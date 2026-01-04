Eurovision 2026: Νικητής του Greek Idol ανάμεσα στους 28 υποψήφιους για τον Εθνικό Τελικό

Η συμμετοχή του Παναγιώτη Τσακαλάκου στο Sing for Greece 2026 φέρνει μαζί της μια αίσθηση ανανέωσης και ελπίδας. Ο νικητής του Greek Idol είχε προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν να διεκδικήσει μια θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision, όμως αυτή τη φορά τα κατάφερε με το τραγούδι «2nd Chance», που μιλά για τις δεύτερες ευκαιρίες της ζωής, αυτές που αξίζει να αρπάξουμε και να ζήσουμε στο έπακρο.

Μετά την προβολή ενός μικρού αποσπάσματος του τραγουδιού, ο Παναγιώτης κάθισε στο πλατό μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και μίλησε για τη σημασία της φετινής συμμετοχής. Όπως είπε, η περσινή του θέση στην 13η θέση τον οδήγησε στο να βλέπει φέτος τη συμμετοχή του ως μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία». Το τραγούδι αναφέρεται σε μια σχέση που έληξε πρόωρα, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένωσης, και γενικότερα τονίζει την αξία του να διεκδικούμε δεύτερες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Διάβασε επίσης: Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

«Πέρσι ήμουν ο 13ος, οπότε φέτος είναι σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία στον διαγωνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μιλά για μια σχέση που τελείωσε πριν την ώρα της και υπάρχει η θέληση για δεύτερη ευκαιρία. Όλοι αξίζουμε δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να την κυνηγήσουμε», τόνισε με ενθουσιασμό.

Το «2nd Chance» είναι ένα δυναμικό και συναισθηματικό τραγούδι, που συνδυάζει προσωπικές εμπειρίες με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, στοιχεία που ο Παναγιώτης θέλει να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό και να φτάσει μέχρι τη Eurovision 2026.

Διάβασε επίσης: Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

Δες κι αυτό…