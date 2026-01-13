Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Η Άννα Βίσση είναι μια εμβληματική τραγουδίστρια που έχει χαράξει το δικό της, μοναδικό αποτύπωμα στο ελληνικό πεντάγραμμο, και όχι μόνο. Με μια καριέρα που μετράει δεκαετίες, η ίδια συνεχίζει να γεμίζει στάδια σε όλη την Ελλάδα, παραμένοντας για κάθε γενιά η «Απόλυτη» της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η ενέργεια, η φωνή και η σκηνική της παρουσία την καθιστούν σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τη μουσική, ενώ η δημοφιλία της παραμένει αμείωτη από τη νεότερη μέχρι την πιο ώριμη γενιά ακροατών.

Πρόσφατα, η Sony Music τίμησε την εμβληματική καριέρα της Άννας Βίσση με την κυκλοφορία πέντε συλλεκτικών βινυλίων, με την επωνυμία THE RAINBOW VINYL COLLECTION. Τα limited edition βινύλια ξεχωρίζουν για τα εντυπωσιακά τους χρώματα, εμπνευσμένα από το ουράνιο τόξο, που προσδίδουν μια μοναδική αισθητική σε κάθε δίσκο. Για την κίνηση αυτή, η ίδια η τραγουδίστρια δήλωσε: «Τα θεωρώ τεράστιους σταθμούς και στη δική μου καριέρα και στου Νίκου (Καρβέλα)».

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης

Ακόμη, η Άννα Βίσση μίλησε για το πρόσφατο κομμάτι της «Έξαιρεση», αποκαλύπτοντας σε ποιον αφιερώνει τους στίχους του: «Το αφιερώνω σε όποιον νιώθει ξεχωριστός. Δεν είναι διπλωματική απάντηση. Μάλιστα, η ευχή μου για τη νέα χρονιά ήταν να έχουμε όλοι αυτοπεποίθηση». Αναφερόμενη στην αυτοπεποίθηση, αποκάλυψε αν αυτή η πίστη στον εαυτό της ήταν έμφυτη ή την απέκτησε με τα χρόνια: «Το είχα πάντα. Ήμουν “ψώνιο” από παιδί. Δεν με ενδιέφερε να βγάλω λεφτά ή να γίνω διάσημη, ήθελα να μου δίνονται ευκαιρίες».

Επιπλέον, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στη νέα της καλλιτεχνική «στέγη», το Αθηνών Αρένα, όπου θα μεταφερθεί από τον επόμενο χειμώνα. Αποκάλυψε ποιες αλλαγές μπορούμε να περιμένουμε στο νέο της πρόγραμμα: «Εκεί θα μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα από πλευράς show. Δεν θα γίνω κάποια άλλη, η Άννα θα είμαι. Θα εντάξω περισσότερη χορογραφία, visuals και εντυπωσιακά σκηνικά».

Μιλώντας, τέλος, για το ενδεχόμενο νέας μεγάλης συναυλίας, όπως αυτή που είχε δώσει τον περασμένο Σεπτέμβρη στο Καλλιμάρμαρο, η ίδια τόνισε: «Θα ήθελα να κάνω ξανά μια μεγάλη συναυλία το καλοκαίρι, σαν αυτή που έκανα στον Καλλιμάρμαρο».





Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

Δες κι αυτό…