τους coaches του show, ο Meddi, ερμήνευσε με αψεγάδιαστη προφορά το μεγάλο σουξέ του Σώτη Βολάνη, «Πόσο μου λείπει». Η ερμηνεία του 32χρονου καλλιτέχνη, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Mehmed Ognyanov Gogov, όχι μόνο ξεσήκωσε το κοινό, αλλά προκάλεσε και κύμα ενθουσιασμού στα social media, με Έλληνες χρήστες να τον αποθεώνουν.

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Η εμφάνιση του Meddi κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του μουσικού ριάλιτι, όπου εντάχθηκε φέτος στο δυναμικό των coaches, αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη. Η ικανότητά του να αποδώσει με τόση πιστότητα και συναίσθημα ένα τόσο αγαπημένο ελληνικό τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2001, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Σύμφωνα με αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς του ριάλιτι στα social media, η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε ως «Έχουμε έναν πραγματικό Έλληνα θεό στο Voice της Βουλγαρίας!».

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Η ανταπόκριση του κοινού και οι προσκλήσεις για καριέρα στην Ελλάδα

Η εκτέλεση του Meddi δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Έλληνες χρήστες του TikTok, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν την εξαιρετική του προφορά. «Νόμιζα ότι είναι Έλληνας στην αρχή. Τι προφορά!», έγραψε ένας χρήστης, εκφράζοντας την έκπληξή του. Πολλοί ήταν εκείνοι που, εντυπωσιασμένοι από το ταλέντο του, του πρότειναν να έρθει στην Ελλάδα για να αναπτύξει περαιτέρω την καριέρα του. «Να έρθεις στην Ελλάδα, πάμε ρε παιδιά να τον φέρουμε στην Ελλάδα έχει φωνάρα», «το παλικάρι είναι εξαιρετικό αψεγάδιαστος», «είσαι τέλειος μπράβο σου…έλα στην Ελλάδα να μας τραγουδάς…», ήταν μερικά από τα σχόλια που αποθεώνουν τον 32χρονο τραγουδιστή.

@glasatnabulgaria

😎 Имаме си истински гръцки бог в „Гласът на България“!

♬ original sound – Гласът на България

Η επιτυχία του Meddi στο The Voice της Βουλγαρίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς η μουσική μπορεί να γεφυρώσει πολιτισμικά σύνορα, φέρνοντας κοντά διαφορετικούς λαούς μέσα από κοινές μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ερμηνεία του «Πόσο μου λείπει» αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοτικότητα του τραγουδιού, αλλά και να ανοίξει νέους δρόμους για τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

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THE VOICE Βουλγαρία
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