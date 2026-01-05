MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ
Από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση οι νέοι οικοδεσπότες του παιχνιδιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια νέα καθημερινή ψυχαγωγική πρόταση ετοιμάζεται να προστεθεί στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ από τα μέσα Ιανουαρίου. Το τηλεπαιχνίδι «Beat my guest» κάνει πρεμιέρα φιλοδοξώντας να αναδείξει ταλέντα της διπλανής πόρτας μέσα από τη μουσική και το παιχνίδι.

Μέσα από το επίσημο τρέιλερ, ο σταθμός αποκάλυψε και το παρουσιαστικό δίδυμο που θα βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Γιώργος Μαραθιανός και ο Νικόλας Ακτύπης, δύο γνώριμα πρόσωπα από τον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και του ραδιοφώνου, που δοκιμάζονται πλέον σε έναν διαφορετικό, πιο ψυχαγωγικό ρόλο.

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

Διάβασε επίσης: Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Οι δύο παρουσιαστές, οι οποίοι συνεργάζονται εδώ και χρόνια σε καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή, εμφανίζονται στο τρέιλερ με χιούμορ και έντονη διάθεση σχολιασμού, συνοδεύοντας τους διαγωνιζόμενους όχι μόνο στο πλατό, αλλά και μέσα στα σπίτια τους, δίνοντας έναν πιο άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα στο παιχνίδι.

Στο «Beat my guest», κάθε εβδομάδα πέντε παίκτες συμμετέχουν σε έναν άτυπο μουσικό διαγωνισμό. Καθημερινά, ένας από αυτούς αναλαμβάνει ρόλο οικοδεσπότη και επιλέγει πέντε αγαπημένα τραγούδια. Οι υπόλοιποι τέσσερις καλούνται να τα ερμηνεύσουν στον χώρο του σπιτιού του, με τη βαθμολογία να προκύπτει από την κρίση των ίδιων των συμμετεχόντων, οι οποίοι αξιολογούν τόσο τη φωνή όσο και τη σκηνική παρουσία.

Beat my Guest: Αυτοί είναι οι παρουσιαστές του νέου πρότζεκτ του ΣΚΑΪ

Στο τέλος της εβδομάδας, οι βαθμολογίες συγκεντρώνονται και αναδεικνύουν τον παίκτη με την υψηλότερη επίδοση. Ο νικητής κερδίζει χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το «χρυσό μικρόφωνο» και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Το «Beat my guest» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στις 18:30 και εντάσσεται στο καθημερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Διάβασε επίσης: Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

