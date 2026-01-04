Αυτό είναι το τραγούδι του Good Job Nicky για την Εurovision 2026

Η εκπομπή της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026, Sing for Greece, έκανε πρεμιέρα το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για μια θέση στους ημιτελικούς και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν βρίσκεται ο Good Job Nicky, ο οποίος συμμετέχει στον εθνικό τελικό με το τραγούδι «Dark Side of the Moon». Το κομμάτι αφηγείται μια έντονη ερωτική ιστορία, εστιάζοντας στη «σκοτεινή πλευρά» του φεγγαριού και στην εκρηκτική δύναμη που μπορεί να έχει ο έρωτας.

Μετά την προβολή ενός σύντομου αποσπάσματος του τραγουδιού, ο Good Job Nicky ανέβηκε στο πλατό της εκπομπής, όπου τον υποδέχθηκε η Μπέττυ Μαγγίρα. Ο ίδιος μίλησε για το νόημα του κομματιού αλλά και για τη σχέση του με τη Eurovision, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Το τραγούδι μιλά για έρωτες που θέλουν ταχύτητα. Στον έρωτα πρέπει να πέφτεις με τα μούτρα, κι αυτό ακριβώς εκφράζει το κομμάτι. Από μικρός παρακολουθούσα τη Eurovision. Αν πάω, θα βγω πρώτος – έχω μεγάλη πίστη σε αυτό το τραγούδι. Ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο το αποκάλυψα ήταν η μητέρα μου».

