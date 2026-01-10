Screen News 10.01.2026

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

Η Fran Drescher, η πρωταγωνίστρια της σειράς φαινόμενο «The Nanny» μιλά για την αναγνώριση που ήρθε όταν όλοι την είχαν υποτιμήσει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Fran Drescher διανύει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις της καριέρας της, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργική αναγέννηση δεν έχει ηλικία ούτε προκαθορισμένο χρόνο. Η ηθοποιός που ταυτίστηκε παγκοσμίως με τον ρόλο της Nanny Fine στη σειρά «The Nanny», την οποία συνδημιούργησε και στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1993 έως το 1999, παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές που πίστεψε πως δεν θα εργαζόταν ξανά. Σήμερα, στα 68 της χρόνια, πρωταγωνιστεί στην υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα ταινία «Marty Supreme» και απολαμβάνει μια απρόσμενη αλλά ουσιαστική δικαίωση.

Η Fran Drescher δήλωσε στο περιοδικό People ότι νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη για τη διαχρονική αγάπη του κοινού. Όπως λέει, «νιώθω απίστευτα ευλογημένη από αυτό. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εμμονικοί με τη σειρά. Κυριολεκτικά τρελαίνονται». Η ίδια εξηγεί ότι μεγάλο μέρος της νέας απήχησης οφείλεται στο γεγονός ότι οι Millennials παρακολουθούσαν τη σειρά ως παιδιά και σήμερα την επανεκτιμούν ως ενήλικες, ανακαλύπτοντας στοιχεία που τότε τους είχαν διαφύγει, από το χιούμορ και την αισθητική μέχρι τις υπόγειες κοινωνικές αναφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

Η Fran Drescher τονίζει ότι απολαμβάνει την επαφή με τους θαυμαστές της και ότι δεν κρατά αποστάσεις. Όπως αναφέρει, «μιλάω με όσους με πλησιάζουν. Είμαι ακριβώς αυτό που βλέπεις και το καταλαβαίνουν». Εκείνο που δεν αγάπησε ποτέ, όπως παραδέχεται, ήταν η διαρκής υποτίμηση που βίωσε στη διάρκεια της καριέρας της, τόσο λόγω της εμφάνισής της όσο και εξαιτίας της χαρακτηριστικής φωνής και της προφοράς της από το Queens της Νέας Υόρκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πιο πρόσφατη και καθοριστική στιγμή αυτής της υποτίμησης ήρθε το 2023, όταν ως πρόεδρος του συνδικάτου SAG AFTRA ηγήθηκε της ιστορικής απεργίας εναντίον των μεγάλων στούντιο και των streaming πλατφορμών. Η Fran Drescher θυμάται χαρακτηριστικά ότι πολλοί πίστεψαν πως θα την αντιμετωπίσουν εύκολα. «Σκέφτηκαν ότι θα την πατήσουν τη Νταντά μέσα σε δύο λεπτά. Απλώς δεν με είδαν να έρχομαι», λέει με εμφανή ικανοποίηση.

Την ίδια περίοδο, η δημοφιλία της γνώρισε νέα άνθηση χάρη στις νεότερες γενιές που ανακαλύπτουν το «The Nanny» μέσω streaming και social media. Παράλληλα, προσωπικότητες της σύγχρονης pop κουλτούρας όπως η Sabrina Carpenter και η Rosalía επανέφεραν στο προσκήνιο το στιλ της Nanny Fine, μετατρέποντάς την σε fashion icon για ένα νέο κοινό.

www.imdb.com

Η συμμετοχή της στην ταινία «Marty Supreme», όπου υποδύεται τη μητέρα του χαρακτήρα του Timothée Chalamet, σηματοδοτεί μια ξεκάθαρη στροφή. Μακριά από τη λαμπερή εικόνα της τηλεοπτικής της περσόνας, η Fran Drescher εμφανίζεται χωρίς έντονο μακιγιάζ και με χαμηλότερους τόνους. Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη για τον ρόλο και μιλά με θερμά λόγια για τον Timothée Chalamet, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχος και ευγενικός.

Η επιλογή της για την ταινία συνδέεται άμεσα με την απεργία, καθώς ο σκηνοθέτης Josh Safdie είχε έρθει κοντά της στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όπως εξηγεί, εκείνος γνώριζε το παρελθόν της και πίστευε ότι διαθέτει βάθος που ήθελε να αναδείξει στον συγκεκριμένο ρόλο. Η Fran Drescher δεν κρύβει ότι μετά την αντιπαράθεσή της με τους ισχυρότερους παράγοντες της βιομηχανίας φοβήθηκε ακόμη και το ενδεχόμενο να μη βρει ξανά δουλειά. «Σκέφτηκα ότι αν υπήρχε ποτέ μαύρη λίστα, το όνομά μου θα ήταν πρώτο. Πίστεψα πως ίσως να μην εργαζόμουν ξανά. Τελικά συνέβη το αντίθετο», παραδέχεται, τονίζοντας ότι πλέον δεν κουβαλά αυτόν τον φόβο.

https://www.instagram.com/officialfrandrescher/

Σήμερα, η Fran Drescher δηλώνει πιο ήρεμη και συμφιλιωμένη με τη διαδρομή της. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να πρωταγωνιστεί διαρκώς, επιλέγοντας ρόλους που την εκφράζουν και αφήνουν χώρο και για ζωή πέρα από τα γυρίσματα. Όπως λέει με χαμόγελο, απολαμβάνει το παιχνίδι της ζωής όσο ποτέ, αποδεικνύοντας ότι η δικαίωση δεν έρχεται πάντα όταν τη ζητάς, αλλά όταν είσαι έτοιμος να την αναγνωρίσεις.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Fran Drescher: Η τηλεοπτική νταντά απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της δόξας

Δες και αυτό…

