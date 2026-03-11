Η Ellie Goulding έγινε μητέρα για δεύτερη φορά

Η Ellie Goulding καλωσόρισε την πρώτη κόρη της με τον Beau Minniear, ενώ ο γιος της Arthur αποκτά πλέον τον ρόλο του μεγάλου αδελφού

Η Ellie Goulding καλωσόρισε το δεύτερο παιδί της, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πρόκειται για το πρώτο παιδί που αποκτά με τον σύντροφό της Beau Minniear. Η Ellie Goulding ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της μέσω Instagram Story την Τρίτη, δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία του νεογέννητου μωρού τυλιγμένου σε κρεμ κουβέρτα με ασορτί σκουφάκι. Η τραγουδίστρια του τραγουδιού «Love Me Like You Do» αποκάλυψε ότι το παιδί γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου. Η Ellie Goulding έγραψε χαρακτηριστικά: «Την Παρασκευή 6 Μαρτίου έφερα στον κόσμο ένα πανέμορφο και υγιές κοριτσάκι. Είμαστε απόλυτα ξετρελαμένοι μαζί της». Η Ellie Goulding πρόσθεσε ότι η γέννηση της κόρης της συνέπεσε με μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα. Όπως ανέφερε, πέρασε τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας μαζί με τη νεογέννητη κόρη της και την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου St Mary’s.

Η Ellie Goulding δήλωσε: «Ήταν απόλυτα ταιριαστό που πέρασα τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας μαζί της και με την καταπληκτική γυναικεία ομάδα του St Mary’s, οι οποίες πρόσφεραν σε εμένα και το μωρό μου εξαιρετική φροντίδα και καλοσύνη». Η 39χρονη τραγουδίστρια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς τις μαίες και μίλησε για τη χαρά που νιώθει η οικογένειά της με την άφιξη του νέου μέλους. Η Ellie Goulding σημείωσε: «Θαυμάζω πάντα βαθιά τις μαίες. Αυτή η νέα προσθήκη στην οικογένειά μου με γεμίζει με τόση χαρά, ιδιαίτερα καθώς ο Arthur είναι τόσο χαρούμενος που γίνεται μεγάλος αδελφός αυτού του μικρού αγγέλου». Σε δεύτερη ανάρτηση στο Instagram, η Ellie Goulding δημοσίευσε φωτογραφία μιας σοκολατένιας τούρτας με τη φράση «Welcome baby sister», η οποία ετοιμάστηκε για να γιορταστεί η άφιξη της μικρής.

Η Ellie Goulding είναι ήδη μητέρα του γιου της Arthur, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Caspar Jopling. Η Ellie Goulding και ο Caspar Jopling παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2019 και σχεδόν δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους. Το 2024 η Ellie Goulding ανακοίνωσε μέσω Instagram Stories ότι είχε χωρίσει με τον Caspar Jopling.

Η σχέση της Ellie Goulding με τον Beau Minniear έγινε γνωστή στο κοινό τον Ιούλιο του 2025, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, η Ellie Goulding αποκάλυψε ότι είναι έγκυος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στα Fashion Awards 2025, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια τη φουσκωμένη κοιλιά της.

