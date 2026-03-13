Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

Η Miley Cyrus εμφανίζεται ξανά στο εμβληματικό Sesame Street και μοιράζεται μια τρυφερή στιγμή με τον Cookie Monster σε νέο επεισόδιο της σειράς

Η Miley Cyrus επέστρεψε στο αγαπημένο παιδικό πρόγραμμα «Sesame Street», χαρίζοντας στους μικρούς θεατές μια χαρούμενη και τρυφερή τηλεοπτική στιγμή μαζί με τους γνωστούς χαρακτήρες της σειράς. Η διάσημη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο και συμμετείχε σε δραστηριότητες και τραγούδια μαζί με τον Elmo και τους φίλους του, φορώντας ένα λαμπερό σύνολο με κρόσσια.

Την ίδια ημέρα κυκλοφόρησε και το τραγούδι «Just Imagine», το οποίο ερμηνεύουν μαζί η Miley Cyrus και ο χαρακτήρας Elmo. Το τραγούδι μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη δύναμη της φαντασίας και την ιδέα ότι κάθε παιδί μπορεί να γίνει ό,τι ονειρεύεται.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

Λίγες ημέρες αργότερα, οι δημιουργοί της σειράς «Sesame Street» δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμη βίντεο από τη συμμετοχή της Miley Cyrus στο πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα η Miley Cyrus συναντά τον αγαπημένο χαρακτήρα Cookie Monster, ο οποίος της προσφέρει ένα ιδιαίτερο δώρο. Σε μια χιουμοριστική και τρυφερή σκηνή, ο Cookie Monster απευθύνεται στη Miley Cyrus και της λέει «Ξέρω ότι μπορείς να αγοράσεις μόνη σου λουλούδια. Όμως εδώ στο Sesame Street θέλω να σου δώσω το αγαπημένο μου είδος λουλουδιού, ένα λουλούδι μπισκότο».

Όπως συμβαίνει συχνά με τον γνωστό χαρακτήρα, το «λουλούδι» αποδεικνύεται ότι είναι στην πραγματικότητα ένα μπισκότο. Η Miley Cyrus και ο Cookie Monster απολαμβάνουν μαζί το γλυκό δώρο, συμφωνώντας ότι είναι «νόστιμο».

Η παρουσία της Miley Cyrus στο «Sesame Street» δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η τραγουδίστρια έχει μακρά σχέση με την οικογενειακή τηλεόραση. Το 2026 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς «Hannah Montana», μέσα από την οποία η Miley Cyrus έκανε τα πρώτα της μεγάλα βήματα στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Με αφορμή την επέτειο των 20 ετών, η Miley Cyrus συνεργάζεται με την εταιρεία Disney για το επετειακό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special». Στην ειδική αυτή παραγωγή η Miley Cyrus επιστρέφει στον κόσμο της διάσημης τηλεοπτικής ηρωίδας, θυμάται στιγμές από τη σειρά και μοιράζεται αναμνήσεις με τους θαυμαστές της.

Το πρώτο τρέιλερ του επετειακού προγράμματος κυκλοφόρησε πρόσφατα, με τη Miley Cyrus να εύχεται στους θαυμαστές της «Χαρούμενη επέτειο Hannah Montana». Το «Hannah Montana 20th Anniversary Special» θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας Disney+, ενώ τα επεισόδια της σειράς «Sesame Street», συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης της Miley Cyrus, είναι ήδη διαθέσιμα στο Netflix.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus επιστρέφει ως Hannah Montana για τα 20 χρόνια της εμβληματικής σειράς – Δες το trailer

Δες κι αυτό…