Από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση: Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η ταινία «Καποδίστριας»

Η ταινία «Καποδίστριας», που προκάλεσε έντονες συζητήσεις από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας της, ετοιμάζεται πλέον να κάνει το μεγάλο βήμα στη μικρή οθόνη. Το ιστορικό φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή, αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, ολοκληρώνει τον κινηματογραφικό του κύκλο και ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη τηλεοπτική του μετάδοση, με μεγάλο ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο κανάλι που εξασφάλισε τα δικαιώματα.

Συμπαραγωγός της ταινίας είναι η Nova, μέλος της United Group, η οποία συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της σταθερής στρατηγικής της Nova να υποστηρίζει ελληνικές κινηματογραφικές δημιουργίες υψηλού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, επενδύοντας σε έργα με καλλιτεχνικό βάρος και κοινωνικό αντίκτυπο.

Η παραγωγή της ταινίας έγινε από την Αλέξανδρος Φιλμ, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται στα μέσα του καλοκαιριού. Το κινηματογραφικό συνεργείο ταξίδεψε σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη και Σούνιο, ενώ σημαντικό μέρος των σκηνών γυρίστηκε και στο εξωτερικό, στη Ρουμανία και την Ελβετία. Οι διαφορετικές τοποθεσίες συνέβαλαν στη δημιουργία αυθεντικής ατμόσφαιρας, ενισχύοντας τον ιστορικό ρεαλισμό και την κινηματογραφική ποιότητα του φιλμ. Το σενάριο και η σκηνοθεσία υπογράφονται από τον Γιάννη Σμαραγδή, ο οποίος επιστρέφει στο ιστορικό δράμα με στόχο να αναδείξει όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον ιστορικό ηγέτη. Η ταινία φωτίζει τις συγκρούσεις, τις προσωπικές θυσίες και τις ηθικές επιλογές του Ιωάννη Καποδίστρια, αναδεικνύοντας το βάρος της πρώτης κυβερνητικής περιόδου της σύγχρονης Ελλάδας.

Το καστ και οι ερμηνείες

Στον κεντρικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια βρίσκεται ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ το καστ πλαισιώνεται από σημαντικούς Έλληνες και ξένους ηθοποιούς:

Φίνμπαρ Λιντς ως Μέτερνιχ

Τάσος Χαλκιάς ως Σπηλιάδης

Μάξιμος Μουμούρης ως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Δημήτρης Γεωργιάδης ως Τσάρος Αλέξανδρος

Μαίρη Βιδάλη ως Μαντώ Μαυρογένους

Μιχάλης Ιατρόπουλος ως Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Οι ερμηνείες αυτές συνθέτουν ένα σύνολο που επιχειρεί να αποδώσει το ιστορικό βάρος της εποχής και να μεταφέρει το κοινό στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου 2025, παρακολουθεί την πορεία ενός ανθρώπου που υπερασπίζεται την ελευθερία με αξιοπρέπεια, συγκρούεται με ισχυρά συμφέροντα και θυσιάζει πλούτη, προσωπικά όνειρα και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, αποδεχόμενος το καθήκον του ως πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το φιλμ αναδεικνύει την έννοια της προσφοράς, της ευθύνης και της προσωπικής θυσίας για το συλλογικό καλό.

Σε δηλώσεις τους στα Novacinema, οι πρωταγωνιστές μίλησαν για τις απαιτήσεις των ρόλων τους και τη συνεργασία τους με τον Γιάννη Σμαραγδή. Υπογράμμισαν ότι η σκηνοθετική καθοδήγηση του Σμαραγδή συνέβαλε καθοριστικά στην απόδοση του ιστορικού φορτίου με συναισθηματικό βάθος, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η αφοσίωση και η ψυχή των ηθοποιών ήταν καθοριστικές για να ζωντανέψει η ιστορία στην οθόνη.

Ο Καποδίστριας έρχεται στην τηλεόραση

Η τηλεοπτική μετάδοση της ταινίας θα γίνει πρώτη φορά στα κανάλια Novacinema, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους θεατές να παρακολουθήσουν ένα έργο που προσεγγίζει μια κρίσιμη μορφή της ελληνικής ιστορίας μέσα από υψηλής ποιότητας κινηματογραφική αφήγηση. Η Nova, με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές ελληνικών ταινιών τα τελευταία 20 χρόνια, συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τον ελληνικό κινηματογράφο.

Με τη μετάδοση στη μικρή οθόνη, η ταινία «Καποδίστριας» συνεχίζει να ανοίγει τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ιστορία και την καλλιτεχνική προσέγγιση του Γιάννη Σμαραγδή, φέρνοντας στο προσκήνιο το μεγαλείο και τις θυσίες ενός από τους πιο σημαντικούς ηγέτες της σύγχρονης Ελλάδας.

