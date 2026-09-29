Celeb News 29.09.2026

Selena Gomez & Benny Blanco: Έφαγαν την τούρτα του γάμου τους έναν χρόνο μετά και υπάρχει λόγος

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Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιόρτασαν έναν χρόνο γάμου με ένα κομμάτι από την τούρτα της γαμήλιας δεξίωσής τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Selena Gomez και ο Benny Blanco γιόρτασαν την πρώτη επέτειο του γάμου τους τρώγοντας την τούρτα τους.
  • Ο Benny Blanco δεν γνώριζε την παράδοση της διατήρησης γαμήλιας τούρτας για την πρώτη επέτειο.
  • Η τούρτα τους έπρεπε να ξαναφτιαχτεί αφού ο Martin Short την μπέρδεψε με διακοσμητικό στοιχείο.
  • Το ζευγάρι έχει κυκλοφορήσει κοινά μουσικά άλμπουμ και συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco βρίσκονται πλέον έναν χρόνο παντρεμένοι, και για να γιορτάσουν αυτό το ξεχωριστό ορόσημο, επέλεξαν να ακολουθήσουν μια γλυκιά, αλλά και κάπως ασυνήθιστη, παράδοση: να απολαύσουν κομμάτι από την τούρτα του γάμου τους. Ο μουσικός παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία του διατηρημένου γλυκού, το οποίο βρισκόταν πάνω σε ένα ροζ πιάτο με την επιγραφή «LOVE IS LOVE». «Ένα χρόνο παλιά τούρτα ποτέ δεν είχε καλύτερη γεύση», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Benny Blanco.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ο Blanco αποκάλυψε ότι η παράδοση της διατήρησης ενός κομματιού της γαμήλιας τούρτας για την πρώτη επέτειο ήταν κάτι που δεν γνώριζε καν. Ήταν η γιαγιά της Gomez που του υπενθύμισε ότι έπρεπε να κρατήσουν ένα κομμάτι για την πρώτη τους επέτειο. «Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Blanco σε πρόσφατη εμφάνισή του στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle».

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Ωστόσο, η διατήρηση της τούρτας δεν κύλησε εντελώς ομαλά. Όπως αποκάλυψε ο Blanco, το ζευγάρι είχε επιλέξει μια μικρότερη τούρτα, κρυμμένη κάπου στην δεξίωση, αντί για μια τεράστια παραδοσιακή γαμήλια τούρτα. Ο Martin Short, συμπρωταγωνιστής της Gomez στη σειρά «Only Murders in the Building», φαίνεται πως μπέρδεψε το γλυκό με διακοσμητικό στοιχείο και δοκίμασε ένα κομμάτι. «Το έφαγε με το χέρι του, και έπρεπε να την ξαναφτιάξουν», ανέφερε ο Blanco, περιγράφοντας το περιστατικό. Έτσι, η επέτειός τους βρήκε το ζευγάρι να γιορτάζει με τα απομεινάρια μιας τούρτας που είχε ήδη υποστεί μια απρόσμενη δοκιμή.

https://www.instagram.com/selenagomez/
https://www.instagram.com/selenagomez/

Ο Benny Blanco αστειεύτηκε λέγοντας ότι ήλπιζε η παράδοση να μην απαιτεί να τρώνε τούρτα για πολλά χρόνια, καθώς είχε μόλις έξι κομμάτια να απομείνουν. «Ελπίζω να την τρως μόνο τον πρώτο χρόνο», είπε, προσθέτοντας με χιούμορ: «Δεν θέλω να τρώω αυτό το πράγμα στον έκτο χρόνο. Δεν την τύλιξα καν σωστά».

Ο Benny Blanco και η Selena Gomez ποζάρουν μαζί, με τον Benny να αποκαλύπτει πώς κατάφερε να κερδίσει την καρδιά της.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η Selena Gomez και ο Benny Blanco παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, στην Santa Barbara της California. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και όπως είχε δηλώσει ο Blanco, σχεδίαζαν να περάσουν την πρώτη τους επέτειο χαλαρώνοντας, μετά από μήνες συνεχών ταξιδιών.

Ο Benny Blanco και η Selena Gomez ποζάρουν χαμογελαστοί σε χιονισμένο τοπίο, αποκαλύπτοντας τη σχέση τους.
https://www.instagram.com/selenagomez/

Η δημιουργική τους συνεργασία συνεχίζεται αμείωτη. Τον Αύγουστο, ο Blanco κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με έμπνευση από την ισπανική γλώσσα, Hermoso, το οποίο περιλαμβάνει το τραγούδι «Te Olvido (La La)», μια συνεργασία με την Selena Gomez και την Becky G. Αυτό το κομμάτι ακολούθησε το κοινό άλμπουμ του 2025 των Gomez και Blanco, I Said I Love You First, το οποίο έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200, χαρίζοντας στον Blanco το πρώτο του άλμπουμ στο top 10 του chart και στην Gomez το έβδομο.

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Benny Blanco Selena Gomez
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