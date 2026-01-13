Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 13.01.2026

Ο Τάιλερ ΜακΜπέθ ανοίγει γυμναστήριο και φέρνει το αμερικανικό fitness στην Αθήνα

stefanos_kasselakis
Ο Τάιλερ ΜακΜπέθ, σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, ανοίγει γυμναστήριο στο Κολωνάκι, φέρνοντας στην Ελλάδα την εμπειρία και το στιλ αμερικανικών fitness studios
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ, κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του πορεία στην Ελλάδα, με το άνοιγμα ενός νέου γυμναστηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Η νέα επιχείρηση φέρει την επωνυμία «Barry’s Greece» και θα στεγαστεί σε μια πολυτελή μεζονέτα στο Κολωνάκι, που το ζευγάρι απέκτησε πριν από λίγους μήνες.

Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε πλήρως από τον Τάιλερ, και θα λειτουργεί για τα επόμενα 30 χρόνια. Το κεφάλαιο διαχωρίζεται σε 100 εταιρικά μερίδια των 10 ευρώ, ενώ ο ΜακΜπέθ έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, διασφαλίζοντας πλήρως τη λειτουργία της.

Στέφανος Κασσελάκης γάμος
https://www.instagram.com/skasselakis/

Διάβασε επίσης: Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

Το νέο γυμναστήριο θα προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα γυμναστικής, από αεροβική, πιλάτες και γιόγκα έως κλασικές υπηρεσίες γυμναστηρίου, φέρνοντας στην Ελλάδα πρότυπα διεθνούς επιπέδου στον χώρο της φυσικής κατάστασης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σε πρόσφατη δήλωσή του, επισήμανε την εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία του Τάιλερ, ο οποίος διαθέτει τον τίτλο Doctor of Nursing Practice στις ΗΠΑ και έχει υπηρετήσει επί χρόνια σε ΜΕΘ της Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. «Ο Τάιλερ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή και δούλευε νυχτερινές βάρδιες», ανέφερε ο Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και την ακεραιότητα του συζύγου του στον ιατρικό τομέα πριν αποφασίσει να στραφεί στον χώρο της γυμναστικής.

Από το περιβάλλον του ζευγαριού σχολιάζεται ότι η νέα επιχειρηματική κίνηση δείχνει τη μακροχρόνια πρόθεση τους να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα και να επενδύσουν ενεργά στην αγορά της χώρας, συνδυάζοντας επαγγελματική δραστηριότητα με προσωπική ζωή.


Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
γυμναστήριο Στέφανος Κασσελάκης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

13.01.2026
Επόμενο
Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

Άννα Βίσση: Επανακυκλοφορεί τα θρυλικά της άλμπουμ σε συλλεκτικά βινύλια στα χρώματα του ουράνιου τόξου

13.01.2026

Δες επίσης

Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο
Celeb News

Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

13.01.2026
Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026
Celeb News

Amanda Seyfried: Η viral αντίδραση που έκλεψε τις εντυπώσεις στις Χρυσές Σφαίρες 2026

13.01.2026
Τελικά έχει κάνει ο Bradley Cooper πλαστικές επεμβάσεις; Τι απαντά ο ίδιος
Celeb News

Τελικά έχει κάνει ο Bradley Cooper πλαστικές επεμβάσεις; Τι απαντά ο ίδιος

13.01.2026
Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού
Celeb News

Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Xορεύουν το «My Number One» μαζί με τη Ναταλία Γερμανού

12.01.2026
Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z
Celeb News

Η Millie Bobby Brown λανσάρει νέα συλλογή ρούχων αποκλειστικά για τη Gen Z

12.01.2026
Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται
Celeb News

Αθηνών Αρένα: Το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο της Άννας Βίσση ετοιμάζεται

12.01.2026
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

12.01.2026
Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram
Celeb News

Δέσποινα Βανδή-Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη σε μουσικό ντουέτο στο Instagram

12.01.2026
Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»
Celeb News

Τελεσίγραφο του Brooklyn Beckham στους γονείς του David και Victoria: «Θα μου μιλάτε μέσω δικηγόρων»

11.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Ραντεβού «δύο ταχυτήτων» στο Μαξίμου: Στο τραπέζι του διαλόγου μόνο μέρος των αγροτών – Καταγγελίες για κυβερνητική μεθόδευση

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται