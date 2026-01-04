MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 04.01.2026

Eurovision 2026: Νικητής του Greek Idol ανάμεσα στους 28 υποψήφιους για τον Εθνικό Τελικό

eurovision 2026
Ένα τραγούδι για δεύτερες ευκαιρίες και προσωπικά όνειρα που δεν πρέπει να αφήνουμε ανεκπλήρωτα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η συμμετοχή του Παναγιώτη Τσακαλάκου στο Sing for Greece 2026 φέρνει μαζί της μια αίσθηση ανανέωσης και ελπίδας. Ο νικητής του Greek Idol είχε προσπαθήσει ξανά στο παρελθόν να διεκδικήσει μια θέση στον εθνικό τελικό της Eurovision, όμως αυτή τη φορά τα κατάφερε με το τραγούδι «2nd Chance», που μιλά για τις δεύτερες ευκαιρίες της ζωής, αυτές που αξίζει να αρπάξουμε και να ζήσουμε στο έπακρο.

Μετά την προβολή ενός μικρού αποσπάσματος του τραγουδιού, ο Παναγιώτης κάθισε στο πλατό μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και μίλησε για τη σημασία της φετινής συμμετοχής. Όπως είπε, η περσινή του θέση στην 13η θέση τον οδήγησε στο να βλέπει φέτος τη συμμετοχή του ως μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία». Το τραγούδι αναφέρεται σε μια σχέση που έληξε πρόωρα, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένωσης, και γενικότερα τονίζει την αξία του να διεκδικούμε δεύτερες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της ζωής.

Διάβασε επίσης: Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

«Πέρσι ήμουν ο 13ος, οπότε φέτος είναι σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία στον διαγωνισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μιλά για μια σχέση που τελείωσε πριν την ώρα της και υπάρχει η θέληση για δεύτερη ευκαιρία. Όλοι αξίζουμε δεύτερη ευκαιρία, αρκεί να την κυνηγήσουμε», τόνισε με ενθουσιασμό.

Το «2nd Chance» είναι ένα δυναμικό και συναισθηματικό τραγούδι, που συνδυάζει προσωπικές εμπειρίες με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, στοιχεία που ο Παναγιώτης θέλει να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό και να φτάσει μέχρι τη Eurovision 2026.

Διάβασε επίσης: Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ Παναγιώτης Τσακαλάκος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

04.01.2026
Επόμενο
Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

04.01.2026

Δες επίσης

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς
TV

Οι 28 καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους για τη Eurovision 2026 – Πώς θα εμφανιστούν στους ημιτελικούς

04.01.2026
Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»
TV

Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

04.01.2026
Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026
TV

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

04.01.2026
O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026
TV

O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

04.01.2026
Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη
TV

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

04.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026
TV

Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

04.01.2026
Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»
TV

Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

04.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία
TV

Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

04.01.2026
Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece
TV

Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού