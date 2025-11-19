Μουσικά Νέα 19.11.2025

Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης

Άννα Βίσση
Η σπουδαία τραγουδίστρια γράφει για ακόμη μια φορά ιστορία στα charts
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση συνεχίζει ακάθεκτη τη λαμπερή πορεία της στη μουσική σκηνή, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στη μακρόχρονη καριέρα της. Για άλλη μια φορά καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή του ελληνικού airplay, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αποδεικνύοντας πως παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του κοινού.

Το ολοκαίνουργιο κομμάτι της, «Sandre», εκτοξεύτηκε στο no1 του επίσημου IFPI Airplay Chart by MediaInspector, ενώ ήδη μετρά πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια views στο YouTube, κατακτώντας χρυσή διάκριση.

Άννα Βίσση
https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Διάβασε επίσης: Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Την ίδια στιγμή, η Άννα Βίσση γράφει ακόμη μια ιστορική στιγμή: βρίσκεται στο top50 με πέντε διαφορετικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στους τελευταίους μήνες – «Προτιμώ ’24», «Σε Περίπτωση Που», «Όλα Για Όλα», «Sandre» και «Καλοκαιρινές Διακοπές». Πρόκειται για ρεκόρ που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος Έλληνας καλλιτέχνης.

annavissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η πορεία όλων των πρόσφατων κυκλοφοριών της, με το πολυπλατινένιο «Σε Περίπτωση Που» να κρατάει την πρώτη θέση για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, αποδεικνύοντας την ασταμάτητη δυναμική της στο airplay chart.

Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές διασκευές
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Κι ενώ τα τραγούδια της συνεχίζουν να «σαρώνουν», η Άννα Βίσση ετοιμάζει ήδη το επόμενο δυνατό χαρτί της: το νέο single «Εξαίρεση», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Panik Gold μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διάβασε επίσης: Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Airplay ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΡΕΚΟΡ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

19.11.2025
Επόμενο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς Χόρεψε συρτάκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

19.11.2025

Δες επίσης

Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend
Μουσικά Νέα

Το TikTok διαμορφώνει τα charts – Το 84% των επιτυχιών του Billboard Global 200 ξεκίνησε ως viral trend

19.11.2025
H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live
Μουσικά Νέα

H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

19.11.2025
Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση – 10 χρόνια «Hotel Ερμού»: Η απόλυτη εμπειρία ξαναγράφει ιστορία!

19.11.2025
Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

19.11.2025
Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj υψώνει τη φωνή της στον ΟΗΕ

19.11.2025
Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix
Μουσικά Νέα

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

19.11.2025
H Tate McRae αποκάλυψε την tracklist της deluxe edition του So Close to What
Μουσικά Νέα

H Tate McRae αποκάλυψε την tracklist της deluxe edition του So Close to What

18.11.2025
Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου
Μουσικά Νέα

Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου

18.11.2025
Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston
Μουσικά Νέα

Ο Alex Warren μετατρέπει την ανακοίνωση της περιοδείας του σε παράσταση με την Jennifer Aniston

18.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις