Τα φυτά στο υπνοδωμάτιο κλέβουν το οξυγόνο; Τι ισχυεί πραγματικά

Σκέφτηκες ποτέ ότι τα φυτά στο υπνοδωμάτιο μπορεί να επηρεάζουν τον ύπνο σου; Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες ανησυχίες γύρω από το οξυγόνο είναι υπερβολικές. Τα φυτά απορροφούν ελάχιστες ποσότητες οξυγόνου και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα σε τόσο μικρές δόσεις που δεν επηρεάζουν καθόλου εσένα, ούτε καν τόσο όσο ένα κατοικίδιο που κοιμάται μαζί σου.

Αντίθετα, η παρουσία τους μπορεί να κάνει το δωμάτιο πιο φιλόξενο και την ατμόσφαιρα πιο υγιή. Μάλιστα, φιλτράρουν τον αέρα, μειώνουν το στρες και προσθέτουν μια φυσική νότα ομορφιάς στο χώρο σου, κάνοντάς τον πιο cozy και ιδανικό για ξεκούραση μετά από μια κουραστική μέρα.

Ποια φυτά ταιριάζουν καλύτερα στο υπνοδωμάτιο

Η σανσεβιέρα, ή snake plant, είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και καθαρίζει τον αέρα αποτελεσματικά. Το σπαθίφυλλο, γνωστό ως Peace Lily, συνδυάζει ομορφιά με δυνατότητα φιλτραρίσματος μικροτοξινών. Η λεβάντα είναι γνωστή για τη χαλαρωτική μυρωδιά της, που βοηθά τον ύπνο, ενώ η αλόη βέρα παράγει οξυγόνο ακόμα και τη νύχτα. Το φιλόδενδρο είναι εύκολο στη φροντίδα και προσθέτει μια φρέσκια, πράσινη νότα στον χώρο σου.

Όταν επιλέγεις φυτά για το υπνοδωμάτιό σου, καλύτερα να αποφύγεις αυτά με έντονο άρωμα και να προτιμήσεις είδη που χρειάζονται ελάχιστο πότισμα, για να αποφύγεις υγρασία ή μούχλα. Ένα-δύο είναι αρκετά για να δώσουν ζωντάνια στο χώρο χωρίς να τον κάνουν να φαίνεται γεμάτος ή ασφυκτικός. Με λίγη φροντίδα, η κρεβατοκάμαρά σου μπορεί να γίνει ένα ήρεμο και φρέσκο καταφύγιο για ξεκούραση και χαλάρωση.

