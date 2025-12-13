ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Zaf απογείωσε τη σκηνή με το «IT’S A SIN» σε μια εκρηκτική σύμπραξη με τον Sotiris Georgiou by Colgate

Το MadWalk 2025 by Three Cents παρουσίασε ένα από τα πιο έντονα fashion acts της βραδιάς, με τον Zaf να ανεβαίνει στη σκηνή και να ανεβάζει κατακόρυφα τον παλμό. Η σύμπραξή του με τον Sotiris Georgiou, σε συνεργασία με την Colgate, εξελίχθηκε σε ένα live γεμάτο ένταση, συναίσθημα και τολμηρή αισθητική.

Με δυναμική εμφάνιση και έντονη σκηνική ενέργεια, ο Zaf ερμήνευσε το «IT’S A SIN», μετατρέποντας το Tae Kwon Do σε έναν χώρο που πάλλονταν από ήχο και ρυθμό. Η φωνή του κάλυψε κάθε γωνιά του venue, ενώ η κίνησή του στη σκηνή καθόριζε τον παλμό και τη ροή ολόκληρου του act.

Την ίδια στιγμή, τα μοντέλα κατέκλυσαν το runway φορώντας τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Sotiris Georgiou, δημιουργώντας ένα απολύτως συγχρονισμένο πάντρεμα μόδας και μουσικής.

Να υπενθυμίσουμε πως τα πρώτα δύο μοντέλα που περπάτησαν ήταν ο Νίκος Τριανταφύλλου και η Kira Piragova, οι οποίοι ήταν οι νικητές του Model Casting Call by Colgate! Τα structured looks, οι καθαρές γραμμές και η αισθητική υπογραφή του σχεδιαστή έδεσαν ιδανικά με την ηλεκτρισμένη ερμηνεία του Zaf, προσφέροντας ένα acts που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η συνεργασία Zaf – Sotiris Georgiou by Colgate αναδείχθηκε σε μία από τις πιο στιβαρές και ολοκληρωμένες προτάσεις της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό να χειροκροτεί ασταμάτητα και να μιλά για ένα από τα fashion moments που θα θυμόμαστε και μετά το τέλος του show. Το MadWalk 2025 συνεχίζεται με αδιάκοπο ρυθμό, αλλά το συγκεκριμένο act άφησε ήδη το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του event.

Ήταν ένα act που απέδειξε πως όταν η μουσική, η μόδα και το concept συναντιούνται με ξεκάθαρο όραμα, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει πραγματικά αξέχαστο. Ο Zaf και ο Sotiris Georgiou, σε συνεργασία με την Colgate, παρέδωσαν μια σκηνική εμπειρία υψηλής έντασης και αισθητικής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents και ανεβάζοντας τον πήχη για όσα ακολουθούν στη συνέχεια της βραδιάς.

