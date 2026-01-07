MadWalk 2025 highlights
Διακόσμηση 07.01.2026

Τα λάθη που κάνουμε όλοι και καταστρέφουμε τα φυτά εσωτερικού χώρου

Η σωστή φροντίδα δεν απαιτεί υπερβολές αλλά κατανόηση των βασικών αναγκών κάθε φυτού - Πότισμα, φως και φροντίδα οι αστοχίες που κάνουμε και απειλούν τη ζωή των φυτών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δίνουν ζωή και ισορροπία σε έναν χώρο, δημιουργώντας αίσθηση ηρεμίας και φυσικής οικειότητας. Παρά τις καλές προθέσεις όμως, πολλοί επαναλαμβάνουν πρακτικές που επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία τους. Η σωστή φροντίδα δεν απαιτεί υπερβολές αλλά κατανόηση των βασικών αναγκών κάθε φυτού. Το πιο συχνό και καταστροφικό λάθος είναι το υπερβολικό πότισμα. Από φόβο μήπως τα φυτά αφυδατωθούν, συχνά προστίθεται περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται. Οι ρίζες όμως δεν αντέχουν τη συνεχή υγρασία και αρχίζουν να σαπίζουν, οδηγώντας σταδιακά το φυτό σε μαρασμό. Το χώμα οφείλει να στεγνώνει στην επιφάνεια ανάμεσα στα ποτίσματα και οι γλάστρες πρέπει να διαθέτουν οπές αποστράγγισης ώστε να απομακρύνεται το περιττό νερό.

www.pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

Εξίσου επιβλαβής είναι η χρήση νερού σε ακατάλληλη θερμοκρασία. Το πολύ κρύο ή υπερβολικά χλιαρό νερό σοκάρει το φυτό και διαταράσσει τη φυσιολογία του. Η ιδανική επιλογή είναι το νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κατά προτίμηση αφού έχει παραμείνει σε δοχείο για μια ή 2 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και η περιεκτικότητα σε άλατα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε πιο ευαίσθητα είδη. Σημαντικό ρόλο παίζει και η θέση των φυτών μέσα στο σπίτι. Η υπερβολική έκθεση στο άμεσο φως του ήλιου μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και εγκαύματα στα φύλλα, ενώ ο πολύ σκοτεινός χώρος επιβραδύνει την ανάπτυξη. Οι περισσότερες ποικιλίες ευδοκιμούν κοντά σε φυσικό φως χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ιδανικά σε ανατολικό προσανατολισμό.

www.pinterest.com

Ένα ακόμη συχνό λάθος αφορά την έκθεση σε ρεύματα αέρα. Οι είσοδοι σπιτιών και τα σημεία κοντά σε παράθυρα που ανοίγουν συχνά δημιουργούν απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Τα περισσότερα φυτά εσωτερικού χώρου δεν αντέχουν αυτές τις συνθήκες και εμφανίζουν σημάδια στρες, εκτός αν πρόκειται για ιδιαίτερα ανθεκτικές ποικιλίες.

www.pinterest.com

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο νερό που παραμένει στο πιατάκι της γλάστρας. Η στάσιμη υγρασία γύρω από τις ρίζες αποτελεί βασική αιτία σήψης και μυκητιάσεων. Μετά το πότισμα, το πλεονάζον νερό πρέπει να απομακρύνεται πλήρως ώστε το ριζικό σύστημα να αερίζεται σωστά.

www.pinterest.com

Τέλος, συχνά παραβλέπεται η ανάγκη για μεταφύτευση. Όταν οι ρίζες δεν έχουν χώρο να αναπτυχθούν, το φυτό σταματά να μεγαλώνει και η ζωτικότητά του μειώνεται αισθητά. Η τακτική αλλαγή γλάστρας, ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης, παρατείνει τη ζωή του φυτού και ενισχύει τη συνολική του υγεία.

www.pinterest.com

Η φροντίδα των φυτών εσωτερικού χώρου δεν απαιτεί υπερβολική προσπάθεια αλλά σωστή παρατήρηση και συνέπεια. Αποφεύγοντας αυτά τα συνηθισμένα λάθη, τα φυτά μπορούν να παραμείνουν υγιή και να προσφέρουν για χρόνια τη φυσική τους παρουσία στον καθημερινό χώρο.

www.freepik.com

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Χειμερινό μπαλκόνι: Ιδέες για φυτά που αντέχουν στο κρύο

Δες κι αυτό…

σπίτι φυτά φυτά εσωτερικού χώρου
