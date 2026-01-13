Mad Bubble
Μουσικά Νέα 13.01.2026

Conchita: Αποχωρεί οριστικά από τον θεσμό της Eurovision

Η Conchita Wurst, νικήτρια της Eurovision 2014, ανακοίνωσε την οριστική της αποχώρηση από τον διαγωνισμό για να επικεντρωθεί σε νέα projects
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Conchita Wurst, η Αυστριακή καλλιτέχνιδα που κέρδισε τη Eurovision το 2014, ανακοίνωσε την Τρίτη (13/1) την οριστική αποχώρησή της από τον μουσικό θεσμό που την ανέδειξε διεθνώς. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές της και τους φίλους του διαγωνισμού.

Με την ανάρτησή της, η Conchita, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Thomas Neuwirth, εξήγησε πως η απόφασή της δεν αφορά μόνο τη σκηνή της Eurovision αλλά και την προσωπική της πορεία ως καλλιτέχνης: «Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου και το εφαλτήριό μου. Από εδώ και στο εξής αποσύρομαι από τον διαγωνισμό για να εστιάσω σε νέα επαγγελματικά πρότζεκτ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για σημαίες, αποδοκιμασίες και τεχνητά χειροκροτήματα

Η νίκη της με το τραγούδι «Rise Like A Phoenix» το 2014 της χάρισε παγκόσμια αναγνώριση και καθιέρωση, και πλέον σηματοδοτείται η ολοκλήρωση μιας εποχής.

Η Conchita Wurst δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη, και η ίδια τόνισε ότι η σχέση της με τον διαγωνισμό παραμένει «μέρος της ιστορίας της, όχι του μέλλοντός της».

Η ανακοίνωση της αποχώρησης έρχεται σε μια περίοδο όπου ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιλέξει να αποσύρουν τα βραβεία ή να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους σε αποφάσεις της διοργάνωσης. Η Conchita, ωστόσο, επικεντρώνεται πλέον σε νέα επαγγελματικά βήματα, αφήνοντας πίσω της τον διαγωνισμό που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την καριέρα της και την προσωπική της ταυτότητα.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτή θα είναι η σκηνή του διαγωνισμού – Η εμπλοκή του Ισραήλ και οι αντιδράσεις στα social media

