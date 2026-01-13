Mad Bubble
Fashion 13.01.2026

4 fashion tricks που θα σε κρατήσουν ζεστή χωρίς να μοιάζεις με «κρεμμύδι»

xeimwnas_looks
Κομψά χειμερινά looks με γούνες, καπέλα, γάντια και layering που συνδυάζουν άνεση και σύγχρονο στυλ για τη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας απαιτεί outfits που συνδυάζoυν ζεστασιά και στιλ. Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες παραμένουν για αρκετές εβδομάδες, η καθημερινή επιλογή ρούχων μπορεί να γίνει πρόκληση, ειδικά όταν η πρακτικότητα φαίνεται να υπερισχύει της αισθητικής. Παρ’ όλα αυτά, με τα κατάλληλα κομμάτια και αξεσουάρ, οι χειμερινές εμφανίσεις μπορούν να παραμείνουν κομψές, άνετες και ενδιαφέρουσες.

Τα χειμερινά looks δεν χρειάζεται να περιορίζονται σε βαριά πανωφόρια και ουδέτερα χρώματα. Με λίγα έξυπνα αξεσουάρ, δημιουργικό layering και υφές που τραβούν το βλέμμα, κάθε σύνολο μπορεί να αποκτήσει προσωπικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει τη ζεστασιά και την άνεση που απαιτεί η εποχή. Οι παρακάτω συμβουλές δείχνουν πώς να αναβαθμίσετε το χειμερινό σας στιλ χωρίς να θυσιάσετε τη λειτουργικότητα.

χειμώνας ταξίδια
Διάβασε επίσης: Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες τα χειμερινά σου παπούτσια να μείνουν σαν καινούρια

Αξεσουάρ για το κεφάλι

Τα καπέλα δεν είναι μόνο πρακτικά για την προστασία από το κρύο, αλλά και κομψά αξεσουάρ που αναβαθμίζουν κάθε εμφάνιση. Πλεκτά σχέδια ή μαντίλια από μάλλινα υφάσματα προσφέρουν στυλ χωρίς να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα, ενώ δίνουν μια διακριτική νότα μοντέρνου design σε κάθε σύνολο.

skoufos
Γούνινα στοιχεία

Η γούνα, είτε αληθινή είτε συνθετική, παραμένει σύμβολο χειμερινής πολυτέλειας και ζεστασιάς. Γούνινα παλτό ή λεπτομέρειες σε γιακάδες και μανίκια προστατεύουν από το κρύο και ταυτόχρονα προσθέτουν όγκο και στυλ στο σύνολο, δημιουργώντας ένα δυναμικό και κομψό αποτέλεσμα.

gouna
Statement γάντια

Τα μακριά γάντια αποτελούν must-have αξεσουάρ του χειμώνα. Δερμάτινα ή μάλλινα, ενισχυμένα με κασμίρι ή επενδύσεις, προσφέρουν προστασία από το κρύο ενώ αναδεικνύουν το συνολικό look. Στις πρόσφατες συλλογές των οίκων Khaite, Saint Laurent και Bottega Veneta, τα γάντια ξεχώρισαν ως βασικό στοιχείο των εμφανίσεων της σεζόν.

gantia
Δημιουργικό layering

Το layering μπορεί να γίνει statement χωρίς να χάνεται η πρακτικότητα. Συνδυασμοί όπως φούστα πάνω από παντελόνι ή διαφορετικές υφές και υλικά προσφέρουν βάθος, κίνηση και ενδιαφέρον στο outfit. Υφάσματα όπως μάλλινο παντελόνι με σατέν ή jersey φούστα δημιουργούν ένα σύγχρονο, μοντέρνο αποτέλεσμα που παραμένει άνετο και λειτουργικό.

xeimwnas_outfit
Διάβασε επίσης: Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

Fashion μόδα χειμώνας
