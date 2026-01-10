Μουσικά Νέα 10.01.2026

Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

Η Britney Spears εκφράζει σκέψεις για μια εμφάνιση με τον γιο της και αποκαλύπτει γιατί δεν σκοπεύει να εμφανιστεί ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκαλούν οι χορευτικές της εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας τη δική της εξήγηση και αποκαλύπτοντας παράλληλα σκέψεις για μια πιθανή μελλοντική εμφάνιση μαζί με έναν από τους γιους της. Η 44χρονη ποπ σταρ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. Στις 8 Ιανουαρίου, η Britney Spears δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν, συγκεκριμένα από την ερμηνεία του τραγουδιού «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» στην 29η τελετή των American Music Awards που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2002 στο Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες. Μέσα από το κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, η Britney Spears μοιράστηκε τις σκέψεις της γύρω από την επιστροφή της στη σκηνή και τη σχέση της με τον χορό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

Η Britney Spears έγραψε ότι «χορεύω στο Instagram για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που ο κόσμος δεν γνωρίζει» και πρόσθεσε ότι «ναι, μερικές φορές είναι αμήχανο, αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου». Με αυτή τη δήλωση, η Britney Spears τόνισε ότι οι χορευτικές της αναρτήσεις δεν αποτελούν απλώς δημόσιες εμφανίσεις, αλλά μια προσωπική διαδικασία ίασης. Η τραγουδίστρια του «Gimme More» ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους», σημειώνοντας ωστόσο ότι διατηρεί την ελπίδα να πραγματοποιήσει μια εμφάνιση εκτός αμερικανικού εδάφους. Στην ίδια ανάρτηση, η Britney Spears αποκάλυψε ότι ονειρεύεται να εμφανιστεί σύντομα μαζί με τον γιο της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Όπως έγραψε, «ελπίζω να κάθομαι σε ένα σκαμπό με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου πολύ σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία» προσθέτοντας ότι «είναι τεράστιο αστέρι».

Η Britney Spears παραδέχεται πως είχε πρόβλημα με ακμή!

Η Britney Spears δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους της αναφερόταν, είτε στον Sean Preston Federline ηλικίας 20 ετών είτε στον Jayden Federline ηλικίας 19 ετών. Ωστόσο, στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι σκοπεύει να του στείλει ένα λευκό πιάνο που είχε χρησιμοποιήσει στην εμφάνισή της στα American Music Awards το 2002. Η Britney Spears έχει στο παρελθόν μιλήσει με ενθουσιασμό για το μουσικό ταλέντο του Jayden Federline, δηλώνοντας ότι «είναι ιδιοφυΐα και νιώθω δέος για εκείνον» και προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δικός μου».

Η Britney Spears έχει αποκτήσει τους δύο γιους της, Sean Preston Federline και Jayden Federline, με τον πρώην σύζυγό της Kevin Federline. Μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις της, η Britney Spears σκιαγραφεί μια πιο προσωπική και εσωτερική σχέση με τη μουσική και τον χορό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής στη σκηνή υπό δικούς της όρους και μακριά από τις πιέσεις που σημάδεψαν το παρελθόν της καριέρας της.

Διάβασε επίσης: Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Britney Spears Instagram
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

10.01.2026

Δες επίσης

Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία
Μουσικά Νέα

Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

10.01.2026
Back to 1997: Βρήκαμε το σπάνιο video clip της μαμάς της Josephine – Κι όμως, τραγουδούσε πριν από την κόρη της
Μουσικά Νέα

Back to 1997: Βρήκαμε το σπάνιο video clip της μαμάς της Josephine – Κι όμως, τραγουδούσε πριν από την κόρη της

10.01.2026
EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο
TV

EurovisionGR: Η νέα εκπομπή με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο

09.01.2026
Ο no1 Έλληνας Youtuber με 500 εκατ. συνολικά views μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι!
Μουσικά Νέα

Ο no1 Έλληνας Youtuber με 500 εκατ. συνολικά views μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι!

09.01.2026
Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026
TV

Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε από τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision 2026

09.01.2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού
TV

Eurovision 2026: Αυτά είναι τα πρώτα φαβορί του ελληνικού τελικού

09.01.2026
Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του
TV

Eurovision 2026: Η απρόσμενη αποκάλυψη που έκανε ο ZAF για το τραγούδι του

09.01.2026
Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars
Μουσικά Νέα

Άκου το ολοκαίνουριο τραγούδι του Bruno Mars

09.01.2026
Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX
Μουσικά Νέα

Η πρεμιέρα του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου που ξετρέλανε το κοινό στο NOX

09.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την Mercosur: «Ναι» είπε η Ελλάδα