Emily in Paris: Πώς να αντιγράψεις το μαξιμαλιστικό στιλ της χωρίς να μοιάζει με υπερβολή

Τo Emily in Paris έχει επιστρέψει με τη νέα του σεζόν και, όπως ήταν αναμενόμενο, έφερε μαζί του για μια ακόμη φορά τη στιλιστική υπερβολή που δύσκολα αγνοείται. Χρώματα που συγκρούονται, prints που συνυπάρχουν χωρίς κανόνες και looks που μοιάζουν βγαλμένα από editorial μόδας επαναφέρουν τον μαξιμαλισμό στο προσκήνιο με αυτοπεποίθηση και χιούμορ.

Πίσω όμως από τις τολμηρές εμφανίσεις, κρύβεται μια πιο ουσιαστική τάση: η μόδα ως τρόπος έκφρασης και όχι ως αυστηρός οδηγός. Ο σύγχρονος μαξιμαλισμός δεν ζητά να φορεθούν όλα μαζί, αλλά να επιλεγεί ένα δυνατό στοιχείο που θα δώσει χαρακτήρα σε ένα καθημερινό σύνολο. Έτσι, ακόμα και οι πιο έντονες αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στην πραγματική ζωή.

Διάβασε επίσης: Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

Statement tops

Ένα εντυπωσιακό top είναι η πιο απλή είσοδος στον κόσμο του μαξιμαλισμού. Φουσκωτά μανίκια, φιόγκοι, πουά, ρίγες και μεταλλικές υφές μετατρέπουν ένα απλό παντελόνι ή μια κλασική φούστα σε ολοκληρωμένο fashion look. Είναι το κομμάτι που τραβάει το βλέμμα χωρίς να απαιτεί περίπλοκο styling.

Παντελόνια και φούστες με χαρακτήρα

Όταν το τζιν μπαίνει προσωρινά στο περιθώριο, τη θέση του παίρνουν παντελόνια και φούστες με υφή και μοτίβο. Βελούδο, animal print, παγιέτες και έντονα σχέδια δίνουν νέα πνοή στο καθημερινό ντύσιμο και λειτουργούν ιδανικά με ουδέτερα tops για ισορροπία.

Παλτό και jackets που ξεχωρίζουν

Τα statement outerwear είναι ο πιο πρακτικός τρόπος να υιοθετηθεί ο μαξιμαλισμός τους κρύους μήνες. Ένα παλτό ή σακάκι με έντονο print, faux fur υφή ή καρό σχέδιο μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο basic σύνολο, χωρίς επιπλέον προσπάθεια.

Φορέματα και σετ

Τα φορέματα με έντονα μοτίβα, ιδιαίτερες λεπτομέρειες ή απροσδόκητες υφές αποτυπώνουν τη μαξιμαλιστική διάθεση χωρίς να χρειάζονται layering. Από florals και καρό μέχρι φτερά και εφαρμογές, λειτουργούν ως ολοκληρωμένες εμφανίσεις από μόνες τους.

Παπούτσια που κάνουν τη διαφορά

Ένα ζευγάρι statement παπούτσια αρκεί για να αλλάξει εντελώς τη δυναμική ενός outfit. Animal prints, έντονα χρώματα ή μεταλλικές επιφάνειες προσθέτουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό σύνολο, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πειραματιστούν διακριτικά.

Αξεσουάρ με ένταση

Τα αξεσουάρ είναι το πιο χαμηλού ρίσκου βήμα προς τον μαξιμαλισμό. Μια τσάντα με print, ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια ή ένα κασκόλ σε έντονο χρώμα αρκούν για να ανανεώσουν ένα capsule wardrobe και να προσθέσουν παιχνιδιάρικη διάθεση στο look.

Ο μαξιμαλισμός, όπως αποτυπώνεται στη νέα σεζόν, δεν είναι υπερβολή χωρίς λόγο· είναι μια πρόσκληση για περισσότερη ελευθερία, δημιουργικότητα και προσωπικότητα στο καθημερινό στιλ.

Διάβασε επίσης: 5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

Δες κι αυτό…