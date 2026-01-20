Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 20.01.2026

Το Zootopia 2 γράφει ιστορία ως η πιο εμπορική ταινία animation του Χόλιγουντ

Η νέα παραγωγή της Disney ξεπερνά το «Ιnside Out 2» και φτάνει τα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Zootopia 2» κατέκτησε επίσημα μια θέση στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, καθώς αναδείχθηκε η πιο εμπορική ταινία animation που έχει κυκλοφορήσει ποτέ από στούντιο του Χόλιγουντ. Η νέα παραγωγή της Disney ξεπέρασε το «Inside Out 2» της Pixar και έφτασε τα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις ύστερα από 8 συνεχόμενα σαββατοκύριακα προβολών. Με αυτό το επίτευγμα, το «Zootopia 2» ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών πριν από τον πληθωρισμό, πίσω μόνο από το κινεζικό «Ne Zha 2», ενώ παράλληλα κατακτά την κορυφή ως η πιο εμπορική ταινία animation που παρήχθη από αμερικανικό στούντιο.

Διάβασε επίσης: Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το «Zootopia 2» αναμένεται να κλείσει το 2025 ως η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στο σύνολο των κινηματογραφικών ειδών, ξεπερνώντας ακόμη και το «Avatar: Fire and Ash», επίσης παραγωγή της Disney.  Στην εγχώρια αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, το «Zootopia 2» έχει ήδη ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να φτάσει τα 423 εκατομμύρια μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, ξεπερνώντας τόσο το «A Minecraft Movie» όσο και το ριμέικ του «Lilo and Stitch» και κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των κυκλοφοριών του 2025.

Στη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά της Ασίας, το «Zootopia 2» βρίσκεται ένα βήμα πριν ξεπεράσει το «Avengers: Endgame» και να γίνει η πιο εμπορική αμερικανική ταινία όλων των εποχών στη χώρα, έχοντας ήδη συγκεντρώσει 619 εκατομμύρια δολάρια. Η επιτυχία επεκτάθηκε και στην Ιαπωνία, όπου η ταινία συγκαταλέγεται στις 5 πιο εμπορικές κυκλοφορίες του 2025, δίπλα σε τίτλους όπως το «Demon Slayer: Infinity Castle» και το «Kokuho», με εισπράξεις που έχουν ήδη φτάσει τα 83 εκατομμύρια και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια. Με τη συνολική του πορεία, το «Zootopia 2» συγκαταλέγεται πλέον στις 10 πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την 9η θέση πίσω από το «Spider Man: No Way Home».

Η πορεία του «Zootopia 2» επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Disney στον χώρο του animation και αποδεικνύει ότι, μια δεκαετία μετά την πρώτη ταινία, το σύμπαν της Zootopia εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Διάβασε επίσης: Σαρώνει η ταινία που φέρνει τους Stray Kids στη μεγάλη οθόνη – Δες το trailer

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Avatar: Fire and Ash box office Disney Inside Out 2 Zootopia 2
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 3 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ την πρώτη κίνηση

Τα 3 ζώδια που δεν κάνουν ποτέ την πρώτη κίνηση

20.01.2026
Επόμενο
Η Demi Moore νέα παγκόσμια πρέσβειρα της Kérastase

Η Demi Moore νέα παγκόσμια πρέσβειρα της Kérastase

20.01.2026

Δες επίσης

Ο λόγος που ο Tom Ford απέλυσε τον Ashton Kutcher
Cinema

Ο λόγος που ο Tom Ford απέλυσε τον Ashton Kutcher

19.01.2026
Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές
Cinema

Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

19.01.2026
Ο Matt Damon αποκαλύπτει τις οδηγίες του Netflix προς τους δημιουργούς
Cinema

Ο Matt Damon αποκαλύπτει τις οδηγίες του Netflix προς τους δημιουργούς

19.01.2026
Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών
Cinema

Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών

19.01.2026
Η Emilia Clarke έσπασε πλευρά στα γυρίσματα της ταινίας Ponies
Cinema

Η Emilia Clarke έσπασε πλευρά στα γυρίσματα της ταινίας Ponies

19.01.2026
«Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε» με τρόπο τη νέα σεζόν
Cinema

«Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε» με τρόπο τη νέα σεζόν

19.01.2026
Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής
Cinema

Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής

19.01.2026
Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς
Cinema

Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς

19.01.2026
Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2
Cinema

Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης