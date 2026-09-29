Celeb News 29.09.2026

Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο με τα αγγλικά της στο Παρίσι

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Η Ιωάννα Τούνη αυτοσαρκάστηκε για τα αγγλικά της στο Παρίσι, μετά από πρόσκληση του οίκου μόδας, Louis Vuitton
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Παρίσι για event του οίκου Louis Vuitton.
  • Αυτοσαρκάστηκε για τις ικανότητές της στα αγγλικά, προκαλώντας γέλιο.
  • Ο φίλος της, Στηβ Τούμπας, δημοσίευσε βίντεο με την προσπάθεια επικοινωνίας της.
  • Η αντίδρασή της μετέτρεψε την κατάσταση σε διασκεδαστικό στιγμιότυπο για τους followers.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Παρίσι για ένα παγκόσμιο private event του οίκου Louis Vuitton, μια εμπειρία που μοιράστηκε με τους followers της στα social media. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη γαλλική πρωτεύουσα, η γνωστή επιχειρηματίας δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί για τις ικανότητές της στα αγγλικά, προκαλώντας γέλιο και ενθουσιασμό.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Το χιουμοριστικό περιστατικό ξεκίνησε όταν ο στενός της φίλος, Στηβ Τούμπας, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και το Instagram. Στο βίντεο, ο Τούμπας «κρυφακούει» την Τούνη να προσπαθεί να επικοινωνήσει στα αγγλικά, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Όταν κρυφακούς στα προφορικά για το Lower» και αναρωτώμενος αν ακούει «greek idiomatism».

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Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση με την ίδια ευκολία και χιούμορ που την χαρακτηρίζει, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε και η ίδια ένα σχετικό βίντεο στο Instagram. Στη λεζάντα του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ντροπή για τα αγγλικά χάθηκε όταν με κάλεσε η Louis Vuitton σε παγκόσμιο private event της στο Παρίσι! ΑΝΤΙΟ ΖΩΗΗΗΗ». Αυτή η αυθόρμητη αντίδραση, μακριά από το συνήθως προσεγμένο περιεχόμενο που μοιράζεται, έδειξε μια πιο ανθρώπινη και αστεία πλευρά της, κερδίζοντας αμέσως θετικές αντιδράσεις από τους ακολούθους της. Τα σχόλια κάτω από τις δημοσιεύσεις ήταν γεμάτα χιούμορ, με πολλούς να επαινούν τον αυθορμητισμό και την αυτοσαρκαστική διάθεση της influencer.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Παρίσι, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις με την απόλαυση της πόλης. Η πρόσκληση από τον οίκο Louis Vuitton για ένα παγκόσμιο private event αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική αναγνώριση. Μάλιστα, η ίδια είχε μοιραστεί προηγουμένως εικόνες από το πολυτελές ξενοδοχείο που της παραχώρησε ο οίκος.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η επίσκεψη της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, η οποία συνέπεσε με την πρόσφατη δραστηριότητά της στην εστίαση με ένα νέο κατάστημα κρουασάν, την έφερε αντιμέτωπη με την πρόκληση της επικοινωνίας σε μια ξένη γλώσσα. Ωστόσο, η αντίδρασή της αναδεικνύει την ικανότητά της να διαχειρίζεται τέτοιες στιγμές με χάρη και αυτοπεποίθηση, μετατρέποντας μια δυνητικά άβολη κατάσταση σε ένα διασκεδαστικό στιγμιότυπο για τους followers της.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Η παρουσία της Ιωάννας Τούνη σε ένα τέτοιο διεθνές event υπογραμμίζει την αυξανόμενη επιρροή της στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, καθιστώντας την ένα πρόσωπο που παρακολουθείται στενά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

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Ιωάννα Τούνη
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