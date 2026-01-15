Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

Evangelia: Αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι της για την Eurovision

Η Evangelia μίλησε για το νέο της τραγούδι «Parea» και τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Evangelia ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου μίλησε για τη φετινή της συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 και αποκάλυψε λεπτομέρειες γύρω από τη δημιουργία του τραγουδιού «Parea».

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε δοκιμάσει ξανά την τύχη της στον ελληνικό τελικό και την προηγούμενη χρονιά, εξήγησε πως η απόφασή της να καταθέσει συμμετοχή συνδέθηκε άμεσα με την εμφάνιση του σωστού τραγουδιού. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ έλεγα ότι θα στείλω συμμετοχή αν είχα το τραγούδι. Περίπου δέκα μέρες πριν, μία εβδομάδα, μας έκατσε το τραγούδι».

Η Evangelia περιέγραψε τη δημιουργία του τραγουδιού ως μια αυθόρμητη στιγμή στο στούντιο, μαζί με φίλους και συνεργάτες. Όπως ανέφερε, «Είναι ένα συναίσθημα που το ακούς και λες: μήπως είναι αυτό; Μάλλον αυτό είναι. Και κάπως κοιταζόμασταν, αλλά έγινε σε μια πάρα πολύ αυθόρμητη στιγμή που όντως καθόμασταν με την παρέα στο στούντιο και είχαμε κάνει άλλες 2-3 ιδέες. Μισή ώρα πριν φάμε, έλεγα: έλα να παίξουμε έτσι για τον χαβαλέ και να τραγουδάμε λίγο. Βάλαμε το κινητό να ηχογραφεί και μετά που το ακούγαμε στο τραπέζι, λέμε: μήπως πρέπει να το τελειώσουμε; Να πάμε να την ξανακοιτάξουμε αυτή την ιδέα; Δεν το έψαχνα και τόσο πολύ, ήρθε σαν κεραυνός από το πουθενά και μετά το δουλέψαμε. Φέραμε τα κατάλληλα άτομα για να συμπληρώσουμε από τους στίχους, την παραγωγή… ο καθένας με την πινελιά του. Περάσαμε πολύ όμορφα».

Παράλληλα, η ΕΡΤ ανακοίνωσε τους παρουσιαστές των shows που θα οδηγήσουν στην επιλογή της ελληνικής συμμετοχής για τη Eurovision 2026. Τα τρία τηλεοπτικά γεγονότα θα παρουσιάσουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.


