Mad Bubble
Mad Bubble
TV 13.01.2026

Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη

Η δραματική σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» επιστρέφει με νέα επεισόδια γεμάτα πάθη, ανατροπές και συγκρούσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια, φέρνοντας ξανά τους ήρωες αντιμέτωπους με πάθη, μυστικά και έντονες συγκρούσεις. Καμία σχέση και καμία ισορροπία δεν είναι δεδομένη, καθώς οι χαρακτήρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τα προσωπικά τους διλήμματα, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη ζωή τους.

Η Αρετή, ο Οδυσσέας, η Κατερίνη και ο Σάββας βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με σχέσεις που δοκιμάζονται και προσωπικά όρια που καταρρέουν. Από τη συνέντευξη που προκαλεί ρήξεις μέχρι τις παγίδες και τις ανατροπές στην εργασία και την προσωπική ζωή, κάθε επεισόδιο φέρνει νέες συγκινήσεις και δυνατές ανατροπές για τους ήρωες και τους τηλεθεατές.

Διάβασε επίσης: Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

Επεισόδιο 27 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026)

Στο 27ο επεισόδιο, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00, ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της, ενώ η Αρετή αρχίζει να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη στήνει μία παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του Οδυσσέα. Παράλληλα, ο Σάββας βλέπει τη θέση του στην εταιρεία να κλονίζεται, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την εγκυμοσύνη της Μίνας φέρνουν νέες προκλήσεις.

Επεισόδιο 28 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026)

Στο 28ο επεισόδιο, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 21:00, η επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή έχει σοβαρές συνέπειες, οδηγώντας την σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αποφασιστικότητα της Κατερίνης να διαλύσει τη σχέση τους πυροδοτεί έντονη σύγκρουση μητέρας και γιου, ενώ ο Σάββας βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη και συγκλονίζεται από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μίνας. Η επιμονή του Οδυσσέα να βρει την Αρετή τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα μεγάλο συναισθηματικό δίλημμα.

Λίγα λόγια τη σειρά

Η σειρά διαθέτει ένα πλούσιο καστ, με τους Δημήτρη Λάλο, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσο Ιορδανίδη, Γιάννη Βούρο, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά και πολλούς ακόμη, ενώ στα παιδιά πρωταγωνιστούν οι Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου και Άννυ Μασσιάλα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στάμος Τσάμης, με σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη. Την αισθητική ολοκληρώνουν η φωτογραφία του Βασίλη Μουρίκη, τα σκηνικά της Μαρίας Καραθάνου, τα κοστούμια της Δομνίκης Βασιαγεώργη και η μουσική του Νίκου Τερζή.

Τα νέα επεισόδια της σειράς θα προβληθούν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 21:00. Η επιστροφή της σειράς υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και απρόβλεπτες εξελίξεις, αφήνοντας τους τηλεθεατές να περιμένουν με αγωνία κάθε νέα σκηνή.

Διάβασε επίσης: Αυτή η παρουσιάστρια θα αντικαταστήσει την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μια νύχτα μόνο σειρές ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

13.01.2026
Επόμενο
Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

Winter shopping: Αυτά τα 5 lip balms θα γίνουν οι καλύτεροί σου φίλοι αυτόν τον χειμώνα

13.01.2026

Δες επίσης

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

13.01.2026
Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026
TV

Grand Hotel Spoiler: 5 συγκλονιστικές ανατροπές που θα μας «παγώσουν» το 2026

12.01.2026
Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη
Corporate News

Η Carabao Energy Drink ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον κορυφαίο τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη

12.01.2026
Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης
TV

Survivor 2026: Έτσι ξεκίνησε το πιο σκληρό παιχνίδι επιβίωσης

12.01.2026
Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη
TV

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον «Γιάγκο Δράκο» του, Χρήστο Πολίτη

09.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
TV

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026
TV

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

09.01.2026
Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες
TV

Survivor – Αθηναίοι VS Επαρχιώτες: Αυτοί είναι οι 24 παίκτες

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται