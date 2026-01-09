Αυτό είναι το πιο λυπητερό τραγούδι όλων των εποχών

Το τραγούδι που κάνει εκατομμύρια να κλαίνε και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η μουσική είναι καθρέφτης των συναισθημάτων μας. Κάθε νότα μπορεί να αποτυπώσει τη χαρά, τον έρωτα, την απογοήτευση ή τη βαθιά θλίψη. Σχεδόν κάθε συναίσθημα έχει το δικό του τραγούδι, έτοιμο να μας αγγίξει.

Ποιο είναι το πιο λυπητερό τραγούδι στον κόσμο;

Το 2022, η εταιρεία HappyOrNot, γνωστή από τα «χαμογελάκια» αξιολόγησης σε καταστήματα και αεροδρόμια, ανέθεσε στην Annaliese Micallef Grimaud, υποψήφια διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο Durham, να ανακαλύψει ποιο δημοφιλές τραγούδι εκφράζει καλύτερα τη λύπη. Η βάση της έρευνας ήταν τα πέντε τραγούδια με τα περισσότερα streams στο Spotify από τη λίστα του Rolling Stone με τα «10 πιο λυπητερά τραγούδια όλων των εποχών». Τα τραγούδια ήταν:

Something in the Way – Nirvana (1991)

Everybody Hurts – R.E.M. (1992)

Tears in Heaven -Eric Clapton (1992)

Nutshell – Alice in Chains (1994)

Black – Pearl Jam (1991)

Διάβασε επίσης: Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Η Micallef Grimaud ανέλυσε κάθε τραγούδι με βάση τον ρυθμό, την ένταση, τη φωνητική χροιά, τη μουσική δομή και τη συχνότητα των ήχων. Στόχος της ήταν να αποκαλύψει ποιο κομμάτι μεταφέρει τη θλίψη πιο έντονα. Το συμπέρασμα ήταν σαφές: το Something in the Way των Nirvana ξεχωρίζει.

«Τραγούδια με αργό τέμπο, μινόρε κλίμακα, μαλακό ήχο και χαμηλές φωνητικές νότες προκαλούν πιο έντονα συναισθήματα λύπης» εξηγεί η Micallef Grimaud. «Το κομμάτι των Nirvana συνδυάζει όλα αυτά, γι’ αυτό και θεωρείται το πιο θλιβερό από τα πέντε». Οι Nirvana, ένα από τα πιο εμβληματικά grunge συγκροτήματα, ιδρύθηκαν το 1987 στην Ουάσινγκτον και έμειναν ενεργοί μέχρι το 1994, χρονιά του θανάτου του τραγουδιστή τους, Kurt Cobain. Το συγκρότημα επηρέασε βαθιά τη γενιά X, δηλαδή όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1965 και 1980.

Όπως είχε πει ο ίδιος ο Cobain: «Το όνομα Nirvana σημαίνει απελευθέρωση από τον πόνο και τον έξω κόσμο και είναι κοντά σε αυτό που εγώ ονομάζω punk». Η μουσική τους, γεμάτη πόνο και αλήθεια, συνεχίζει να αγγίζει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι μερικές νότες μπορούν να πουν όσα οι λέξεις δεν μπορούν.

Διάβασε επίσης: Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

Δες κι αυτό…