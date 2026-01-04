O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

Ξεχωριστή παρουσία στο Sing for Greece, της εκπομπής της ΕΡΤ για την Eurovision 2026 είχε και ο Zaf, ο οποίος συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Αστείο», ένα κομμάτι που δημιούργησε ο ίδιος σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και παράξενη περίοδο της ζωής του.

Όπως εξηγεί, μέσα από αυτή τη φάση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ζωή, τελικά, έχει έναν βαθιά ειρωνικό και απρόβλεπτο χαρακτήρα – στοιχείο που αντικατοπτρίζεται και στον τίτλο του τραγουδιού του.

Μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος του τραγουδιού, ο Zaf κάθισε στον καναπέ της εκπομπής μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Όπως ανέφερε, η Eurovision αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, την οποία όμως αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό, καθώς του αρέσει να δοκιμάζει τον εαυτό του σε απαιτητικές συνθήκες.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχει δώσει μια προσωπική υπόσχεση να κυνηγά τα όνειρά του και πως, τη στιγμή που ένιωσε έτοιμος και πίστεψε απόλυτα στο τραγούδι, αποφάσισε να το καταθέσει. Το «Αστείο», όπως είπε, μιλά για τον έρωτα στην πιο έντονη και απόλυτη εκδοχή του, αλλά και για τη σημασία του να μην αντιμετωπίζουμε τα πάντα με υπερβολική σοβαρότητα. «Η ζωή είναι απρόβλεπτη, δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει το αύριο και πώς μπορεί να σου φέρει τα πράγματα. Γι’ αυτό και ο έρωτας, όπως και τα πάντα, έχει κάτι το αστείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

