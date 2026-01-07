MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 07.01.2026

Ο Mickey Rourke διαψεύδει τον έρανο και καλεί το κοινό να πάρει πίσω τα χρήματά του

Ο βραβευμένος ηθοποιός, Mickey Rourke, δηλώνει ότι δεν ζήτησε ποτέ οικονομική βοήθεια και χαρακτηρίζει την υπόθεση εξευτελιστική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Mickey Rourke διέψευσε κατηγορηματικά ότι βρίσκεται πίσω από διαδικτυακό έρανο που δημιουργήθηκε στο GoFundMe και εμφανιζόταν να αφορά υποτιθέμενο κίνδυνο έξωσης από το σπίτι του. Ο Αμερικανός ηθοποιός και πρώην πυγμάχος προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία και καλώντας όσους έκαναν δωρεά να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Στο βίντεο που ανάρτησε στους 488.000 ακολούθους του, ο Mickey Rourke εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος και δήλωσε ότι είναι μπερδεμένος και απογοητευμένος από την ύπαρξη της σελίδας με τίτλο «Help Mickey Rourke Stay in His Home». Όπως είπε, «κάποιος έστησε ένα είδος ταμείου ή ιδρύματος στο όνομά μου για να συγκεντρώσει χρήματα σαν να πρόκειται για φιλανθρωπία και αυτό δεν είμαι εγώ». Υπογράμμισε επίσης ότι δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από την κίνηση και ξεκαθάρισε ότι «αν χρειαζόμουν χρήματα δεν θα ζητούσα ποτέ φιλανθρωπία από αγνώστους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

Η σελίδα του GoFundMe ανέφερε ότι ο Mickey Rourke αντιμετώπιζε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο έξωσης, ενώ ως διοργανώτρια εμφανιζόταν η Liya Joelle Jones, συνεργάτιδα της μάνατζέρ του Kimberly Hines. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο έρανος είχε δημιουργηθεί με την πλήρη άδειά του για την κάλυψη άμεσων εξόδων στέγασης. Ωστόσο ο ίδιος ο ηθοποιός διέψευσε κάθε εμπλοκή, λέγοντας ότι θα απευθυνθεί στον δικηγόρο του για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Ο Mickey Rourke χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ ντροπιαστική» και τόνισε ότι δεν χρειάζεται χρήματα, σημειώνοντας ότι έχει στέγη και φαγητό και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Όπως ανέφερε, «δεν θα ζητούσα ποτέ χρήματα από θαυμαστές ή από οποιονδήποτε άλλον. Έχω υπερηφάνεια και αυτός δεν είναι ο τρόπος μου».

Ο 73χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν διαχειρίστηκε άσχημα την καριέρα του, αλλά υπογράμμισε ότι έχει δουλέψει σκληρά με τον εαυτό του και δεν είναι πια ο ανεξέλεγκτος άνθρωπος των προηγούμενων δεκαετιών. Ο Mickey Rourke έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1980 με ταινίες όπως «9 1/2 Weeks», «Rumble Fish» και «The Pope of Greenwich Village», ενώ το 2008 γνώρισε μεγάλη επιστροφή με την ταινία «The Wrestler», η οποία του χάρισε BAFTA και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου.

Στο ίδιο βίντεο, ο Mickey Rourke ανέφερε ότι η πανδημία και οι απεργίες στο Χόλιγουντ το 2023 επηρέασαν σοβαρά τα οικονομικά του, χωρίς ωστόσο να δικαιολογούν έναν δημόσιο έρανο στο όνομά του. Κλείνοντας, ζήτησε ξεκάθαρα από το κοινό να μην δώσει χρήματα και να ανακτήσει όσα έχουν ήδη καταβληθεί, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται τέτοιου είδους βοήθεια.

Διάβασε επίσης: Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Instagram Mickey Rourke έρανος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

07.01.2026
Επόμενο
Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας

Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας

07.01.2026

Δες επίσης

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη
Celeb News

Το μέρος και η ώρα της κηδείας του Γιώργου Παπαδάκη

07.01.2026
Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή
Celeb News

Δανάη Μπάρκα: Η κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της και οι ευχές για την ονομαστική του εορτή

07.01.2026
Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της
Celeb News

Η Sydney Sweeney γυμνή και χρυσή στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφισή της

07.01.2026
Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ
Celeb News

Η Céline Dion κατακτά το TikTok και αποδεικνύει ότι είναι πιο cool από ποτέ

07.01.2026
Οι άνδρες celebrities που «γέμισαν» τα κοριτσίστικα δωμάτια των ’90s με posters
Celeb News

Οι άνδρες celebrities που «γέμισαν» τα κοριτσίστικα δωμάτια των ’90s με posters

07.01.2026
Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά
Celeb News

Ο Mickey Rourke κάνει καμπάνια για να πληρώσει τα ενοίκια που χρωστά

05.01.2026
Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο
Celeb News

Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

05.01.2026
Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026
Celeb News

Η Meg Stalter και ο Paul W. Downs «αντιγράφουν» την Kylie Jenner και τον Timothée Chalamet στα Critics Choice Awards 2026

05.01.2026
Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης
Celeb News

Μπαμπάς για πρώτη φορά ο Βασίλης Πορφυράκης

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος