Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη

Η δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια, φέρνοντας ξανά τους ήρωες αντιμέτωπους με πάθη, μυστικά και έντονες συγκρούσεις. Καμία σχέση και καμία ισορροπία δεν είναι δεδομένη, καθώς οι χαρακτήρες αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες και τα προσωπικά τους διλήμματα, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη ζωή τους.

Η Αρετή, ο Οδυσσέας, η Κατερίνη και ο Σάββας βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με σχέσεις που δοκιμάζονται και προσωπικά όρια που καταρρέουν. Από τη συνέντευξη που προκαλεί ρήξεις μέχρι τις παγίδες και τις ανατροπές στην εργασία και την προσωπική ζωή, κάθε επεισόδιο φέρνει νέες συγκινήσεις και δυνατές ανατροπές για τους ήρωες και τους τηλεθεατές.

Επεισόδιο 27 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026)

Στο 27ο επεισόδιο, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 21:00, ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της, ενώ η Αρετή αρχίζει να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη στήνει μία παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του Οδυσσέα. Παράλληλα, ο Σάββας βλέπει τη θέση του στην εταιρεία να κλονίζεται, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την εγκυμοσύνη της Μίνας φέρνουν νέες προκλήσεις.

Επεισόδιο 28 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026)

Στο 28ο επεισόδιο, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 21:00, η επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή έχει σοβαρές συνέπειες, οδηγώντας την σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αποφασιστικότητα της Κατερίνης να διαλύσει τη σχέση τους πυροδοτεί έντονη σύγκρουση μητέρας και γιου, ενώ ο Σάββας βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη και συγκλονίζεται από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μίνας. Η επιμονή του Οδυσσέα να βρει την Αρετή τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα μεγάλο συναισθηματικό δίλημμα.

Λίγα λόγια τη σειρά

Η σειρά διαθέτει ένα πλούσιο καστ, με τους Δημήτρη Λάλο, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσο Ιορδανίδη, Γιάννη Βούρο, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά και πολλούς ακόμη, ενώ στα παιδιά πρωταγωνιστούν οι Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου και Άννυ Μασσιάλα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στάμος Τσάμης, με σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη. Την αισθητική ολοκληρώνουν η φωτογραφία του Βασίλη Μουρίκη, τα σκηνικά της Μαρίας Καραθάνου, τα κοστούμια της Δομνίκης Βασιαγεώργη και η μουσική του Νίκου Τερζή.

Τα νέα επεισόδια της σειράς θα προβληθούν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 21:00. Η επιστροφή της σειράς υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και απρόβλεπτες εξελίξεις, αφήνοντας τους τηλεθεατές να περιμένουν με αγωνία κάθε νέα σκηνή.

