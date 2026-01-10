Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

Η Britney Spears επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκαλούν οι χορευτικές της εμφανίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας τη δική της εξήγηση και αποκαλύπτοντας παράλληλα σκέψεις για μια πιθανή μελλοντική εμφάνιση μαζί με έναν από τους γιους της. Η 44χρονη ποπ σταρ προχώρησε σε προσωπικές αποκαλύψεις μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. Στις 8 Ιανουαρίου, η Britney Spears δημοσίευσε μια φωτογραφία από το παρελθόν, συγκεκριμένα από την ερμηνεία του τραγουδιού «I’m Not a Girl, Not Yet a Woman» στην 29η τελετή των American Music Awards που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2002 στο Shrine Auditorium στο Λος Άντζελες. Μέσα από το κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, η Britney Spears μοιράστηκε τις σκέψεις της γύρω από την επιστροφή της στη σκηνή και τη σχέση της με τον χορό.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears αφήνει αιχμές για την οικογενειακή χριστουγεννιάτικη ανάρτηση

Η Britney Spears έγραψε ότι «χορεύω στο Instagram για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που ο κόσμος δεν γνωρίζει» και πρόσθεσε ότι «ναι, μερικές φορές είναι αμήχανο, αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου». Με αυτή τη δήλωση, η Britney Spears τόνισε ότι οι χορευτικές της αναρτήσεις δεν αποτελούν απλώς δημόσιες εμφανίσεις, αλλά μια προσωπική διαδικασία ίασης. Η τραγουδίστρια του «Gimme More» ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη σκηνή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους», σημειώνοντας ωστόσο ότι διατηρεί την ελπίδα να πραγματοποιήσει μια εμφάνιση εκτός αμερικανικού εδάφους. Στην ίδια ανάρτηση, η Britney Spears αποκάλυψε ότι ονειρεύεται να εμφανιστεί σύντομα μαζί με τον γιο της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία. Όπως έγραψε, «ελπίζω να κάθομαι σε ένα σκαμπό με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου πολύ σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία» προσθέτοντας ότι «είναι τεράστιο αστέρι».

Η Britney Spears δεν διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους της αναφερόταν, είτε στον Sean Preston Federline ηλικίας 20 ετών είτε στον Jayden Federline ηλικίας 19 ετών. Ωστόσο, στην ίδια ανάρτηση ανέφερε ότι σκοπεύει να του στείλει ένα λευκό πιάνο που είχε χρησιμοποιήσει στην εμφάνισή της στα American Music Awards το 2002. Η Britney Spears έχει στο παρελθόν μιλήσει με ενθουσιασμό για το μουσικό ταλέντο του Jayden Federline, δηλώνοντας ότι «είναι ιδιοφυΐα και νιώθω δέος για εκείνον» και προσθέτοντας ότι «δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι δικός μου».

Η Britney Spears έχει αποκτήσει τους δύο γιους της, Sean Preston Federline και Jayden Federline, με τον πρώην σύζυγό της Kevin Federline. Μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις της, η Britney Spears σκιαγραφεί μια πιο προσωπική και εσωτερική σχέση με τη μουσική και τον χορό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιστροφής στη σκηνή υπό δικούς της όρους και μακριά από τις πιέσεις που σημάδεψαν το παρελθόν της καριέρας της.

Διάβασε επίσης: Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Δες κι αυτό…