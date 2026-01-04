MadWalk 2025 highlights
TV 04.01.2026

Η Evangelia διεκδικεί ξανά μια θέση στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Parea»

Ένα τραγούδι για τη φιλία, τη χαρά της στιγμής και τη δύναμη των ανθρώπων που αγαπάμε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο αναμενόμενες συμμετοχές στο Sing for Greece 2026 είναι η Evangelia, η οποία επιστρέφει φέτος στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 με νέο τραγούδι. Το κομμάτι της, «Parea», γεννήθηκε μέσα από ώρες δημιουργίας στο στούντιο μαζί με φίλους της, μετά από μια κουραστική μέρα, και θέτει στο επίκεντρο τη μαγεία του να ζεις την κάθε στιγμή με τους ανθρώπους που είναι τα πάντα για σένα.

Μετά την προβολή ενός μικρού αποσπάσματος, η Evangelia μίλησε στο πλατό για την απόφασή της να συμμετάσχει ξανά. Όπως εξήγησε, η φετινή συμμετοχή είναι πολύ διαφορετική από την περσινή, καθώς τώρα αισθάνεται πως βρήκε το ιδανικό τραγούδι για να εκφράσει τα συναισθήματά της. Το «Parea», όπως τόνισε, είναι ένα τραγούδι που αγαπά ιδιαίτερα και ανυπομονεί να το ακούσει ο κόσμος ολόκληρο.

Η ίδια ανέφερε ότι η δημιουργία και η τελευταία στιγμή της υποβολής ήταν μια εμπειρία γεμάτη χαρά και συναίσθημα. «Αν δεν ένιωθα πως είχα βρει το κατάλληλο τραγούδι, δεν θα συμμετείχα ξανά», είπε χαρακτηριστικά. «Το στείλαμε τελικά τελευταία στιγμή, αλλά περάσαμε υπέροχα και το απολαύσαμε. Η εμπειρία περσι ήταν πολύ όμορφη και είναι υπέροχο που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να παρουσιάσει το τραγούδι του – είναι μια πραγματική γιορτή».

Eurovision Eurovision 2026 Evangelia Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
