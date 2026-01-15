Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 15.01.2026

Ούτε κολάν, ούτε φόρμες: Αυτό είναι το πιο comfy παντελόνι για τη σεζόν

relaxed_pants
Τα relaxed pants κυριαρχούν στη μόδα του 2026, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα, και γίνονται η απόλυτη επιλογή
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χώρος της μόδας για το 2026 φαίνεται να απομακρύνεται οριστικά από τους περιοριστικούς κανόνες του παρελθόντος, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην τάση του comfy-chic. Μετά την επικράτηση του athleisure, μια νέα κατηγορία ρούχου έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο lounge wear και το επίσημο ένδυμα: τα relaxed pants.

Πρόκειται για παντελόνια σε φαρδιά, slouchy γραμμή, που αναγκάζουν τους καταναλωτές να αφήσουν για λίγο στην άκρη τα κλασικά τζιν παντελόνια και τα κολάν, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει «προσεγμένη εμφάνιση» στην καθημερινότητα.

relaxed_panteloni
https://www.instagram.com/anoukyve/?hl=en

Διάβασε επίσης: Λευκές γόβες: To anti-trend που θα κάνει κάθε outfit σου να ξεχωρίζει

Η δυναμική αυτής της τάσης βασίζεται στην ποιότητα των υλικών και στην ευελιξία της γραμμής τους. Δεν μιλάμε πλέον για αδιάφορες φόρμες, αλλά για κομμάτια κατασκευασμένα από μετάξι, σατέν, κασμίρι και ribbed cotton, που προσφέρουν μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς την ακαμψία των παραδοσιακών υφασμάτων. Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση επιτρέπει στο ίδιο ρούχο να μεταμορφώνεται ανάλογα με το styling, καλύπτοντας τις ανάγκες μιας γυναίκας που κινείται διαρκώς μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων, ταξιδιών και κοινωνικών εξόδων.

panteloni_relaxed
https://www.instagram.com/theannaedit/

Η ανάλυση του street style σε μητροπόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Παρίσι επιβεβαιώνει ότι το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στους ανατρεπτικούς συνδυασμούς. Οι influencers παγκοσμίως υιοθετούν τα relaxed pants συνδυάζοντάς τα με δομημένα blazers ή minimal tops, δημιουργώντας σύνολα που εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο την αισθητική, αλλά και μια στροφή προς έναν πιο λειτουργικό τρόπο ντυσίματος, όπου η ελευθερία κινήσεων αποτελεί προτεραιότητα.

Συμπερασματικά, αποτελούν την απάντηση της μόδας στις απαιτήσεις του 2026 για ρούχα που «αναπνέουν» και προσαρμόζονται στον κάθε άτομο. Είτε πρόκειται για μια εμφάνιση στο γραφείο, είτε για τις δουλειές στην πόλη, αυτά τα παντελόνια προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση. Η επένδυση σε τέτοια κομμάτια δεν είναι απλώς μια παροδική επιλογή, αλλά μια συνειδητή κίνηση προς μια πιο ευέλικτη και έξυπνη γκαρνταρόμπα.

Διάβασε επίσης: Zebra: Το print που αντικαθιστά το λεοπάρ στη ντουλάπα σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

Έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Freddie Mercury σε ηλικία 48 ετών

15.01.2026

Δες επίσης

Οι 2 τρόποι να εκμεταλλευτείς το μεσημεριανό για περισσότερη καύση
Life

Οι 2 τρόποι να εκμεταλλευτείς το μεσημεριανό για περισσότερη καύση

15.01.2026
Winter unglies: Έτσι θα πετύχεις το χειμερινό σου glow up!
Beauty

Winter unglies: Έτσι θα πετύχεις το χειμερινό σου glow up!

15.01.2026
Λευκές γόβες: To anti-trend που θα κάνει κάθε outfit σου να ξεχωρίζει
Fashion

Λευκές γόβες: To anti-trend που θα κάνει κάθε outfit σου να ξεχωρίζει

15.01.2026
Αυτά είναι τα 5 ζώδια που βλέπουν σχέση και τρέχουν μακριά
Life

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που βλέπουν σχέση και τρέχουν μακριά

15.01.2026
Αυτό είναι σύμφωνα με τα στατιστικά το πιο σπάνιο ζώδιο
Life

Αυτό είναι σύμφωνα με τα στατιστικά το πιο σπάνιο ζώδιο

14.01.2026
Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό
Life

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό

14.01.2026
Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ
Food

Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ

14.01.2026
Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»
Life

Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»

14.01.2026
Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη
Beauty

Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται