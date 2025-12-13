MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 13.12.2025

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

Με το «Mikrotronik Plasma», οι YAMA και Billie Kark γέμισαν τη σκηνή με χορό, φρεσκάδα και σύγχρονη αισθητική
Mad.gr

Οι YAMA και η Billie Kark ανέβηκαν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents με ένα εκρηκτικό act αφιερωμένο στον Apostolos Mitropoulos για τη ΔΕΗ, φέρνοντας τη φρεσκάδα και τον παλμό της ηλεκτρονικής μουσικής στο κοινό. Το performance «Mikrotronik Plasma» συνδύασε ήχο, εικόνα και κίνηση, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο show όπου η μουσική και η μόδα έγιναν ένα.

ΔΙάβασε επίσης: Η δημιουργικότητα του Σωτήρη Γεωργίου συναντά τη φωνή του ZAF στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Κατά τη διάρκεια του act, οι YAMA, με τον δυναμικό ηλεκτρονικό τους ήχο, και η Billie Kark, με τη φωνή και την σκηνική της παρουσία, συνέδεσαν τη σύγχρονη αισθητική με την ενέργεια της σκηνής, αναδεικνύοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ.

yama_billie_kark_madwalk_2025 (2)

Κάθε beat, κάθε νότα και κάθε κίνηση ενίσχυε το συναίσθημα της ελευθερίας, του χορού και της χαράς, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε το concept του brand μέσα από ένα δυναμικό, urban performance.

Η συμμετοχή τους στο MadWalk 2025 δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία όπου η ηλεκτρονική μουσική απέκτησε σώμα και μορφή πάνω στη σκηνή, ενώ η μόδα και η μουσική ενώθηκαν με μοναδικό τρόπο.

Το act των YAMA & Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos και τη ΔΕΗ αποτέλεσε μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες στιγμές της βραδιάς, αφήνοντας το κοινό με έντονα συναισθήματα και ανεβασμένη ενέργεια.

Το mad.gr ήταν εκεί για να καταγράψει κάθε στιγμή, μεταφέροντας ζωντανά την ένταση, τη δημιουργικότητα και τη μαγεία από τις πρόβες μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα.

Ήταν ένα act που αποτύπωσε με τον πιο σύγχρονο τρόπο το πνεύμα του MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας πως η ηλεκτρονική μουσική, η μόδα και το concept μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ενιαίο, δυναμικό αποτέλεσμα. Οι YAMA και η Billie Kark παρέδωσαν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια της σκηνικής εμφάνισης, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στη βραδιά και επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της δημιουργικής σύμπραξης.

Διάβασε επίσης: Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Apostolos Mitropoulos Billie Kark Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents yama μόδα μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025
Επόμενο
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025

Δες επίσης

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου
Life

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

13.12.2025
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents
Life

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

13.12.2025
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη