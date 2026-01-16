Η Sarah Michelle Gellar αποκάλυψε γιατί αποσύρθηκε από την υποκριτική

Η Sarah Michelle Gellar μίλησε ανοιχτά για τον λόγο που την οδήγησε να απομακρυνθεί για χρόνια από την υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι η απόφασή της συνδέθηκε άμεσα με τον θάνατο του Robin Williams. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη δύσκολη εκείνη περίοδο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο podcast «Shut Up Evan», περιγράφοντας πώς μια σειρά προσωπικών και επαγγελματικών γεγονότων συνέπεσαν και άλλαξαν ριζικά την οπτική της για τη ζωή και την καριέρα της.

Η Sarah Michelle Gellar πρωταγωνίστησε στη σειρά «The Crazy Ones» του CBS από το 2013 έως το 2014, υποδυόμενη την τηλεοπτική κόρη του Robin Williams. Η σειρά αποτέλεσε τον τελευταίο τηλεοπτικό ρόλο του Robin Williams πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2014 σε ηλικία 63 ετών. Η Sarah Michelle Gellar εξήγησε ότι την περίοδο εκείνη η προσωπική της ζωή βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο. Όπως δήλωσε «ξεκίνησα το The Crazy Ones όταν ο γιος μου ήταν μόλις 3 μηνών. Θήλαζα σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και μετά έφυγε από τη ζωή ο Robin Williams και όλα με χτύπησαν μαζί». Η ίδια περιέγραψε ότι βίωσε έντονα την επιλόχεια περίοδο και ένιωσε για πρώτη φορά στη ζωή της χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Διάβασε επίσης: Paul Mescal: Θα τραγουδήσει ο ίδιος ως Paul McCartney στις ταινίες για τους Beatles

Η απώλεια του Robin Williams λειτούργησε ως καταλύτης για βαθύτερες σκέψεις. Όπως ανέφερε η Sarah Michelle Gellar «η επιλόχεια περίοδος με επηρέασε και αυτή η απώλεια ήταν τόσο μεγάλη που ένιωσα χαμένη. Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν ένα σημάδι πως δεν ζούσα αρκετά τη στιγμή, και ότι όλα μπορούν να χαθούν τόσο γρήγορα. Εκεί αποφάσισα ότι χρειαζόμουν ένα διάλειμμα».

Κοιτώντας πίσω, η ηθοποιός δηλώνει βέβαιη ότι η απόφασή της ήταν σωστή. Όπως είπε «δεν θα πάρω ποτέ πίσω αυτόν τον χρόνο με τα παιδιά μου. Δεν έχασα καμία σχολική παράσταση, κανένα πρώτο βήμα, κανένα χαμένο δόντι. Ήμουν εκεί σε κάθε στιγμή και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να κάνεις όταν εργάζεσαι ως ηθοποιός, με ατελείωτες ημέρες γυρισμάτων και συνεχή ταξίδια». Η Sarah Michelle Gellar τόνισε ότι αυτή η παύση την βοήθησε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τη δουλειά. Όπως εξήγησε «σήμερα βλέπω την καριέρα μου με διαφορετικό τρόπο. Κάποτε η δουλειά όριζε το πώς έβλεπα τον εαυτό μου. Τώρα η δουλειά είναι απλώς ένα μέρος της ζωής μου και όχι ολόκληρη η ταυτότητά μου».

Τα τελευταία χρόνια η Sarah Michelle Gellar επιστρέφει σταδιακά στην υποκριτική με πιο επιλεκτικά βήματα. Συμμετείχε σε πρόσφατα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πρότζεκτ, ενώ η πιο πολυσυζητημένη επιστροφή της αφορά τον εμβληματικό ρόλο της Buffy Summers στη νέα σειρά «Buffy, η βαμπιροφόνισσα» με τίτλο «Buffy the Vampire Slayer: New Sunnydale». Η αφήγησή της αποτυπώνει μια σπάνια ειλικρίνεια για το πώς η προσωπική απώλεια, η μητρότητα και η ανάγκη για ισορροπία μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τις πιο επιτυχημένες καριέρες στο Χόλιγουντ.

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που πρέπει να δεις με… άλλο μάτι τα teaser του Avengers: Doomsday

Δες κι αυτό…