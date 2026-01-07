Ο Mickey Rourke διαψεύδει τον έρανο και καλεί το κοινό να πάρει πίσω τα χρήματά του

Ο Mickey Rourke διέψευσε κατηγορηματικά ότι βρίσκεται πίσω από διαδικτυακό έρανο που δημιουργήθηκε στο GoFundMe και εμφανιζόταν να αφορά υποτιθέμενο κίνδυνο έξωσης από το σπίτι του. Ο Αμερικανός ηθοποιός και πρώην πυγμάχος προχώρησε σε δημόσια δήλωση μέσω Instagram, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία και καλώντας όσους έκαναν δωρεά να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους.

Στο βίντεο που ανάρτησε στους 488.000 ακολούθους του, ο Mickey Rourke εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος και δήλωσε ότι είναι μπερδεμένος και απογοητευμένος από την ύπαρξη της σελίδας με τίτλο «Help Mickey Rourke Stay in His Home». Όπως είπε, «κάποιος έστησε ένα είδος ταμείου ή ιδρύματος στο όνομά μου για να συγκεντρώσει χρήματα σαν να πρόκειται για φιλανθρωπία και αυτό δεν είμαι εγώ». Υπογράμμισε επίσης ότι δεν γνωρίζει ποιος βρίσκεται πίσω από την κίνηση και ξεκαθάρισε ότι «αν χρειαζόμουν χρήματα δεν θα ζητούσα ποτέ φιλανθρωπία από αγνώστους».

Η σελίδα του GoFundMe ανέφερε ότι ο Mickey Rourke αντιμετώπιζε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο έξωσης, ενώ ως διοργανώτρια εμφανιζόταν η Liya Joelle Jones, συνεργάτιδα της μάνατζέρ του Kimberly Hines. Σύμφωνα με την περιγραφή, ο έρανος είχε δημιουργηθεί με την πλήρη άδειά του για την κάλυψη άμεσων εξόδων στέγασης. Ωστόσο ο ίδιος ο ηθοποιός διέψευσε κάθε εμπλοκή, λέγοντας ότι θα απευθυνθεί στον δικηγόρο του για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Ο Mickey Rourke χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ ντροπιαστική» και τόνισε ότι δεν χρειάζεται χρήματα, σημειώνοντας ότι έχει στέγη και φαγητό και ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Όπως ανέφερε, «δεν θα ζητούσα ποτέ χρήματα από θαυμαστές ή από οποιονδήποτε άλλον. Έχω υπερηφάνεια και αυτός δεν είναι ο τρόπος μου».

Ο 73χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν διαχειρίστηκε άσχημα την καριέρα του, αλλά υπογράμμισε ότι έχει δουλέψει σκληρά με τον εαυτό του και δεν είναι πια ο ανεξέλεγκτος άνθρωπος των προηγούμενων δεκαετιών. Ο Mickey Rourke έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1980 με ταινίες όπως «9 1/2 Weeks», «Rumble Fish» και «The Pope of Greenwich Village», ενώ το 2008 γνώρισε μεγάλη επιστροφή με την ταινία «The Wrestler», η οποία του χάρισε BAFTA και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου.

Στο ίδιο βίντεο, ο Mickey Rourke ανέφερε ότι η πανδημία και οι απεργίες στο Χόλιγουντ το 2023 επηρέασαν σοβαρά τα οικονομικά του, χωρίς ωστόσο να δικαιολογούν έναν δημόσιο έρανο στο όνομά του. Κλείνοντας, ζήτησε ξεκάθαρα από το κοινό να μην δώσει χρήματα και να ανακτήσει όσα έχουν ήδη καταβληθεί, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποδέχεται τέτοιου είδους βοήθεια.

