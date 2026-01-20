Το Zootopia 2 γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία animation του Χόλιγουντ

Το «Zootopia 2» κατέκτησε επίσημα μια θέση στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία animation που έχει κυκλοφορήσει ποτέ από στούντιο του Χόλιγουντ. Η νέα παραγωγή της Disney ξεπέρασε το «Inside Out 2» της Pixar και έφτασε τα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις ύστερα από 8 συνεχόμενα σαββατοκύριακα προβολών. Με αυτό το επίτευγμα, το «Zootopia 2» ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών πριν από τον πληθωρισμό, πίσω μόνο από το κινεζικό «Ne Zha 2», ενώ παράλληλα κατακτά την κορυφή ως η πιο εμπορική ταινία animation που παρήχθη από αμερικανικό στούντιο.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το «Zootopia 2» αναμένεται να κλείσει το 2025 ως η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στο σύνολο των κινηματογραφικών ειδών, ξεπερνώντας ακόμη και το «Avatar: Fire and Ash», επίσης παραγωγή της Disney. Στην εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Zootopia 2» έχει ήδη ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει τα 423 εκατομμύρια μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, ξεπερνώντας τόσο το «A Minecraft Movie» όσο και το ριμέικ του «Lilo and Stitch» και κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των κυκλοφοριών του 2025.

Στη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά της Ασίας, το «Zootopia 2» βρίσκεται ένα βήμα πριν ξεπεράσει το «Avengers: Endgame» και να γίνει η πιο εμπορική αμερικανική ταινία όλων των εποχών στη χώρα, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 619 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία επεκτάθηκε και στην Ιαπωνία, όπου η ταινία συγκαταλέγεται στις 5 πιο εμπορικές κυκλοφορίες του 2025, δίπλα σε τίτλους όπως το «Demon Slayer: Infinity Castle» και το «Kokuho», με εισπράξεις που έχουν ήδη φτάσει τα 83 εκατομμύρια και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια. Με τη συνολική του πορεία, το «Zootopia 2» συγκαταλέγεται πλέον στις 10 πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την 9η θέση πίσω από το «Spider Man: No Way Home».

Η πορεία του «Zootopia 2» επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Disney στον χώρο του animation και αποδεικνύει ότι, μια δεκαετία μετά την πρώτη ταινία, το σύμπαν της Zootopia εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

