Living 07.01.2026

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Απλές και αποτελεσματικές λύσεις για την απομάκρυνση λεκέδων από ιδρώτα και τη σωστή υγιεινή της κρεβατοκάμαρας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα αποτελούν ένα συνηθισμένο πρόβλημα, ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Οι λεκέδες αυτοί οφείλονται κυρίως στον ιδρώτα που διαπερνά τα υφάσματα, αλλά και σε λιπαρές κρέμες ή έλαια που χρησιμοποιούνται στο σώμα και στα μαλλιά. Παρά την επίμονη όψη τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με απλές μεθόδους καθαρισμού που δεν απαιτούν ειδικό εξοπλισμό.

www.freepik.com

Μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις είναι η χρήση λευκού ξιδιού, το οποίο διαθέτει ισχυρή απολυμαντική και καθαριστική δράση χωρίς να είναι τοξικό. Η διαδικασία είναι απλή και βασίζεται σε μείγμα 500 ml λευκού ξιδιού μικρή ποσότητα υγρού πιάτων και 200 ml χλιαρού νερού. Με ένα σφουγγάρι εμποτισμένο στο διάλυμα τρίβονται απαλά οι κιτρινισμένες επιφάνειες και στη συνέχεια ξεπλένονται με καθαρό νερό. Το στρώμα ή το μαξιλάρι πρέπει να στεγνώσει φυσικά για όλη την ημέρα.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικός είναι και ο χυμός λεμονιού, χάρη στο κιτρικό οξύ που περιέχει. Η ανάμειξη του χυμού από 3 λεμόνια με ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό δημιουργεί ένα φυσικό και οικολογικό καθαριστικό. Με ένα πανί ή γάντι μπάνιου εμποτισμένο στο διάλυμα τρίβονται οι λεκέδες και στη συνέχεια αφαιρείται η υγρασία με στεγνό ύφασμα. Το στέγνωμα γίνεται στον αέρα, ενώ για ταχύτερο αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστολάκι σε χαμηλή θερμοκρασία.

www.freepik.com

Για πιο επίμονους λεκέδες, η χρήση απορρυπαντικού πλυντηρίου αποτελεί αξιόπιστη λύση. Το απορρυπαντικό διαλύεται σε πολύ ζεστό νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και εφαρμόζεται τοπικά με πανί πάνω στα σημάδια. Ακολουθεί καθαρισμός με καθαρό νερό ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα και στέγνωμα σε εξωτερικό χώρο.

www.freepik.com

Ιδιαίτερα αποτελεσματικός θεωρείται και ο συνδυασμός οξυζενέ με μαγειρική σόδα. Το μείγμα παρασκευάζεται με 4 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και 500 ml οξυζενέ. Το διάλυμα εφαρμόζεται ιδανικά με ψεκαστήρα στις κιτρινισμένες επιφάνειες και ακολουθεί επιπλέον πασπάλισμα με μαγειρική σόδα. Το μείγμα παραμένει για τουλάχιστον 6 ώρες και στη συνέχεια αφαιρείται με ηλεκτρική σκούπα.

www.freepik.com

Πέρα από τον καθαρισμό, σημαντικό ρόλο παίζει και η πρόληψη. Τα μαξιλάρια χρειάζονται τακτικό αερισμό μια φορά την εβδομάδα και τακτικό πλύσιμο αν το επιτρέπει το υλικό. Τα στρώματα χρειάζονται αερισμό τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο, ιδανικά σε άμεσο ηλιακό φως, το οποίο συμβάλλει στην εξουδετέρωση ακάρεων και βακτηρίων. Παράλληλα, συνιστάται καθημερινός αερισμός της κρεβατοκάμαρας για τουλάχιστον 15 λεπτά, ώστε να απομακρύνεται η υγρασία.

www.freepik.com

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

καθαριότητα κρεβατοκάμαρα μαξιλάρι σπίτι στρώμα
