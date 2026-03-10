Μυστήριο γύρω από τον Voldemort στη σειρά Harry Potter

Οι συζητήσεις για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter του HBO είναι από τις πιο έντονες στον κόσμο της ψυχαγωγίας

Η μαγεία του Harry Potter επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσω της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς του HBO, και το ενδιαφέρον γύρω από το καστ και τις λεπτομέρειες της παραγωγής παραμένει αμείωτο. Ενώ τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και τα βασικά ονόματα για τους εμβληματικούς ρόλους έχουν ανακοινωθεί, το μυστήριο γύρω από τον Σκοτεινό Άρχοντα, τον Λόρδο Βόλντεμορτ, συνεχίζει να απασχολεί έντονα τους φαν. Πρόσφατα, ο διάσημος ηθοποιός Paul Bettany διέψευσε τις εικασίες που τον ήθελαν να ενσαρκώνει τον Βόλντεμορτ, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πολύπλοκη ιστορία των αναζητήσεων για τον ρόλο που καθόρισε την ιστορία του μικρού μάγου.

Οι συζητήσεις για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter του HBO είναι από τις πιο έντονες στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ο χαρακτήρας αυτός αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς κακούς της σύγχρονης λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, καθιστώντας την επιλογή του ηθοποιού κρίσιμη για την επιτυχία της μεταφοράς. Πρόσφατα, το όνομα του Paul Bettany βρέθηκε στο επίκεντρο των φημών, με πολλούς να τον θεωρούν ιδανικό για τον ρόλο, λόγω της υποκριτικής του εμβέλειας και της ικανότητάς του να υποδύεται σύνθετους χαρακτήρες.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ηθοποιός έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά αυτές τις εικασίες. Σε σχετική ερώτηση, ο Bettany δήλωσε ξεκάθαρα ότι «δεν έχει ακούσει τίποτα για αυτό». Παράλληλα, εξέφρασε τον μεγάλο του θαυμασμό για το σύμπαν του «Harry Potter» και για το τηλεοπτικό δίκτυο HBO, τονίζοντας: «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Harry Potter και μεγάλος θαυμαστής του HBO, αλλά κανείς δεν με έχει καλέσει γι’ αυτό». Η δήλωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη πολύπλοκο τοπίο φημών και διαψεύσεων γύρω από τον ρόλο του Σκοτεινού Άρχοντα, ο οποίος, όπως είναι γνωστό από τα βιβλία, εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα στα μεταγενέστερα κεφάλαια της σειράς. Θυμίζουμε ότι στην αρχική κινηματογραφική μεταφορά, τον ρόλο του Βόλντεμορτ είχε υποδυθεί ο Ralph Fiennes, αφήνοντας μια βαριά υποκριτική κληρονομιά πίσω του. Η πρόκληση για τον διάδοχό του είναι αναμφίβολα τεράστια.

Η περίπλοκη ιστορία του καστ

Πριν από την εμφάνιση του ονόματος του Paul Bettany στις συζητήσεις, άλλα μεγάλα ονόματα είχαν συνδεθεί με τον ρόλο του Βόλντεμορτ. Μεταξύ αυτών, ξεχώριζαν οι Cillian Murphy και Tilda Swinton, δύο ηθοποιοί με αναγνωρισμένο ταλέντο και ικανότητα να υποδύονται σκοτεινούς και περίπλοκους χαρακτήρες. Ωστόσο, η περίπτωση του Cillian Murphy πήρε μια ιδιαίτερη τροπή, καθώς υπήρξαν αντικρουόμενες πληροφορίες που δημιούργησαν σύγχυση.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος φερόταν να είναι το φαβορί των φαν για τον ρόλο, έβαλε ο ίδιος τα πράγματα στη θέση τους, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο πρότζεκτ. Ο Cillian Murphy αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα είναι ο Voldemort σε συνέντευξή του σε podcast. Εκεί, αναγνώρισε την τεράστια υποκριτική κληρονομιά που έχει αφήσει ο Ralph Fiennes στον ρόλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις οτιδήποτε έχει κάνει ο Ralph Fiennes. Ο άνθρωπος είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Καλή τύχη σε όποιον κληθεί να φορέσει αυτά τα παπούτσια». Με το χιούμορ που τον διακρίνει, ο Murphy πρόσθεσε ότι είναι «πολύ δεμένος» με τη μύτη του, μια αναφορά στην εμβληματική εμφάνιση του Βόλντεμορτ χωρίς μύτη, που καθόρισε τον χαρακτήρα στις κινηματογραφικές ταινίες.

