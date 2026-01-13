Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 13.01.2026

Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

harry_styles
Ο Harry Styles ετοιμάζεται για την επιστροφή του με αφίσες και νέο βίντεο, φέρνοντας τους fans πιο κοντά στο πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ του
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles φαίνεται πως ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην τετραετή του μουσική μουσική σιωπή, καθώς εμφανίστηκαν πρόσφατα μυστηριώδεις αφίσες σε πόλεις ανά τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Μάντσεστερ μέχρι το Σάο Πάολο, τη Βερόνα και το Παλέρμο. Οι αφίσες φέρουν τη φράση «We Belong Together» πάνω σε φωτογραφία από το στάδιο της τελευταίας συναυλίας της παγκόσμιας περιοδείας του 2022-23, υποδηλώνοντας ότι το νέο μουσικό κεφάλαιο του είναι κοντά.

Ταυτόχρονα, λανσαρίστηκε και ένα νέο website, με το ίδιο branding, που οδηγεί σε ένα WhatsApp group με το όνομα HSHQ – Harry Styles Headquarters, προϊδεάζοντας τους fans για μια επερχόμενη ανακοίνωση του τέταρτου άλμπουμ του.

https://www.instagram.com/harrystyles/

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles επιστρέφει! Το νέο video που θεωρείται teaser της μουσικής του επανεμφάνισης

Ο τραγουδιστής, που έγινε διάσημος ως μέλος των One Direction, είχε αφιερωθεί πέρσι σε μαραθωνίους και προσωπικά projects, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν πάνω σε νέα μουσική από το τέλος της περιοδείας Love On Tour πριν τρία χρόνια. Το τελευταίο του άλμπουμ, Harry’s House (2022), του χάρισε Brit και Grammy Awards και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα As It Was, Late Night Talking και Music For A Sushi Restaurant.

Οι αφίσες συνοδεύονται από διάφορα μηνύματα όπως «let the light in» στο Βερολίνο, «it’s all waiting there» στη Νάπολη και «here we go again» στο Μάντσεστερ, που οι fans θεωρούν πιθανά στοιχεία για τους τίτλους ή τους στίχους νέων τραγουδιών. Στο site foreverforever.co, ένα νέο βίντεο με τίτλο Forever, Forever εμφανίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου, δείχνοντας στιγμές από την τελευταία περιοδεία του και τελειώνοντας με τη φράση «We Belong Together», συνδέοντας το περιεχόμενο με την αφισοκολλητική καμπάνια.

Harry Styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Όπως αναφέρουν οι φήμες, ο Harry Styles έχει ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ, πιθανώς γράφοντάς το ολόκληρο σε γραφομηχανή, ενώ συνεργασίες με παραγωγούς και καλλιτέχνες όπως οι Fred again.., HAIM και Olivia Dean θεωρούνται πιθανοί συντελεστές. Σύμφωνα με Reddit threads και ανεπιβεβαίωτες πηγές, ένα EP μπορεί να κυκλοφορήσει ήδη τον Ιανουάριο 2026, ενώ το πλήρες άλμπουμ αναμένεται γύρω στον Μάρτιο.

Διάβασε επίσης: Harry Styles και Zoë Kravitz: Νέα ρομαντικά σενάρια μετά τη βόλτα στη Ρώμη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
celebrities Harry Styles μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

13.01.2026
Επόμενο
«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

«Άζζα»: Του Βλάσση Χρυσικόπουλου στην ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510

13.01.2026

Δες επίσης

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

13.01.2026
Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200
Μουσικά Νέα

Stranger Things effect: Το «End of Beginning» του Djo στην κορυφή του Billboard Global 200

13.01.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου

13.01.2026
Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Όσα αποκάλυψε για τα επόμενα μουσικά της σχέδια

13.01.2026
«Μάτια Μου»: Η κόρη της Υρούς Μανέ πρωταγωνιστεί στο νέο videoclip του Ηλία Βρεττού
Μουσικά Νέα

«Μάτια Μου»: Η κόρη της Υρούς Μανέ πρωταγωνιστεί στο νέο videoclip του Ηλία Βρεττού

12.01.2026
Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

12.01.2026
Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι ημερομηνίες που θα ακούσουμε ολόκληρα τα τραγούδια του Sing for Greece

12.01.2026
Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

12.01.2026
Eurovision 2026: Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Σε απευθείας μετάδοση από το ERTFLIX η κλήρωση των Ημιτελικών

12.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται