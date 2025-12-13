MadWalk 2025 Mega
Life 14.12.2025

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η τραγουδίστρια ξεσήκωσε τη σκηνή, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν στο runway με τα looks της Melisa Minca
Ένα από τα acts που τράβηξαν αμέσως την προσοχή στο MadWalk 2025 by Three Cents ήταν εκείνο της Τάμτα για τη Melisa Minca, με το τραγούδι «Soma Daneiko». Ύστερα από εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας, η Τάμτα τρια εμφανίστηκε στη σκηνή απόλυτα έτοιμη, να παρουσιάσει ένα performance που συνδύαζε ένταση, αισθητική και τη χαρακτηριστική καλλιτεχνική της υπογραφή, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Bill Roxeno. Το αποτέλεσμα εκρηκτικό.

Photo: Akim Tsatsoulis

Με σιγουριά και απόλυτο έλεγχο, η Τάμτα παρέδωσε ένα act με δυνατή φωνητική παρουσία και καλοδουλεμένη κίνηση. Το τραγούδι λειτούργησε ως ιδανικό soundtrack για την avant-garde ταυτότητα της Melisa Minca, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα που κινήθηκε με ισορροπία ανάμεσα στο fashion statement και την pop δυναμική.

Στο runway, τα μοντέλα περπάτησαν με τα looks της σχεδιάστριας Minca, σε έναν συγχρονισμό που άφηνε την αίσθηση πως μουσική, κίνηση και μόδα «αναπνέουν» μαζί. Η σκηνοθεσία κράτησε τον χώρο ανοιχτό για τη σκηνική προσωπικότητα της Τάμτα, δίνοντας στο act τη φρεσκάδα που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή.

Η ατμόσφαιρα στη σκηνή ήταν ηλεκτρισμένη, με την ομάδα της σχεδιάστριας να έχει ολοκληρώσει κάθε λεπτομέρεια και τους χορογράφους να «κλειδώνουν» κάθε φιγούρα με ακρίβεια. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ολοκληρωμένο fashion-performance act που κέρδισε το βλέμμα και την προσοχή του κοινού.

Το MadWalk 2025 by Three Cents συνεχίζει να αποδεικνύει πως όταν η μουσική συναντά τη μόδα, η σκηνή παίρνει φωτιά και η σύμπραξη Τάμτα × Melisa Minca το απέδειξε δυναμικά.

Ήταν ένα act που επιβεβαίωσε τη δύναμη της σύγχρονης fashion σκηνής όταν αυτή συναντά μια καλλιτέχνιδα με ξεκάθαρη ταυτότητα και σκηνική τόλμη. Η σύμπραξη της Τάμτα με τη Melisa Minca άφησε έντονο αποτύπωμα στο MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως η αισθητική, η μουσική και η σκηνική έκφραση μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα αποτέλεσμα που δεν περνά απαρατήρητο και μένει στη μνήμη του κοινού.

