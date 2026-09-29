Celeb News 29.09.2026

Billy Ray Cyrus: Δες την επιστολή που του είχε στείλει η Dolly Parton

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Ο Billy Ray Cyrus μοιράστηκε 1 συγκινητικό προσωπικό αντικείμενο, μια χειρόγραφη επιστολή από την Dolly Parton, για να την τιμήσει
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Billy Ray Cyrus μοιράστηκε μια χειρόγραφη επιστολή της Dolly Parton στο Instagram.
  • Η επιστολή στάλθηκε στον Cyrus λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους συνάντηση το 1992.
  • Η Parton εξέφραζε την περηφάνια της για την επιτυχία του Cyrus και του ευχόταν επιτυχία.
  • Η Parton ζήτησε συγγνώμη για την αρχική της συμπεριφορά και προσφέρθηκε να υπογράψει φωτογραφίες για τους θαυμαστές του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Billy Ray Cyrus ακολούθησε το παράδειγμα εκατομμυρίων θαυμαστών και τίμησε την Dolly Parton με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενά του: μια χειρόγραφη επιστολή από την ίδια την country θρύλο. Η αποκάλυψη έγινε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί προς τιμήν του εμβληματικού τραγουδιού της Parton «9 to 5».

Η Miley Cyrus και ο πατέρας της Billy Ray Cyrus σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο τραγουδιστής ανέβασε την επιστολή στο Instagram, περιγράφοντας την ως ένα από τα πιο πολύτιμα αποκτήματά του, δίπλα σε μια άλλη προηγούμενη αποκάλυψη, μια επιστολή από τον Johnny Cash. «Αυτή η επιστολή [της Parton] βρίσκεται δίπλα σε εκείνη [του Cash]», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη συναισθηματική σύνδεση που έχει με τους δύο θρύλους της country μουσικής. «Για μένα, αυτοί οι δύο ταιριάζουν απόλυτα… Ο αδελφός Cash και η αδελφή Parton. Είναι οι καρδιές και τα μυαλά δύο ηρώων μου που αφιέρωσαν χρόνο για να εκφράσουν τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς σκέψεις τους σε ένα απλό αγόρι από το Κεντάκι».

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Ο Billy Ray Cyrus, 65 ετών, αποκάλυψε ότι η Dolly Parton του έδωσε την επιστολή λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη τους συνάντηση στο Σικάγο την άνοιξη του 1992. Αυτή η περίοδος συνέπεσε με την εκρηκτική άνοδο του τραγουδιού του «Achy Breaky Heart» στα charts.

Η Dolly Parton ποζάρει μπροστά σε ένα τρενάκι του λούνα παρκ με τζιν σύνολο, προβάλλοντας τη νέα της ηχογράφηση.
https://www.instagram.com/DollyParton/

«Λίγο μετά την παραλαβή αυτής της επιστολής, θα τραγουδούσαμε μαζί το ‘Romeo’ με τις Tanya Tucker, Kathy Mattea και Mary Chapin Carpenter [τον Ιανουάριο του 1993]», συνέχισε ο Cyrus στην ανάρτησή του. «Τόσες αναμνήσεις και στιγμές με την Dolly, από τηλεοπτικά σπέσιαλ μέχρι το Hannah Montana. Περισσότερο από 30 χρόνια αργότερα, κάναμε το τελευταίο μας τραγούδι μαζί, το ‘Christmas Where We Are’. Σήμερα ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη μέρα να τη μοιραστώ. Λάμψε, Dolly. ❤️»

Στην επιστολή της, η Dolly Parton έγραφε με καλλιγραφικά γράμματα σε ροζ χαρτί: «Billy, χαίρομαι που συνεργάζομαι μαζί σου. Το περιμένω με ανυπομονησία εδώ και μερικές εβδομάδες. Είμαι περήφανη για ό,τι συμβαίνει με εσένα. Κι εγώ πιστεύω ότι είσαι ξεχωριστός! Σου εύχομαι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στα επόμενα χρόνια».

https://www.instagram.com/billyraycyrus
https://www.instagram.com/billyraycyrus

Η Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της κατά την πρώτη τους συνάντηση. «Συγγνώμη αν τραύλισα και μπερδεύτηκα όταν σε γνώρισα, αλλά είμαι όπως όλες οι άλλες κοπέλες αυτές τις μέρες (Απλά λίγο μεγαλύτερη! Χα!),» έγραφε η Parton, η οποία αργότερα έγινε νονά της κόρης του Cyrus, Miley Cyrus. «Ευχαριστώ για την προσφορά σου να υπογράψεις φωτογραφίες για την παρέα μου τους θαυμαστές σου! Θα με λατρέψουν γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει αν χρειαστείς οτιδήποτε. Με αγάπη, Dolly».

Η Dolly Parton ποζάρει με χρυσό φόρεμα με παγιέτες στο "Dolly Parton's Pet Gala", μια εκδήλωση που προκαλεί ερωτήματα.
https://www.instagram.com/DollyParton/

Η ανάρτηση συνοδευόταν και από μια φωτογραφία όπου ο Cyrus και η Parton κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, με το χαρακτηριστικό mullett και το καναδικό tuxedo του Cyrus να ανταγωνίζονται σε στυλ την εντυπωσιακή ξανθιά περούκα και το κίτρινο φόρεμα της Parton.

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Billy Ray Cyrus dolly parton
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