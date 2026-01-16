Σαρώνει η ταινία που φέρνει τους Stray Kids στη μεγάλη οθόνη – Δες το trailer

Το «Stray Kids: The dominATE Experience» έρχεται στα ελληνικά σινεμά στις 5 Φεβρουαρίου και υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία πρώτης σειράς με το κορυφαίο συγκρότημα της K-Pop

Το παγκόσμιο φαινόμενο της K-Pop μεταφέρεται δυναμικά από τα στάδια στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το «Stray Kids: The dominATE Experience», η νέα συναυλιακή ταινία με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, καταφθάνει και στην Ελλάδα, με προγραμματισμένη έξοδο στις αίθουσες στις 5 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια παραγωγή που έχει ήδη προκαλέσει εντυπωσιακή ανταπόκριση διεθνώς και απευθύνεται τόσο στους φανατικούς θαυμαστές όσο και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το φαινόμενο του συγκροτήματος.

Η συναυλιακή ταινία αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι βασισμένο στην παγκόσμια περιοδεία των Stray Kids που έσπασε ρεκόρ προσέλευσης και εσόδων. Συνδυάζει σκηνές από τη μεγαλειώδη εμφάνισή τους στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις των μελών. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη συναυλιακή εμπειρία που προσφέρει στους θεατές μοναδική πρόσβαση στο συγκρότημα και μια αίσθηση συμμετοχής από την πρώτη σειρά.

Η εμπορική δυναμική της ταινίας είναι ήδη εμφανής. Το «Stray Kids: The dominATE Experience» ξεπέρασε τα 1.4 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη επιπλέον προβολών λόγω αυξημένης ζήτησης.

Τη σκηνοθεσία της συναυλιακής ταινίας υπογράφει ο Paul Dugdale, ενώ τα ντοκιμαντερίστικα τμήματα έχουν σκηνοθετηθεί από τη Farah X. Η περιοδεία των Stray Kids στη Βόρεια Αμερική, στην οποία βασίζεται μεγάλο μέρος του υλικού, απέφερε έσοδα περίπου 76.2 εκατομμύρια δολάρια, αποτελώντας την πιο εμπορικά επιτυχημένη και υψηλότερων εσόδων βορειοαμερικανική περιοδεία στην ιστορία της K-Pop.

Οι Stray Kids είναι οκταμελές ανδρικό συγκρότημα από τη Νότια Κορέα και αποτελούνται από τους Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin και I.N. Το συγκρότημα προέρχεται από την εταιρεία JYP Entertainment και μέσα σε σχεδόν 8 χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι Bang Chan, Changbin και Han, γνωστοί και ως 3Racha, αποτελούν τον βασικό πυρήνα παραγωγής της μουσικής τους, στοιχείο που έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.

Η διεθνής παρουσία των Stray Kids συνεχίζει να ενισχύεται. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα είναι επικεφαλής στο μουσικό φεστιβάλ Governors Ball στη Νέα Υόρκη, δίπλα σε καλλιτέχνες όπως η Lorde και ο A$AP Rocky, ενώ το 2024 είχαν ήδη γράψει ιστορία ως headliners του Lollapalooza. Το «Stray Kids: The dominATE Experience» δεν είναι απλώς μια καταγραφή συναυλίας, αλλά μια κινηματογραφική εμπειρία που αποτυπώνει την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και το παγκόσμιο αποτύπωμα των Stray Kids. Με την άφιξή του στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Φεβρουαρίου, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το φαινόμενο που έχει κατακτήσει στάδια, charts και πλέον και τον κινηματογράφο.

