Box office: Διαπρέπει το Hoppers ψυχορραγεί η Νύφη

Η Pixar σημειώνει μια σημαντική εμπορική επιτυχία με τη νέα πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων «Hoppers», η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακό παγκόσμιο άνοιγμα ύψους 88 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Η ταινία συγκέντρωσε 46 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 42 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές κατά το πρώτο της Σαββατοκύριακο προβολής. Πρόκειται για το καλύτερο άνοιγμα για πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar από το «Coco» του 2017, το οποίο είχε φτάσει τα 104,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στο αντίστοιχο άνοιγμα. Το «Hoppers» ξεπερνά επίσης τις επιδόσεις άλλων πρόσφατων πρωτότυπων παραγωγών της Pixar, όπως το «Onward» του 2020 που είχε ανοίξει με 65,6 εκατομμύρια δολάρια και το «Elemental» του 2023 που είχε ξεκινήσει με 65,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση στις περισσότερες μεγάλες διεθνείς αγορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε 6,4 εκατομμύρια δολάρια, στο Μεξικό 3,7 εκατομμύρια, στη Γαλλία 3,6 εκατομμύρια, στη Γερμανία 3,5 εκατομμύρια και στην Ισπανία 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Στη Νότια Κορέα συγκέντρωσε 2,1 εκατομμύρια δολάρια, στην Ιταλία 1,9 εκατομμύρια και στη Βραζιλία 1,8 εκατομμύρια δολάρια. Σε ορισμένες αγορές η ταινία δεν βρέθηκε στην κορυφή, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στο Βέλγιο και την 4η θέση στην Ινδία.

Στην Ευρώπη το «Hoppers» έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών παραγωγών σχεδόν σε όλες τις αγορές, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα του 2026 στην περιοχή και το μεγαλύτερο άνοιγμα για πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων από το «Coco». Αντίστοιχα, στη Λατινική Αμερική η ταινία κατέκτησε την πρώτη θέση σε όλες τις αγορές, σημειώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς μέχρι σήμερα σε πολλές χώρες.

Στην Ασία η ταινία έκανε πρεμιέρα σε 5 αγορές, συγκεκριμένα στη Νότια Κορέα, στις Φιλιππίνες, στην Ταϊλάνδη, στην Ινδία και στην Ινδονησία. Σε όλες τις χώρες κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων ταινιών, σημειώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο άνοιγμα ξένης παραγωγής για το 2026.

Την ίδια στιγμή, η νέα ταινία «The Bride!» της σκηνοθέτριας Maggie Gyllenhaal σημειώνει ιδιαίτερα απογοητευτική πορεία στο παγκόσμιο box office. Η ταινία συγκέντρωσε μόλις 13,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το άνοιγμά της, εκ των οποίων 7,3 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 6,3 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές. Το αποτέλεσμα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της Warner Bros., οι οποίες τοποθετούσαν το παγκόσμιο άνοιγμα της ταινίας μεταξύ 38 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Η παραγωγή της ταινίας κόστισε περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι δαπάνες για την παγκόσμια προώθηση και διανομή υπολογίζονται σε περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά την παρουσία των Christian Bale και Jessie Buckley στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ταινία δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού σε πολλές αγορές και σε αρκετές χώρες δεν βρέθηκε καν μέσα στην πρώτη δεκάδα του box office.

Η καλύτερη επίδοση της ταινίας καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με 950.000 δολάρια και την 4η θέση στο box office. Ακολούθησαν το Μεξικό με 753.000 δολάρια, η Κίνα με 538.000 δολάρια, η Γαλλία με 406.000 δολάρια, η Βραζιλία με 376.000 δολάρια και η Ισπανία με 304.000 δολάρια. Στην Ιταλία η ταινία συγκέντρωσε 292.000 δολάρια, στην Αυστραλία 281.000 δολάρια, στη Γερμανία 181.000 δολάρια, στη Νότια Κορέα 135.000 δολάρια, στην Κολομβία 116.000 δολάρια και στην Πολωνία 114.000 δολάρια.

