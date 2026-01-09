Μουσικά Νέα 09.01.2026

Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών

Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών
Το τραγούδι που κάνει εκατομμύρια να κλαίνε και η επιστήμη το επιβεβαιώνει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μουσική είναι καθρέφτης των συναισθημάτων μας. Κάθε νότα μπορεί να αποτυπώσει τη χαρά, τον έρωτα, την απογοήτευση ή τη βαθιά θλίψη. Σχεδόν κάθε συναίσθημα έχει το δικό του τραγούδι, έτοιμο να μας αγγίξει.

Ποιο είναι το πιο λυπητερό τραγούδι στον κόσμο;

Το 2022, η εταιρεία HappyOrNot, γνωστή από τα «χαμογελάκια» αξιολόγησης σε καταστήματα και αεροδρόμια, ανέθεσε στην Annaliese Micallef Grimaud, υποψήφια διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο Durham, να ανακαλύψει ποιο δημοφιλές τραγούδι εκφράζει καλύτερα τη λύπη. Η βάση της έρευνας ήταν τα πέντε τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify από τη λίστα του Rolling Stone με τα «10 πιο λυπητερά τραγούδια όλων των εποχών». Τα τραγούδια ήταν:

Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών
Pinterest.com
  • Something in the Way – Nirvana (1991)
  • Everybody Hurts – R.E.M. (1992)
  • Tears in Heaven -Eric Clapton (1992)
  • Nutshell – Alice in Chains (1994)
  • Black – Pearl Jam (1991)

Διάβασε επίσης: Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Η Micallef Grimaud ανέλυσε κάθε τραγούδι με βάση τον ρυθμό, την ένταση, τη φωνητική χροιά, τη μουσική δομή και τη συχνότητα των ήχων. Στόχος της ήταν να αποκαλύψει ποιο κομμάτι μεταφέρει τη θλίψη πιο έντονα. Το συμπέρασμα ήταν σαφές: το Something in the Way των Nirvana ξεχωρίζει.

«Τραγούδια με αργό τέμπο, μινόρε κλίμακα, μαλακό ήχο και χαμηλές φωνητικές νότες προκαλούν πιο έντονα συναισθήματα λύπης» εξηγεί η Micallef Grimaud. «Το κομμάτι των Nirvana συνδυάζει όλα αυτά, γι’ αυτό και θεωρείται το πιο θλιβερό από τα πέντε». Οι Nirvana, ένα από τα πιο εμβληματικά grunge συγκροτήματα, ιδρύθηκαν το 1987 στην Ουάσινγκτον και έμειναν ενεργοί μέχρι το 1994, χρονιά του θανάτου του τραγουδιστή τους, Kurt Cobain. Το συγκρότημα επηρέασε βαθιά τη γενιά X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών
Pinterest.com

Όπως είχε πει ο ίδιος ο Cobain: «Το όνομα Nirvana σημαίνει απελευθέρωση από τον πόνο και τον έξω κόσμο και είναι κοντά σε αυτό που εγώ ονομάζω punk».  Η μουσική τους, γεμάτη πόνο και αλήθεια, συνεχίζει να αγγίζει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι μερικές νότες μπορούν να πουν όσα οι λέξεις δεν μπορούν.

Διάβασε επίσης: Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
έρευνα μουσική τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Φοβερά και ανυποχώρητα: Τα 4 ζώδια που πάντα παίρνουν αυτό που θέλουν

Φοβερά και ανυποχώρητα: Τα 4 ζώδια που πάντα παίρνουν αυτό που θέλουν

09.01.2026
Επόμενο
5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

5 outfits με κολάν για τις ημέρες που τα jeans σε «κουράζουν»

09.01.2026

Δες επίσης

Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)
Μουσικά Νέα

Αγνώριστη η Έλενα Παπαρίζου – Με μελιτζανί καρέ μαλλί και φόρεμα καμπαρέ (video)

08.01.2026
Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Tο νέο επίτευγμα που έκανε η καινούργια του επιτυχία
Μουσικά Νέα

Αντώνης Ρέμος – «Δευτέρα»: Tο νέο επίτευγμα που έκανε η καινούργια του επιτυχία

08.01.2026
Η Cardi B ξεκίνησε πρόβες για την Little Miss Drama tour
Μουσικά Νέα

Η Cardi B ξεκίνησε πρόβες για την Little Miss Drama tour

08.01.2026
Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025
Reviews

Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

08.01.2026
Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball

08.01.2026
Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars
Μουσικά Νέα

Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

07.01.2026
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι κληρωτίδες κατανομής των ημιτελικών

07.01.2026
Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Τάνια Μπρεάζου: Διαψεύδει τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026

07.01.2026
Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κυκλοφορεί videoclip με Winona Ryder σε punk διάθεση

07.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

Πλησιάζει η λήξη των αδειών εθνικής εμβέλειας

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

ΑΙΧΜΕΣ: Κυνηγάμε “Μια μεγάλη Χίμαιρα”….

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Προς έλεγχο από το ΕΣΡ το Open

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας

Συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Το ευρωπαϊκό ρήγμα βαθαίνει – Πολιορκία στο Παρίσι, το “ναι” της Ρώμης και η στάση αναμονής της Αθήνας