MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Μουσικά Νέα 04.01.2026

O Zaf με το τραγούδι «Αστείο» διεκδικεί το εισιτήριο για την Eurovision 2026

Γιατί αποφάσισε να στείλει το τραγούδι του και τι είπε για τη Eurovision
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ξεχωριστή παρουσία στο Sing for Greece, της εκπομπής της ΕΡΤ για την Eurovision 2026 είχε και ο Zaf, ο οποίος συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Αστείο», ένα κομμάτι που δημιούργησε ο ίδιος σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και παράξενη περίοδο της ζωής του.

Όπως εξηγεί, μέσα από αυτή τη φάση κατέληξε στο συμπέρασμα πως η ζωή, τελικά, έχει έναν βαθιά ειρωνικό και απρόβλεπτο χαρακτήρα – στοιχείο που αντικατοπτρίζεται και στον τίτλο του τραγουδιού του.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

Μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος του τραγουδιού, ο Zaf κάθισε στον καναπέ της εκπομπής μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Όπως ανέφερε, η Eurovision αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, την οποία όμως αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό, καθώς του αρέσει να δοκιμάζει τον εαυτό του σε απαιτητικές συνθήκες.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχει δώσει μια προσωπική υπόσχεση να κυνηγά τα όνειρά του και πως, τη στιγμή που ένιωσε έτοιμος και πίστεψε απόλυτα στο τραγούδι, αποφάσισε να το καταθέσει. Το «Αστείο», όπως είπε, μιλά για τον έρωτα στην πιο έντονη και απόλυτη εκδοχή του, αλλά και για τη σημασία του να μην αντιμετωπίζουμε τα πάντα με υπερβολική σοβαρότητα. «Η ζωή είναι απρόβλεπτη, δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει το αύριο και πώς μπορεί να σου φέρει τα πράγματα. Γι’ αυτό και ο έρωτας, όπως και τα πάντα, έχει κάτι το αστείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 zaf
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

04.01.2026
Επόμενο
Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

04.01.2026

Δες επίσης

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026
TV

Άκου την δυναμική μπαλάντα της Marseaux με τίτλο «Χάνομαι» για την Eurovision 2026

04.01.2026
Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη
TV

Το αντίο του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παπαδάκη

04.01.2026
Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026
TV

Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

04.01.2026
Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»
TV

Eurovision 2026: Άκου το τραγούδι του Ακύλα με τίτλο «Ferto»

04.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία
TV

Eurovision 2026: Τα πρώτα λόγια της Μπέττυς Μαγγίρα στο Sing for Greece και η διαδικασία

04.01.2026
Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece
TV

Eurovision 2026: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποσύρθηκε από το Sing for Greece

04.01.2026
Tα 25 hip hop άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2025
Reviews

Tα 25 hip hop άλμπουμ που ξεχώρισαν το 2025

04.01.2026
Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026
TV

Όλα τα νέα reality και οι εκπομπές που θα δούμε στην ελληνική TV το 2026

03.01.2026
Τα 15 album που όρισαν τον metal ήχο το 2025
Reviews

Τα 15 album που όρισαν τον metal ήχο το 2025

03.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών