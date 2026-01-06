MadWalk 2025 highlights
Social Trends 06.01.2026

Η φράση χωρίς νόημα της Gen A που έγινε viral trend και απαγορεύτηκε στα σχολεία

Από meme σε trend και από trend σε… απαγόρευση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν είναι λέξη, δεν έχει ξεκάθαρο νόημα και όμως έγινε το απόλυτο trend! Το «6-7» αναδείχθηκε ως η πιο χαρακτηριστική φράση της Gen Alpha για τη χρονιά που πέρασε, σύμφωνα με το Dictionary.com. Και το πιο παράδοξο; Η επιτυχία του δεν βασίζεται στη σημασία του, αλλά στην επίδραση που έχει στη σύγχρονη νεανική κουλτούρα.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για το «6-7» εκτοξεύτηκαν, μιας και αυξήθηκαν έξι φορές μόνο το καλοκαίρι. Η φράση άρχισε να κυκλοφορεί παντού, δημιουργώντας το ίδιο πολιτισμικό φαινόμενο που κάποτε προκάλεσαν εκφράσεις όπως το «ok boomer» ή το «yeet».

Pinterest.com

Τι σημαίνει τελικά το «6-7»;

Παρότι παραπέμπει σε αριθμούς, δεν σχετίζεται με μαθηματικά, ούτε με κάτι συγκεκριμένο. Ακόμη και το ίδιο το Dictionary.com παραδέχεται πως το νόημά του παραμένει ασαφές. Η πιο διαδεδομένη ερμηνεία το τοποθετεί κάπου ανάμεσα στο «έτσι κι έτσι», «ίσως», «ούτε ναι ούτε όχι». Στην πράξη, όμως, λειτουργεί κυρίως ως επιφώνημα.

Όπως το περιγράφει το Dictionary.com, πρόκειται για «μια έκρηξη ενέργειας που εξαπλώνεται και ενώνει τους ανθρώπους πολύ πριν υπάρξει συμφωνία για το τι πραγματικά σημαίνει». Ο διευθυντής λεξικογραφίας Steve Johnson το συνοψίζει λέγοντας ότι είναι «μια λέξη που εκφράζει συναίσθημα, όχι λογική» – κάτι που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη νέα ψηφιακή εποχή, όπου το συναίσθημα προηγείται του νοήματος.

Ένας άτυπος κώδικας επικοινωνίας

Το «6-7» λειτουργεί ως ένας άτυπος κωδικός αναγνώρισης μεταξύ των μελών της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Σύμφωνα με την κοινωνιολογία, τέτοιες λέξεις και εκφράσεις δημιουργούν ένα αίσθημα «ανήκειν». Δεν έχει σημασία τι σημαίνει, αλλά ποιος ξέρει πότε και πώς να το χρησιμοποιεί. Αν το καταλαβαίνεις, είσαι μέσα. Αν ρωτάς, μένεις απ’ έξω. Όπως εξηγεί η Jennifer Trujillo, «σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και συγκρούσεις, τα παιδιά αναζητούν στιγμές ανεμελιάς. Το “6-7” είναι ένας τρόπος να γελάς χωρίς λόγο και να λες κάτι χωρίς να σημαίνει τίποτα». Η γλωσσολόγος Gail Fairhurst προσθέτει πως «η γλώσσα δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται και τα παιδιά θα βρίσκουν πάντα νέους τρόπους έκφρασης».

Από meme σε παγκόσμιο trend

Η φράση ακούστηκε για πρώτη φορά στο τραγούδι «Doot Doot (6-7)» του Skrilla. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν επιδίωξε ποτέ να της δώσει νόημα, το αντίθετο. Το κενό ερμηνείας ήταν το πιο γοητευτικό στοιχείο. Την ημέρα κυκλοφορίας του τραγουδιού, ένα TikTok βίντεο με μπασκετμπολίστες να χορεύουν συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές. Κάπου εκεί, ένα παιδί φωνάζει «six-seven» στον φακό και το meme γεννιέται. Από τότε, το hashtag #67 ξεπέρασε τα 11,4 εκατομμύρια βίντεο, με χρήστες να επαναλαμβάνουν τη φράση και τη χαρακτηριστική χειρονομία. Οι θεωρίες για την προέλευσή του πολλές: η 67η Οδός, το ύψος του LaMelo Ball (6’7’’), ακόμη και αστυνομικοί κωδικοί. Καμία όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Χάος στις σχολικές αίθουσες

Η διάδοση του «6-7» έφτασε μέχρι τα σχολεία των ΗΠΑ, με αρκετούς εκπαιδευτικούς να το απαγορεύουν, όχι επειδή είναι προσβλητικό, αλλά επειδή οι μαθητές το φωνάζουν ασταμάτητα, ακόμη και στη διάρκεια του μαθήματος. Μια δασκάλα, η Adria Laplander, δήλωσε πως δεν έχει ξαναδεί slang να προκαλεί τέτοια αναστάτωση. Η «τιμωρία» της; Όποιος πει «six-seven», γράφει έκθεση 67 λέξεων για το τι σημαίνει. Στην πέμπτη φορά, οι λέξεις γίνονται 670. Άλλοι εκπαιδευτικοί, όμως, το αγκάλιασαν, χρησιμοποιώντας το ως μικρό διάλειμμα χαλάρωσης μέσα στο μάθημα.

Το μεγάλο ερώτημα

Η μαζική χρήση του «6-7» ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση για τη γλώσσα: μήπως απλοποιείται υπερβολικά; Μήπως χάνει τη σημασία και τη δομή της; Το ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο επειδή αφορά παιδιά σε ηλικία που ακόμα μαθαίνουν να εκφράζονται. Παρόλα αυτά, το «6-7» έχει ήδη περάσει στην ποπ κουλτούρα – εμφανίστηκε στο South Park, σε σκετς με την Kim Kardashian και τον Jimmy Fallon, αλλά και σε στιγμές διάσημων αθλητών.

Το «6-7» είναι ίσως το πιο παράλογο, αλλά και πιο διασκεδαστικό σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Και θα παραμείνει στο προσκήνιο μέχρι να αντικατασταθεί από τον επόμενο «χωρίς νόημα» αριθμό. Γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, η δύναμή του βρίσκεται ακριβώς εκεί: στο ότι μπορεί να προκαλέσει τόσο έντονη αντίδραση… χωρίς να σημαίνει απολύτως τίποτα.

Gen A Social trends Viral
