Μουσικά Νέα 07.01.2026

Έτοιμο το νέο album του Bruno Mars

Η πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars μετά το «24K Magic» σηματοδοτεί την επιστροφή του έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bruno Mars επιβεβαίωσε επίσημα ότι το νέο του album είναι έτοιμο, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής για τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Ο Αμερικανός τραγουδιστής και δημιουργός επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γνωστοποιήσει την είδηση, γράφοντας λιτά «Το άλμπουμ μου είναι έτοιμο», χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον τίτλο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το επερχόμενο άλμπουμ αποτελεί την πρώτη σόλο δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars μετά το «24K Magic» του 2016, έναν δίσκο που σημείωσε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Το «24K Magic» χάρισε στον Bruno Mars 6 βραβεία Grammy το 2018 και περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «That’s What I Like» και «24K Magic», εδραιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους πιο επιδραστικούς pop καλλιτέχνες της γενιάς του.

https://www.instagram.com/brunomars/

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars εμφανίζεται στη σκηνή με τις Blackpink και… ξεχρεώνει με χιούμορ

Παρότι ο Bruno Mars δεν απουσίασε από τη μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, η παρουσία του επικεντρώθηκε κυρίως σε συνεργασίες. Το 2021, ο Bruno Mars και ο Anderson Paak κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «An Evening With Silk Sonic», έναν φόρο τιμής στη funk και soul μουσική της δεκαετίας του 1970, που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και κυριάρχησε στα βραβεία Grammy.

Το 2024, ο Bruno Mars συνεργάστηκε με τη Rosé των BLACKPINK στο τραγούδι «APT.», το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το τραγούδι έφτασε στο Νο 1 του Billboard Pop Airplay, αποτελώντας την πρώτη κορυφαία επιτυχία K-pop καλλιτέχνη στο συγκεκριμένο chart. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, το «APT.» είχε συγκεντρώσει σχεδόν 4,9 δισεκατομμύρια επίσημα streams παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, ενώ κατέκτησε την κορυφή του Billboard Global Excl US για 19 συνεχόμενες εβδομάδες και αναδείχθηκε κορυφαίο τραγούδι της χρονιάς στο Billboard Global 200.

Το ίδιο τραγούδι απέσπασε το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς στα MTV Video Music Awards τον Σεπτέμβριο και εξασφάλισε 3 υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ηχογράφηση και τραγούδι της χρονιάς. Την ίδια περίοδο, ο Bruno Mars κυκλοφόρησε το «Die With a Smile» με τη Lady Gaga, καθώς και το «Fat Juicy and Wet» με τη Sexyy Red το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο Bruno Mars διατήρησε στενή επαφή και με τον χώρο της rock μουσικής, συμμετέχοντας σε ζωντανές εμφανίσεις δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Slash, ο Eddie Vedder και η Brandi Carlile, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το νέο άλμπουμ θα περιλαμβάνει πιο ζωντανά και πολυσυλλεκτικά μουσικά στοιχεία. Αν και η κατεύθυνση του νέου άλμπουμ παραμένει άγνωστη, η ανακοίνωση της ολοκλήρωσής του επιβεβαιώνει ότι ο Bruno Mars ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο στην καριέρα του, με υψηλές προσδοκίες για ακόμη μία περίοδο έντονης παρουσίας στα παγκόσμια charts.

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

album BRUNO MARS
