Social Trends 13.03.2026

Η Βρετανία πιέζει Meta, TikTok, Snapchat και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τα social media

Οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι οι πλατφόρμες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν τα όρια ηλικίας και ζητούν αυστηρότερους ελέγχους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι βρετανικές αρχές εντείνουν την πίεση προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια περίοδο που αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Οι ρυθμιστικοί φορείς της χώρας ζητούν από τις μεγάλες πλατφόρμες να λάβουν άμεσα πιο αποτελεσματικά μέτρα, υποστηρίζοντας ότι τα υπάρχοντα συστήματα ελέγχου ηλικίας δεν λειτουργούν επαρκώς. Οι εποπτικές αρχές των μέσων ενημέρωσης και της προστασίας δεδομένων στη Βρετανία κάλεσαν τις Meta, TikTok, Snap και YouTube να κάνουν περισσότερα για να αποτρέψουν τη χρήση των υπηρεσιών τους από παιδιά. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι εταιρείες αποτυγχάνουν να επιβάλουν τους ίδιους τους κανόνες τους σχετικά με το κατώτερο όριο ηλικίας.

Η συζήτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η βρετανική κυβέρνηση για την πρόσβαση των παιδιών στα social media. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί η χρήση τέτοιων πλατφορμών από άτομα κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα αντίστοιχης πρωτοβουλίας που έχει προωθήσει η Αυστραλία. Η Ofcom και το Information Commissioner’s Office εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία για τους αλγοριθμικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες, υποστηρίζοντας ότι συχνά εκθέτουν τα παιδιά σε επιβλαβές ή εθιστικό περιεχόμενο. Η επικεφαλής της Ofcom Melanie Dawes δήλωσε ότι «οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες είναι γνωστές σχεδόν σε κάθε σπίτι, όμως αποτυγχάνουν να θέσουν την ασφάλεια των παιδιών στο επίκεντρο των προϊόντων τους». Η ίδια προειδοποίησε ότι «αυτό πρέπει να αλλάξει γρήγορα, διαφορετικά η Ofcom θα αναλάβει δράση».

www.freepik.com

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Online Safety Act, η Ofcom ζήτησε από το Facebook και το Instagram της Meta, καθώς και από τις πλατφόρμες Roblox, Snapchat, TikTok της ByteDance και YouTube της Alphabet να παρουσιάσουν έως τις 30 Απριλίου συγκεκριμένα μέτρα για αυστηρότερους ελέγχους ηλικίας. Παράλληλα, οι εταιρείες καλούνται να περιορίσουν την επικοινωνία αγνώστων με παιδιά, να καταστήσουν πιο ασφαλείς τις προτεινόμενες ροές περιεχομένου και να σταματήσουν τη δοκιμή νέων λειτουργιών σε ανηλίκους.

www.freepik.com

Το Information Commissioner’s Office απέστειλε επίσης ανοιχτή επιστολή προς τις ίδιες εταιρείες, ζητώντας να υιοθετήσουν σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία επιβεβαίωσης ηλικίας ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών σε υπηρεσίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτά. Ο επικεφαλής του οργανισμού Paul Arnold τόνισε ότι «πλέον υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία διαθέσιμη και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην χρησιμοποιείται». Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ανίχνευσης και εκτίμησης ηλικίας με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι λογαριασμοί εφήβων εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επιβεβαίωση ηλικίας θα έπρεπε να γίνεται κεντρικά σε επίπεδο ψηφιακών καταστημάτων εφαρμογών, ώστε οι οικογένειες να μη χρειάζεται να καταχωρίζουν προσωπικά δεδομένα σε πολλαπλές πλατφόρμες.

www.freepik.com

Εκπρόσωπος του YouTube ανέφερε ότι η πλατφόρμα παρέχει ήδη εμπειρίες κατάλληλες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και δήλωσε έκπληκτος για την αλλαγή προσέγγισης της Ofcom, καλώντας την αρχή να επικεντρωθεί σε υπηρεσίες υψηλού κινδύνου που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Η εταιρεία Roblox από την πλευρά της σημείωσε ότι έχει παρουσιάσει περισσότερες από 140 νέες λειτουργίες ασφάλειας μέσα στον τελευταίο χρόνο, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικούς ελέγχους ηλικίας για τη χρήση συνομιλιών ώστε να αποτρέπεται η επικοινωνία ενηλίκων με παιδιά. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, «κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο, όμως συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των παικτών». Το Snapchat δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού, ενώ το TikTok επέλεξε να μην τοποθετηθεί επίσημα.

Η αυξανόμενη πίεση των αρχών δείχνει ότι η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο εξελίσσεται σε κεντρικό ζήτημα για τις κυβερνήσεις και τους ρυθμιστικούς φορείς παγκοσμίως, καθώς τα social media συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα των νέων χρηστών.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Instagram Roblox Snapchat social media TikTok YOUTUBE μετά ΠΑΙΔΙΑ
