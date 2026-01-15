Mad Bubble
«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

Το MCP Warrior επιστρέφει με το 6ο επεισόδιο στο ΑΝΤ1+, συνδυάζοντας στρατηγική, αντοχή και MMA σε μια παραγωγή γεμάτη αδρεναλίνη και ανατροπές
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MCP Warrior, το κορυφαίο μαχητικό show που έχει επαναπροσδιορίσει τα όρια της δράσης στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει με το 6ο καθηλωτικό επεισόδιο αυτή την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, στις 18:00.

Αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ΑΝΤ1+, οι θεατές θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη μιας παραγωγής που συνδυάζει τη στρατηγική επιβίωσης στη φύση με την ωμή δύναμη των αγώνων MMA. Με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF αξίας άνω των 100.000 ευρώ, το διακύβευμα για τους αθλητές είναι μια διεθνής καριέρα όπου κάθε λάθος εντός του οκταγώνου μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Στο νέο επεισόδιο, η ένταση μεταφέρεται στο γήπεδο στο Παλιούρι Χαλκιδικής, όπου οι ομάδες καλούνται να αναμετρηθούν στην 3η ομαδική δοκιμασία. Η Κόκκινη ομάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή, καθώς μετρά τη δεύτερη συνολική της απώλεια μετά την αποχώρηση του Δημήτρη Μοιρώτσου. Η ήττα του από τον Γιάννη Εμίνωφ της Μπλε ομάδας έχει κλονίσει τη στρατηγική των Κόκκινων, οι οποίοι καλούνται πλέον να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να ανατρέψουν το εις βάρος τους κλίμα σε ένα περιβάλλον όπου τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα.

Η δοκιμασία αυτής της εβδομάδας είναι χωρισμένη σε δύο απαιτητικά μέρη. Αρχικά, οι “warriors” θα δοκιμάσουν την αντοχή τους στη μεταφορά φορτίων άμμου, όπου κάθε κιλό μετράει ως πολύτιμος πόντος για τη νίκη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο δεύτερο μέρος με το αγώνισμα της δισκοβολίας. Η παρουσία της Αρετής Φιλιππίδου, ασημένιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στίβου και κατόχου του πανελληνίου ρεκόρ, προσδίδει κύρος και αθλητική αίγλη στο show. Η καθοδήγησή της μετατρέπει τη δοκιμασία σε μια μάχη τεχνικής και απόλυτης συγκέντρωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της νοοτροπίας του πρωταθλητισμού.

Υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Αγγελόπουλου, ο οποίος μεταφέρει την εμπειρία του και ηγείται για πρώτη φορά μιας ομάδας αθλητών MMA, το MCP Warrior συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη των ελληνικών παραγωγών. Ποια ομάδα θα αντέξει την ψυχική πίεση και θα κερδίσει το πλεονέκτημα να ορίσει το επόμενο ζευγάρι του οκταγώνου; Οι απαντήσεις θα δοθούν στην οθόνη του ΑΝΤ1+, σε ένα επεισόδιο που υπόσχεται αδρεναλίνη και ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό.

