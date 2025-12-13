MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
MadWalk 13.12.2025

Γαλλική φινέτσα στο MadWalk 2025 by Three Cents με Τάνια Μπρεάζου και Δημήτρη Πέτρου

tania_breazou_2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου φέρνουν στη σκηνή του MadWalk 2025 ένα act γεμάτο συναίσθημα
Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου

Το MadWalk 2025 by Three Cents τίμησε τα 15 χρόνια πορείας του με μια βραδιά που άφησε έντονο αποτύπωμα, γεμάτη δυνατές στιγμές, απρόσμενες εκπλήξεις και εντυπωσιακά acts. Το κορυφαίο fashion-music event επέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), για να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη δημιουργική ένωση μόδας και μουσικής, παρουσιάζοντας performances που ξεχωρίζουν και μένουν ανεξίτηλα στην ιστορία της ελληνικής pop κουλτούρας.

tania_breazou
Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Το εκρηκτικό Opening Act του Σάκη Ρουβά στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ανάμεσα στις πιο ατμοσφαιρικές εμφανίσεις της βραδιάς στο MadWalk 2025 by Three Cents, ήταν το act της Τάνιας Μπρεάζου και του Δημήτρη Πέτρου. Με ανανεωμένη εικόνα και λαμπερά ξανθά μαλλιά που ταίριαζαν απόλυτα με το ύφος του show, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «Dernière Danse», προσδίδοντας στην πασαρέλα μια σύγχρονη pop-dance ενέργεια.

Η παρουσία της ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με το runway, συνθέτοντας ένα performance όπου το βλέμμα, ο ήχος και η κίνηση λειτουργούσαν ως ενιαίο σύνολο μέσα στο αισθητικό σύμπαν του Δημήτρη Πέτρου.

Η συνάντηση της μουσικής της με το δημιουργικό όραμα του σχεδιαστή γέννησε μια εμπειρία όπου ήχος και μόδα λειτουργούσαν ως ένα. Μέσα από την ερμηνεία της, οι λαμπερές και έντονες δημιουργίες απέκτησαν συναίσθημα, ενώ η δυνατή αλλά εκλεπτυσμένη σκηνική της παρουσία ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα, συνθέτοντας μια εικόνα με δραματικότητα και αισθητική που θύμιζε σκηνή από fashion film.

dimitris_petrou_2025_(2)

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου παρέδωσαν μια από τις πιο εκφραστικές και fashion-forward στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents, αποδεικνύοντας ότι η ένωση μουσικής και μόδας μπορεί να γίνει πραγματική τέχνη.

Ήταν ένα act που δεν περιορίστηκε σε μια απλή σκηνική εμφάνιση, αλλά λειτούργησε ως καλλιτεχνική αφήγηση, επιβεβαιώνοντας τον λόγο για τον οποίο το MadWalk 2025 by Three Cents συνεχίζει να ξεχωρίζει. Η σύμπραξη της Τάνιας Μπρεάζου με τον Δημήτρη Πέτρου άφησε ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στη βραδιά, υπενθυμίζοντας πως όταν η μουσική και η μόδα συναντιούνται με όραμα και αισθητική, το αποτέλεσμα μπορεί να αγγίξει τα όρια της σύγχρονης τέχνης.

Διάβασε επίσης: Θοδωρής Φέρρης-Celia Kritharioti: Γεμάτο συναίσθημα και φινέτσα το act τους στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Δημήτρης Πέτρου Τάνια Μπρεάζου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Επόμενο
Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025

Δες επίσης

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Τάμτα x Melisa Minca: Αvant-garde αισθητική και fashion τόλμη στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

ZAF με Sotiri Georgiou σε 90’s vibe στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Street αύρα με Anastasia και DJ Antonis Dimitriadis (AD-1) για την About You στο MadWalk 2025 by Three Cents

14.12.2025
Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Φουτουρισμός από YAMA και Billie Kark για τον Apostolos Mitropoulos στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Evangelia και Pink Woman: Pop ενέργεια και λάμψη στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents
Life

Ο χορός της Βίκυς Καγιά με τον Σάκη Ρουβά στο MadWalk by Three Cents

13.12.2025
Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Gaia Mercury-Deux Hommes: Urban ενέργεια και νέα δυναμική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Lila έδειξε ποιος είναι το boss στο energy act της adidas στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Θοδωρής Φέρρης & Celia Kritharioti: Ρομαντισμός και υψηλή ραπτική στο MadWalk 2025 by Three Cents

13.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Δημοσιογραφική συνεργασία «ΠΑΡΟΝ» – ΝΕΤ24

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Ελληνικό Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης με 100.000 ευρώ τον χρόνο!

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Από την ΤΕΡΝΑ για την ΤΕΡΝΑ

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Θα απολογηθεί κανείς για το φιάσκο της Πειραιώς στη Snappi;

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη

Δεύτερη ευκαιρία θέλει ο Τσίπρας, για να… ξεχαστεί η πρώτη