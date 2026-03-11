Fashion 11.03.2026

Zendaya: To look της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που ενίσχυσε τις φήμες για τον γάμο της με τον Tom Holland

Με ένα λευκό, κομψό φόρεμα στην επίδειξη του Louis Vuitton στο Παρίσι, η Zendaya ενίσχυσε τα σενάρια για πιθανό γάμο με τον Tom Holland
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zendaya βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όχι μόνο για την εμφάνισή της αλλά και για τις φήμες που συνεχίζουν να κυκλοφορούν γύρω από τη σχέση της με τον Tom Holland. Η ηθοποιός και fashion icon εμφανίστηκε στο show του Louis Vuitton για τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 στο Μουσείο του Λούβρου, με ένα look που πολλοί χαρακτήρισαν bridal-inspired, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα σενάρια για έναν πιθανό μυστικό γάμο.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό shirt dress που θύμιζε σύγχρονη bridal αισθητική. Το πάνω μέρος του φορέματος είχε τη δομή ενός κλασικού πουκαμίσου με έντονο γιακά και μεγάλες μανσέτες, ενώ η φούστα κατέληγε σε ασύμμετρο high-low τελείωμα με διακριτικές πτυχώσεις. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρη ζώνη στη μέση και κομψές ψηλοτάκουνες γόβες, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση που έδωσε στο look μια πιο σύγχρονη και fashion-forward διάσταση.

Το ενδιαφέρον όμως στράφηκε και σε μια λεπτομέρεια: ένα διακριτικό χρυσό δαχτυλίδι που φάνηκε στο αριστερό της χέρι όταν κάθισε στην πρώτη σειρά της επίδειξης. Η εμφάνιση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που οι φήμες για πιθανό γάμο της Zendaya με τον Tom Holland έχουν ενταθεί. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2021, κρατά τη σχέση του αρκετά ιδιωτική, γεγονός που κάνει κάθε δημόσια εμφάνιση ακόμη πιο σχολιασμένη.

Τη φημολογία ενίσχυσε πρόσφατα και ο διάσημος στυλίστας της Zendaya, Law Roach, ο οποίος σε συνέντευξή του άφησε να εννοηθεί ότι ο γάμος ίσως έχει ήδη πραγματοποιηθεί, προκαλώντας ακόμη περισσότερη συζήτηση στα social media.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Zendaya ούτε ο Tom Holland έχουν επιβεβαιώσει κάτι επίσημα. Ωστόσο, η bridal-inspired εμφάνισή της στο Παρίσι συνεχίζει να τροφοδοτεί τα σενάρια. Παράλληλα, το look θα μπορούσε να συνδέεται και με τον νέο κινηματογραφικό της ρόλο στην ταινία The Drama, όπου υποδύεται μια νύφη της οποίας ο γάμος παίρνει απρόσμενη τροπή.

Είτε πρόκειται για ένα ακόμη fashion moment είτε για ένα διακριτικό hint μιας νέας ζωής, η Zendaya απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει πώς να τραβά όλα τα βλέμματα — τόσο στη μόδα όσο και στην προσωπική της ζωή.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

