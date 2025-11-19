Η Άννα Βίσση σπάει τα κοντέρ του airplay – Το ρεκόρ που δεν έχει καταφέρει κανένας Έλληνας καλλιτέχνης

Η σπουδαία τραγουδίστρια γράφει για ακόμη μια φορά ιστορία στα charts

Η Άννα Βίσση συνεχίζει ακάθεκτη τη λαμπερή πορεία της στη μουσική σκηνή, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό επίτευγμα στη μακρόχρονη καριέρα της. Για άλλη μια φορά καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή του ελληνικού airplay, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και αποδεικνύοντας πως παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του κοινού.

Το ολοκαίνουργιο κομμάτι της, «Sandre», εκτοξεύτηκε στο no1 του επίσημου IFPI Airplay Chart by MediaInspector, ενώ ήδη μετρά πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια views στο YouTube, κατακτώντας χρυσή διάκριση.

Την ίδια στιγμή, η Άννα Βίσση γράφει ακόμη μια ιστορική στιγμή: βρίσκεται στο top50 με πέντε διαφορετικά τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στους τελευταίους μήνες – «Προτιμώ ’24», «Σε Περίπτωση Που», «Όλα Για Όλα», «Sandre» και «Καλοκαιρινές Διακοπές». Πρόκειται για ρεκόρ που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος Έλληνας καλλιτέχνης.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η πορεία όλων των πρόσφατων κυκλοφοριών της, με το πολυπλατινένιο «Σε Περίπτωση Που» να κρατάει την πρώτη θέση για 12 συνεχόμενες εβδομάδες, αποδεικνύοντας την ασταμάτητη δυναμική της στο airplay chart.

Κι ενώ τα τραγούδια της συνεχίζουν να «σαρώνουν», η Άννα Βίσση ετοιμάζει ήδη το επόμενο δυνατό χαρτί της: το νέο single «Εξαίρεση», που αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Panik Gold μέσα στις επόμενες ημέρες.

