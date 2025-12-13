Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Anastasia δείχνει τη δημιουργικότητα και τη δυναμική της προετοιμασία για το act της στο MadWalk 2025 by Three Cents με το About You

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τη συμπλήρωση 15 χρόνων παρουσίας με μια βραδιά που ξεχώρισε για τα εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion-music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), συνεχίζοντας να αναδεικνύει τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής μέσα από performances που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην ελληνική pop κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: Ρυθμός, ζωντάνια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με την Evangelia και την Pink Woman

Η Anastasia έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents παρουσιάζοντας ένα πλήρες και έντονα ρυθμικό act, γεμάτο νεανική ενέργεια και χορευτικό χαρακτήρα, με ξεκάθαρες urban αναφορές που έδωσαν street ύφος στο performance. Φορώντας τα τελικά looks της συνεργασίας της με το About You, η καλλιτέχνις κινήθηκε σε απόλυτη αρμονία με την ομάδα της, συνθέτοντας μια εμφάνιση όπου ήχος, κίνηση και μόδα συνδέθηκαν σε ένα σύγχρονο, μοντέρνο αποτέλεσμα. Τη σκηνή πλαισίωσε και ο DJ Antonis Dimitriadis (AD-1), ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον παλμό και την club αισθητική του act.

Eρμήνευσε για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Ζωντανή» αποκλειστικά δημιουργημένο για το MadWalk και τη συνεργασία της με το About You, αποδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία πάνω στη σκηνή και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε performance σε ολοκληρωμένη εμπειρία. Κάθε κίνηση, κάθε έκφραση και κάθε beat ήταν τέλεια συγχρονισμένα, ενώ τα urban στοιχεία ενίσχυσαν την αίσθηση ενός σύγχρονου, street-chic show γεμάτου αυτοπεποίθηση και στυλ.

Η εμφάνιση της Anastasia ενσωμάτωσε τη μόδα και τη μουσική με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο brand της About You: τολμηρή, προσιτή και συνδεδεμένη με την προσωπική έκφραση. Τα outfits συνδύασαν στιλ και άνεση, ενώ η σκηνική παρουσία της καλλιτέχνιδας έκανε το act όχι μόνο οπτικά εντυπωσιακό αλλά και απόλυτα ζωντανό, με dance διάθεση και urban χαρακτήρα που κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα πιο δυναμικά, μοντέρνα και ολοκληρωμένα acts της βραδιάς, όπου η μουσική, η μόδα, η urban ενέργεια και η παρουσία της Anastasia ενώθηκαν με τέλειο συγχρονισμό. H συνεργασία της Anastasias με το About You αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents.

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Δες κι αυτό…