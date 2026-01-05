MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
TV 05.01.2026

Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση: Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας»

Η ταινία “Καποδίστριας” ολοκληρώνει τον κινηματογραφικό της κύκλο και έρχεται
Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή ολοκληρώνει τον κινηματογραφικό της κύκλο και έρχεται στη μικρή οθόνη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ταινία «Καποδίστριας», που προκάλεσε έντονες συζητήσεις από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της, ετοιμάζεται πλέον να κάνει το μεγάλο βήμα στη μικρή οθόνη. Το ιστορικό φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, ολοκληρώνει τον κινηματογραφικό του κύκλο και ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη τηλεοπτική του μετάδοση, με μεγάλο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κανάλι που εξασφάλισε τα δικαιώματα.

Συμπαραγωγός της ταινίας είναι η Nova, μέλος της United Group, η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της σταθερής στρατηγικής της Nova να υποστηρίζει ελληνικές κινηματογραφικές δημιουργίες υψηλού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, επενδύοντας σε έργα με καλλιτεχνικό βάρος και κοινωνικό αντίκτυπο.

Διάβασε επίσης: Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την Αλέξανδρος Φιλμ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται στα μέσα του καλοκαιριού. Το κινηματογραφικό συνεργείο ταξίδεψε σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη και Σούνιο, ενώ σημαντικό μέρος των σκηνών γυρίστηκε και στο εξωτερικό, στη Ρουμανία και την Ελβετία. Οι διαφορετικές τοποθεσίες συνέβαλαν στη δημιουργία αυθεντικής ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τον ιστορικό ρεαλισμό και την κινηματογραφική ποιότητα του φιλμ. Το σενάριο και η σκηνοθεσία υπογράφονται από τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος επιστρέφει στο ιστορικό δράμα με στόχο να αναδείξει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον ιστορικό ηγέτη. Η ταινία φωτίζει τις συγκρούσεις, τις προσωπικές θυσίες και τις ηθικές επιλογές του Ιωάννη Καποδίστρια, αναδεικνύοντας το βάρος της πρώτης κυβερνητικής περιόδου της σύγχρονης Ελλάδας.

Το καστ και οι ερμηνείες

Στον κεντρικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια βρίσκεται ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ το καστ πλαισιώνεται από σημαντικούς Έλληνες και ξένους ηθοποιούς:

  • Φίνμπαρ Λιντς ως Μέτερνιχ
  • Τάσος Χαλκιάς ως Σπηλιάδης
  • Μάξιμος Μουμούρης ως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
  • Δημήτρης Γεωργιάδης ως Τσάρος Αλέξανδρος
  • Μαίρη Βιδάλη ως Μαντώ Μαυρογένους
  • Μιχάλης Ιατρόπουλος ως Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Οι ερμηνείες αυτές συνθέτουν ένα σύνολο που επιχειρεί να αποδώσει το ιστορικό βάρος της εποχής και να μεταφέρει το κοινό στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου 2025, παρακολουθεί την πορεία ενός ανθρώπου που υπερασπίζεται την ελευθερία με αξιοπρέπεια, συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και θυσιάζει πλούτη, προσωπικά όνειρα και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, αποδεχόμενος το καθήκον του ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το φιλμ αναδεικνύει την έννοια της προσφοράς, της ευθύνης και της προσωπικής θυσίας για το συλλογικό καλό.

Σε δηλώσεις τους στα Novacinema, οι πρωταγωνιστές μίλησαν για τις απαιτήσεις των ρόλων τους και τη συνεργασία τους με τον Γιάννη Σμαραγδή. Υπογράμμισαν ότι η σκηνοθετική καθοδήγηση του Σμαραγδή συνέβαλε καθοριστικά στην απόδοση του ιστορικού φορτίου με συναισθηματικό βάθος, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η αφοσίωση και η ψυχή των ηθοποιών ήταν καθοριστικές για να ζωντανέψει η ιστορία στην οθόνη.

Ο Καποδίστριας έρχεται στην τηλεόραση

Η τηλεοπτική μετάδοση της ταινίας θα γίνει πρώτη φορά στα κανάλια Novacinema, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους θεατές να παρακολουθήσουν ένα έργο που προσεγγίζει μια κρίσιμη μορφή της ελληνικής ιστορίας μέσα από υψηλής ποιότητας κινηματογραφική αφήγηση. Η Nova, με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές ελληνικών ταινιών τα τελευταία 20 χρόνια, συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τον ελληνικό κινηματογράφο.

Με τη μετάδοση στη μικρή οθόνη, η ταινία «Καποδίστριας» συνεχίζει να ανοίγει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ιστορία και την καλλιτεχνική προσέγγιση του Γιάννη Σμαραγδή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μεγαλείο και τις θυσίες ενός από τους πιο σημαντικούς ηγέτες της σύγχρονης Ελλάδας.

Διάβασε επίσης: Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Καποδίστριας νέες ταινίες ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο

Ο καλύτερος και χειρότερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο

05.01.2026
Επόμενο
Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

Angelina Jolie: Αφήνει το Los Angeles και ξεκινά νέα ζωή σε άλλη ήπειρο

05.01.2026

Δες επίσης

Το τέλος του MTV σήμανε τη λήξη ενός ιστορικού μουσικού κύκλου
TV

Το τέλος του MTV σήμανε τη λήξη ενός ιστορικού μουσικού κύκλου

05.01.2026
Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση
TV

Η Γυναίκα πίσω από τον Έλγιν: Το trailer της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση

05.01.2026
Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο
TV

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Survivor 2026 – Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Λιανού από τον Άγιο Δομίνικο

05.01.2026
Tracker: Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha
TV

Tracker: Μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών κάνει πρεμιέρα στον Alpha

05.01.2026
Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1
TV

Εκτός Σχεδίου: Το πρώτο trailer της νέας εκπομπής του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στην ΕΡΤ1

05.01.2026
Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni
TV

Eurovision 2026: Πότε θα κυκλοφορήσει το τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

05.01.2026
Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους
TV

Eurovision 2026: Οι υποψήφιοι που «κόπηκαν» από το Sing For Greece – Πολλά φαβορί ανάμεσά τους

05.01.2026
Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»
TV

Γιώργος Παπαδάκης: Το συγκινητικό αντίο στην έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα»

05.01.2026
Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη
Celeb News

Ο τηλεοπτικός και πολιτικός χώρος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση: Η «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος