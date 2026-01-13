Ο Harry Styles προαναγγέλλει το τέταρτο άλμπουμ του μέσα από μυστηριώδεις αφίσες

Ο Harry Styles ετοιμάζεται για την επιστροφή του με αφίσες και νέο βίντεο, φέρνοντας τους fans πιο κοντά στο πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ του

Ο Harry Styles φαίνεται πως ετοιμάζεται να βάλει τέλος στην τετραετή του μουσική μουσική σιωπή, καθώς εμφανίστηκαν πρόσφατα μυστηριώδεις αφίσες σε πόλεις ανά τον κόσμο, από τη Νέα Υόρκη και το Μάντσεστερ μέχρι το Σάο Πάολο, τη Βερόνα και το Παλέρμο. Οι αφίσες φέρουν τη φράση «We Belong Together» πάνω σε φωτογραφία από το στάδιο της τελευταίας συναυλίας της παγκόσμιας περιοδείας του 2022-23, υποδηλώνοντας ότι το νέο μουσικό κεφάλαιο του είναι κοντά.

Ταυτόχρονα, λανσαρίστηκε και ένα νέο website, με το ίδιο branding, που οδηγεί σε ένα WhatsApp group με το όνομα HSHQ – Harry Styles Headquarters, προϊδεάζοντας τους fans για μια επερχόμενη ανακοίνωση του τέταρτου άλμπουμ του.

Ο τραγουδιστής, που έγινε διάσημος ως μέλος των One Direction, είχε αφιερωθεί πέρσι σε μαραθωνίους και προσωπικά projects, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν πάνω σε νέα μουσική από το τέλος της περιοδείας Love On Tour πριν τρία χρόνια. Το τελευταίο του άλμπουμ, Harry’s House (2022), του χάρισε Brit και Grammy Awards και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα As It Was, Late Night Talking και Music For A Sushi Restaurant.

Οι αφίσες συνοδεύονται από διάφορα μηνύματα όπως «let the light in» στο Βερολίνο, «it’s all waiting there» στη Νάπολη και «here we go again» στο Μάντσεστερ, που οι fans θεωρούν πιθανά στοιχεία για τους τίτλους ή τους στίχους νέων τραγουδιών. Στο site foreverforever.co, ένα νέο βίντεο με τίτλο Forever, Forever εμφανίστηκε στις 27 Δεκεμβρίου, δείχνοντας στιγμές από την τελευταία περιοδεία του και τελειώνοντας με τη φράση «We Belong Together», συνδέοντας το περιεχόμενο με την αφισοκολλητική καμπάνια.

Όπως αναφέρουν οι φήμες, ο Harry Styles έχει ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ, πιθανώς γράφοντάς το ολόκληρο σε γραφομηχανή, ενώ συνεργασίες με παραγωγούς και καλλιτέχνες όπως οι Fred again.., HAIM και Olivia Dean θεωρούνται πιθανοί συντελεστές. Σύμφωνα με Reddit threads και ανεπιβεβαίωτες πηγές, ένα EP μπορεί να κυκλοφορήσει ήδη τον Ιανουάριο 2026, ενώ το πλήρες άλμπουμ αναμένεται γύρω στον Μάρτιο.

