MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 14.12.2025

ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Zaf απογείωσε τη σκηνή με το «IT’S A SIN» σε μια εκρηκτική σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou by Colgate
Mad.gr

Το MadWalk 2025 by Three Cents παρουσίασε ένα από τα πιο έντονα fashion acts της βραδιάς, με τον Zaf να ανεβαίνει στη σκηνή και να ανεβάζει κατακόρυφα τον παλμό. Η σύμπραξή του με τον Sotiris Georgiou, σε συνεργασία με την Colgate, εξελίχθηκε σε ένα live γεμάτο ένταση, συναίσθημα και τολμηρή αισθητική.

Zaf Madwalk 2025
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: INCO: Η εκρηκτική πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

Με δυναμική εμφάνιση και έντονη σκηνική ενέργεια, ο Zaf ερμήνευσε το «IT’S A SIN», μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε έναν χώρο που πάλλονταν από ήχο και ρυθμό. Η φωνή του κάλυψε κάθε γωνιά του venue, ενώ η κίνησή του στη σκηνή καθόριζε τον παλμό και τη ροή ολόκληρου του act.

Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα κατέκλυσαν το runway φορώντας τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Sotiris Georgiou, δημιουργώντας ένα απολύτως συγχρονισμένο πάντρεμα μόδας και μουσικής.

Να υπενθυμίσουμε πως τα πρώτα δύο μοντέλα που περπάτησαν ήταν ο Νίκος Τριανταφύλλου και η Kira Piragova, οι οποίοι ήταν οι νικητές του Model Casting Call by Colgate!  Τα structured looks, οι καθαρές γραμμές και η αισθητική υπογραφή του σχεδιαστή έδεσαν ιδανικά με την ηλεκτρισμένη ερμηνεία του Zaf, προσφέροντας ένα acts που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η συνεργασία Zaf – Sotiris Georgiou by Colgate αναδείχθηκε σε μία από τις πιο στιβαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό να χειροκροτεί ασταμάτητα και να μιλά για ένα από τα fashion moments που θα θυμόμαστε και μετά το τέλος του show. Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αδιάκοπο ρυθμό, αλλά το συγκεκριμένο act άφησε ήδη το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του event.

Ήταν ένα act που απέδειξε πως όταν η μουσική, η μόδα και το concept συναντιούνται με ξεκάθαρο όραμα, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πραγματικά αξέχαστο. Ο Zaf και ο Sotiris Georgiou, σε συνεργασία με την Colgate, παρέδωσαν μια σκηνική εμπειρία υψηλής έντασης και αισθητικής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents και ανεβάζοντας τον πήχη για όσα ακολουθούν στη συνέχεια της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Γεμάτη με urban vibes η πρόβα της Gaia Mercury για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents zaf μόδα μουσική Σωτήρης Γεωργίου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Επόμενο
Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025

Δες επίσης

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου
Life

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents
Life

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

13.12.2025
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη