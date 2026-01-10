Ο Bruno Mars δείχνει τη ρομαντική του πλευρά με νέο album και περιοδεία

Το «The Romantic» σηματοδοτεί το πρώτο solo album του μετά από σχεδόν 10 χρόνια και συνοδεύεται από παγκόσμια εξάμηνη περιοδεία

Ο Bruno Mars ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «The Romantic», του πρώτου solo δισκογραφικού του έργου μετά από σχεδόν μία δεκαετία, και ταυτόχρονα αποκάλυψε μια εκτεταμένη παγκόσμια περιοδεία διάρκειας έξι μηνών. Η περιοδεία με τίτλο «The Romantic Tour» ξεκινά τον Απρίλιο και περιλαμβάνει σχεδόν 40 συναυλίες σε στάδια στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αυλαία της περιοδείας θα ανοίξει στις 10 Απριλίου στο Λας Βέγκας, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε εμβληματικούς χώρους όπως το Rogers Stadium στο Τορόντο, το Wembley Stadium στο Λονδίνο, το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ και το SoFi Stadium στο Λος Άντζελες. Σε όλες τις ημερομηνίες, ο Bruno Mars θα πλαισιώνεται από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Anderson .Paak, ο οποίος θα εμφανίζεται ως DJ Pee .Wee, ενώ σε επιλεγμένες πόλεις τα opening acts θα αναλάβουν οι Victoria Monét, Raye και Leon Thomas.

Το νέο άλμπουμ «The Romantic», που θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου από την Atlantic Records, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του Bruno Mars μετά το «24K Magic» του 2016. Παρ’ όλα αυτά, ο καλλιτέχνης δεν απουσίασε από τη δημόσια σφαίρα τα προηγούμενα χρόνια. Το 2022 κυκλοφόρησε το επιτυχημένο project Silk Sonic μαζί με τον Anderson .Paak, ενώ το 2024 σημείωσε τεράστια επιτυχία με τα singles «Die With a Smile» σε συνεργασία με τη Lady Gaga και «APT.» με τη Rosé, τα οποία του χάρισαν τον τίτλο του Songwriter of the Year στα Variety Hitmakers 2025.

Παράλληλα, ο Bruno Mars πραγματοποίησε residencies στο Λας Βέγκας, περιοδείες στη Βραζιλία και την Ιαπωνία και μεμονωμένες εμφανίσεις υψηλού συμβολισμού, όπως οι δύο εναρκτήριες συναυλίες στο νέο Intuit Dome στο Λος Άντζελες, όπου σε μία από αυτές ανέβηκε αιφνιδιαστικά στη σκηνή και η Lady Gaga. Το πρώτο single από το «The Romantic» με τίτλο « I Just Might» κυκλοφόρησε ήδη, δίνοντας το επίσημο σήμα για την έναρξη της νέας αυτής φάσης στην καριέρα του.

