Η Miley Cyrus επιστρέφει ως Hannah Montana για τα 20 χρόνια της εμβληματικής σειράς – Δες το trailer

Η Miley Cyrus επιστρέφει στον ρόλο που καθόρισε την καριέρα της, τιμώντας τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς «Hannah Montana». Το επετειακό τηλεοπτικό αφιέρωμα θα προβληθεί στις 24 Μαρτίου στην πλατφόρμα Disney+, ακριβώς 20 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς στο Disney Channel το 2006. Η Miley Cyrus εμφανίζεται ξανά ως η διάσημη μυστική ποπ σταρ, επαναφέροντας στη μνήμη του κοινού τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Στο επετειακό αυτό πρόγραμμα, η Miley Cyrus επισκέπτεται ξανά ορισμένα από τα πιο γνωστά σκηνικά της σειράς, τα οποία αναδημιουργήθηκαν ειδικά για το αφιέρωμα.

Διάβασε επίσης: 20 χρόνια Hannah Montana: Η Miley Cyrus ετοιμάζει το πιο νοσταλγικό comeback

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε, η Miley Cyrus εμφανίζεται να περπατά στα σκηνικά της σειράς και να συγκινείται από τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτά. Στην αρχή του βίντεο η Miley Cyrus δηλώνει «ήδη αρχίζω να συγκινούμαι», ενώ περνά μέσα από τον γνωστό χώρο με τη ντουλάπα της Hannah Montana. Στο αφιέρωμα εμφανίζεται επίσης η μητέρα της, Tish Cyrus, με την οποία η Miley Cyrus επισκέπτεται τη διάσημη ντουλάπα της Hannah Montana. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη την ανακατασκευή του σαλονιού της οικογένειας Stewart, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ στο παρελθόν.

Η εκπομπή γυρίστηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό στο στούντιο και περιλαμβάνει συνέντευξη της Miley Cyrus από την παρουσιάστρια του podcast «Call Her Daddy», Alex Cooper. Στο τρέιλερ η Alex Cooper λέει στη Miley Cyrus «αυτή η σειρά καθόρισε τη γενιά σου», με τη Miley Cyrus να απαντά «αυτή η επέτειος είναι για εκείνους. Είναι για όλους μας». Στο ίδιο αφιέρωμα εμφανίζεται και ο Billy Ray Cyrus, ο οποίος υποδυόταν τον πατέρα της Miley Stewart στη σειρά. Σε μια σκηνή όπου κάθεται στο σαλόνι της οικογένειας Stewart, η Miley Cyrus δηλώνει «αυτό το μέρος μοιάζει με σπίτι για εμένα».

Όταν η Disney ανακοίνωσε επίσημα το επετειακό πρόγραμμα τον προηγούμενο μήνα, η Miley Cyrus εξέφρασε τη συγκίνησή της μέσα από γραπτή δήλωση. Η Miley Cyrus ανέφερε «η Hannah Montana θα είναι πάντα ένα μέρος του ποια είμαι. Αυτό που ξεκίνησε ως τηλεοπτική σειρά έγινε μια κοινή εμπειρία που διαμόρφωσε τη ζωή μου και τη ζωή τόσων πολλών θαυμαστών και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτή τη σύνδεση. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να σημαίνει τόσα πολλά για τον κόσμο μετά από τόσα χρόνια είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανη. Αυτό το Hannahversary είναι ο δικός μου τρόπος να γιορτάσω και να ευχαριστήσω τους θαυμαστές που στάθηκαν δίπλα μου για 20 χρόνια».

Η σειρά «Hannah Montana» προβλήθηκε για 4 σεζόν από το 2006 έως το 2011 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές στην ιστορία του Disney Channel. Η ιστορία ακολουθούσε τη Miley Stewart, μια έφηβη που ζούσε μια διπλή ζωή ως διάσημη ποπ σταρ με το όνομα Hannah Montana. Στη σειρά συμμετείχαν επίσης οι Emily Osment και Mitchell Musso, οι οποίοι υποδύονταν τους καλύτερους φίλους της Miley Stewart, Lilly και Oliver. Τον ρόλο του μεγαλύτερου αδελφού της Miley Stewart υποδυόταν ο Jason Earles ως Jackson Stewart.

Κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς εμφανίστηκαν και αρκετοί διάσημοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων οι Dolly Parton, Brooke Shields, Jonas Brothers και Selena Gomez. Το επετειακό πρόγραμμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special» θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στο Disney+.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus στο πλευρό του Elmo στη νέα σεζόν του Sesame Street – Δες το trailer

Δες κι αυτό…