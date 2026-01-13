Ο Τάιλερ ΜακΜπέθ ανοίγει γυμναστήριο και φέρνει το αμερικανικό fitness στην Αθήνα

Ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ, κάνει το επόμενο βήμα στην επαγγελματική του πορεία στην Ελλάδα, με το άνοιγμα ενός νέου γυμναστηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Η νέα επιχείρηση φέρει την επωνυμία «Barry’s Greece» και θα στεγαστεί σε μια πολυτελή μεζονέτα στο Κολωνάκι, που το ζευγάρι απέκτησε πριν από λίγους μήνες.

Η εταιρεία συστάθηκε με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε πλήρως από τον Τάιλερ, και θα λειτουργεί για τα επόμενα 30 χρόνια. Το κεφάλαιο διαχωρίζεται σε 100 εταιρικά μερίδια των 10 ευρώ, ενώ ο ΜακΜπέθ έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, διασφαλίζοντας πλήρως τη λειτουργία της.

Το νέο γυμναστήριο θα προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα γυμναστικής, από αεροβική, πιλάτες και γιόγκα έως κλασικές υπηρεσίες γυμναστηρίου, φέρνοντας στην Ελλάδα πρότυπα διεθνούς επιπέδου στον χώρο της φυσικής κατάστασης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σε πρόσφατη δήλωσή του, επισήμανε την εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία του Τάιλερ, ο οποίος διαθέτει τον τίτλο Doctor of Nursing Practice στις ΗΠΑ και έχει υπηρετήσει επί χρόνια σε ΜΕΘ της Νέας Υόρκης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. «Ο Τάιλερ ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή και δούλευε νυχτερινές βάρδιες», ανέφερε ο Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση και την ακεραιότητα του συζύγου του στον ιατρικό τομέα πριν αποφασίσει να στραφεί στον χώρο της γυμναστικής.

Από το περιβάλλον του ζευγαριού σχολιάζεται ότι η νέα επιχειρηματική κίνηση δείχνει τη μακροχρόνια πρόθεση τους να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα και να επενδύσουν ενεργά στην αγορά της χώρας, συνδυάζοντας επαγγελματική δραστηριότητα με προσωπική ζωή.





