Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

Η Angelina Jolie φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα από το Los Angeles, μια πόλη που συνδέεται για εκείνη με προσωπικό δράμα και τις πολυετείς νομικές διαμάχες με τον πρώην σύζυγό της, Brad Pitt. Η 50χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα έχει ήδη θέσει προς πώληση την εμβληματική έπαυλη Cecil B. DeMille, που είχε αγοράσει το 2016 έναντι 25 εκατομμυρίων δολαρίων, προετοιμάζοντας αθόρυβα το έδαφος για μια ζωή μακριά από τις ΗΠΑ και το παρελθόν της.

Η απόφαση της Angelina Jolie να φύγει από την Καλιφόρνια δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η ίδια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι παρέμενε στην περιοχή μόνο εξαιτίας των νομικών ρυθμίσεων για την κηδεμονία των παιδιών της. Το χρονοδιάγραμμα της αναχώρησης φαίνεται να συνδέεται στενά με την οικογένειά της, ενώ η ενηλικίωση των διδύμων, Knox Leon και Vivienne Marceline, τον Ιούλιο του 2026 θα της επιτρέψει να υλοποιήσει πλήρως τα σχέδιά της.

Νέα κατεύθυνση

Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει σημαντική για τη Jolie λόγω του Atelier Jolie, της δημιουργικής της κολεκτίβας μόδας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της αναμένεται να το περνά στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Καμπότζη, χώρα καταγωγής του Maddox και πνευματικό καταφύγιο για την ηθοποιό, θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για ανθρωπιστικές δράσεις και προσωπική αποσυμπίεση.

Αντίθετα, ο Brad Pitt φαίνεται να παραμένει στο Los Angeles, εστιάζοντας στην επιτυχία της εταιρείας παραγωγής του, Plan B Entertainment, και στην καλλιτεχνική του πορεία, απολαμβάνοντας τη ζωή του στην πόλη μαζί με τη σύντροφό του, Ines de Ramon.

Η αποτυχία της ταινίας Maria να της φέρει βραβεία υπήρξε το τελευταίο «ερέθισμα» για την Jolie, η οποία πλέον επιδιώκει έργα με πιο προσωπικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Με νέες σκηνοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η βιογραφία του φωτορεπόρτερ Don McCullin, και συνεχή αφοσίωση σε ανθρωπιστικές αποστολές, η ηθοποιός προετοιμάζεται για μια ζωή όπου η τέχνη, η προσφορά και η οικογενειακή γαλήνη έχουν προτεραιότητα, μακριά από το “τοξικό” περιβάλλον του παρελθόντος.

