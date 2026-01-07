Εκτός «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας

Απόντας από το πλατό του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 ήταν σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας, με την εκπομπή να ξεκινά χωρίς τον βασικό παρουσιαστή της.

Την έναρξη ανέλαβε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος απευθύνθηκε στο τηλεοπτικό κοινό και εξήγησε από νωρίς τον λόγο της απουσίας του Γιώργου Λιάγκα, καθησυχάζοντας τους τηλεθεατές.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα ζήτημα υγείας μικρής σημασίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επισημαίνοντας πως πιθανότατα ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας θα μιλήσει μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.

«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ξεκινάμε την εκπομπή, με τον Γιώργο να μην βρίσκεται στο στούντιο. Έχει προκύψει κάτι, όχι ανησυχητικό, ένα μικρό θέμα υγείας. Πιστεύω πως σε λίγο θα μας ενημερώσει ο ίδιος για όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

