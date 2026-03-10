Fashion 10.03.2026

Ροζ πουλόβερ: To κομμάτι που έχει κάθε fashionista στην ανοιξιάτικη ντουλάπα της

Η απόχρωση που συνδυάζει στυλ και φρεσκάδα γίνεται η βασική τάση της μόδας, χαρίζοντας φινέτσα και ζωντάνια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα έχει έναν τρόπο να επαναφέρει αγαπημένα χρώματα κάθε σεζόν, και φέτος το ροζ κυριαρχεί με έναν ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο τρόπο. Οι πλεκτές μπλούζες σε αυτή την απόχρωση έχουν γίνει το απόλυτο fashion statement, προσφέροντας έναν συνδυασμό φινέτσας και απαλότητας που δεν περνάει απαρατήρητος. Από απαλό παστέλ έως πιο έντονα φούξια, η παλέτα των αποχρώσεων προσφέρει ανεξάντλητες επιλογές για να παίξεις με layers και υφές στο καθημερινό σου styling.

Ο συνδυασμός μιας τέτοιας μπλούζας με άλλα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου μπορεί να απογειώσει την εμφάνιση με πολύ φυσικό τρόπο. Ένα απλό τζιν ή μια tailored παντελόνα αποκτούν νέο ενδιαφέρον όταν μπλέκονται με το ροζ, ενώ τα αξεσουάρ σε ουδέτερους τόνους αφήνουν την μπλούζα να κλέψει την παράσταση. Η τεχνική βρίσκεται στο να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στο παιχνιδιάρικο και το κομψό, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

https://www.instagram.com/aimeesong/

Διάβασε επίσης: 3 jacket trends που πρέπει να γνωρίζεις πριν έρθει η άνοιξη

Το street style δείχνει πως η ροζ πλεκτή μπορεί να συνδυαστεί και με πιο edgy στοιχεία, όπως δερμάτινα μπουφάν ή chunky sneakers, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα και την αβίαστη coolness. Επιπλέον, το layering με πουκάμισα ή αμάνικα φορέματα δίνει έναν πιο μοντέρνο χαρακτήρα, κάνοντας το ροζ κατάλληλο για όλες τις ώρες και περιστάσεις.

https://www.instagram.com/johannalager/

Τέλος, δεν είναι απλώς ένα trend, είναι μια δήλωση διάθεσης. Φέρνει ζωντάνια, χαμόγελο και μια αίσθηση παιχνιδιού στην καθημερινότητα, χωρίς να χρειάζεται υπερβολή. Αρκεί να επιλέξεις την απόχρωση που σου ταιριάζει και να πειραματιστείς με layers, υφές και στυλ, δημιουργώντας looks που μιλούν για την προσωπικότητά σου και την αγάπη σου για τη μόδα.

4 σχέδια για να επιλέξεις:

Stradivarius

Mohito

Marks & Spencer

Benetton

Διάβασε επίσης: Τα maxi φορέματα είναι η πιο hot τάση για το καλοκαίρι – Αυτά είναι τα 4 σχέδια που θα φοράς ξανά και ξανά

