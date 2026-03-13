Μουσικά Νέα 13.03.2026

TOQUEL: Ένα ξεχωριστό party με Διαμάντια, νέα μουσική, και μια σημαντική ανακοίνωση

Ο Κορυφαίος Έλληνας Καλλιτέχνης παρουσίασε τo νέο του άλμπουμ «10»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο TOQUEL και η Minos EMI, a Universal Music Company διοργάνωσαν ένα ξεχωριστό event το βράδυ της 12ης Μαρτίου 2026. Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης για το 2025 -σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Spotify– παρουσίασε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο «10» σε ένα ζεστό κλίμα με εκπρόσωπους του Τύπου και της Μουσικής να δίνουν το «παρών» στον πολυχώρο τέχνης και πολιτισμού Gazarte. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η Απονομή για τις διαμαντένιες επιτυχίες του.

Ο διάσημος ράπερ κατάφερε να επιτύχει κάτι πραγματικά σπουδαίο. Τα άλμπουμ του “Beverly Hills” και “1111” έγιναν διαμαντένια, όπως και τα EPs “ILLEGAL” και “777”. Μάλιστα, το “777” έγινε το πρώτο διαμαντένιο EP στην ιστορία των ελληνικών charts, βάσει των επίσημων καταμετρήσεων, κατέλαβε ακόμα μία πρωτιά, ως το most streamed ΕP στη χώρα μας, βάσει των Spotify Streams.

Διάβασε επίσης: Akylas για Eurovision: «Η μαμά μου μπορεί να ανέβει στη σκηνή αν το πάρουμε»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, a Universal Music Company Μαργαρίτα Μάτσα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον TOQUEL και την επιτυχία που σημειώνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η επιτυχία του δεν είναι τυχαία αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, και παρέδωσε τις τιμητικές πλακέτες στον TOQUEL.

Ο TOQUEL μίλησε για το ταξίδι του στη μουσική από την αρχή μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα ανέφερε με ενθουσιασμό ότι «κάτι μεγάλο έρχεται» πολύ σύντομα. Ο χαρισματικός ράπερ μετά την Απονομή έπαιξε το νέο του δυνατό άλμπουμ με 10 καταιγιστικά tracks σε στίχους του ίδιου.

Το «10» περιλαμβάνει εκρηκτικά collab με τους Beyond, Boypanda, FlyLo, και Lila. Οι παρευρισκόμενοι στο Gazarte είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μαζί με τον καλλιτέχνη το νέο μουσικό του πρότζεκτ καθώς και να συνομιλήσουν μαζί του. Ανάμεσα στους καλεσμένους η Lila, o FY με τη σύζυγό του και αρκετοί ακόμη όπου είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη βραδιά.

Το «10» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://toquel.lnk.to/_10

Διάβασε επίσης: H «Αυτοταπείνωση» της Τάμτα αποκτά κινηματογραφική μορφή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

party Toquel ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Λούκα Κατσέλη στο MAD Forum 2026: «Δημιουργικότητα θα υπάρχει και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να τη διευρύνει»

Οι BTS επανέρχονται δυναμικά με νέο look στο Arirang

Η Black Strat του David Gilmour πωλήθηκε για 14,55 εκατ. και έγινε η ακριβότερη κιθάρα στην ιστορία

Οι BLACKPINK σαρώνουν τα charts με το Deadline

Ο Morrissey ακύρωσε συναυλία στη Βαλένθια λόγω… αϋπνίας

Η Lola Young μιλά ανοιχτά για την κατάρρευσή της στη σκηνή

Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

Το SOLACE Pre-Party στο Universe Athens: μια νύχτα όπου η μόδα, το rave και η κοινότητα συναντήθηκαν

Η Miley Cyrus θα τιμηθεί με το Innovator Award στα βραβεία iHeartRadio 2026

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί